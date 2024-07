Nová generace GPU od Nvidie letos nevyjde, GeForce RTX 5000 se odkládají

Před nedávnem jsme tu měli nepříjemnou zprávu pro příznivce grafik AMD, totiž že grafiky Radeon nové generace RX 8000 vyjdou až po novém roce, pravděpodobně v lednu okolo CES 2025. Tehdy jsme upozorňovali, že by tím pádem přišly na trh až po novém highendovém GPU Nvidie (přičemž samy budou pokrývat mainstream). Nicméně se zdá, že i u Nvidie se vydání nové generace grafik posouvá. Nakonec tak letos vydá novinky možná jen Intel.





Předchozí informace o plánech vydání grafik Nvidia GeForce RTX 5000, která mají novou architekturu Blackwell, byly takové, že se ještě v roce 2024 dostane do obchodů alespoň jedna karta. Překvapivě to ale neměl být nejvyšší model GeForce RTX 5090, ale „jen“ GeForce RTX 5080.





Leaker Kopite7kimi ale teď na Twitteru napsal, že situace se změnila a grafiky generace „RTX 50 neuvidíme dřív než na CES“. Je tedy pravděpodobné, že Nvidia herní grafiky Blackwell odhalí v lednu na veletrhu CES 2025, nebo současně s ním na nějaké vlastní akci.

Kopite7kimi je nejlepším zdrojem informací o plánech Nvidie, což se vícekrát potvrdilo. Je tedy pravděpodobné, že tato zpráva je založená na skutečné změně (či postupném posouvání) plánů na straně Nvidie. Důvody sdělené nejsou. Youtuber RedGamingTech prý slyšel o tom, že by odklad mohl být víceméně vinou toho, že paměti GDDR7, které tyto grafiky používají, nebudou připravené včas. Je to ale možná jen spekulativní zdůvodnění.

Nvidia B200 Blackwell, výpočetní verze architektury Autor: Nvidia

Na CES 2025, které se bude konat mezi 7. a 10. ledna, ale může nastat ještě jen formální odhalení, po kterém by reálný začátek dostupnosti v obchodech následoval až s prodlevou. Ta u úplně nové generace někdy bývá další než obvyklých 7–14 dní. Koupit se tedy karty možná budou dát až později než v prvních dnech roku, ale toto je vše ještě relativně daleko a asi nemá smysl zkoušet teď hádat přibližná data. Termíny vydání mohou do té doby být ještě dále změněné.

Šance pro Battlemage?

Také u Intelu se objevily pochybnosti o tom, zda se firmě podaří vydat novou generaci grafik Arc (označenou Battlemage). Podle dřívějších průsaků ale Intel chtěl udělat vše proto, aby se mu podařilo uvedení ještě v roce 2024, neboť každé posunutí termínů dopadá na jeho reputaci. Není tedy jasné, zda to vyjde, ale asi není úplně bez šance, že se karty Arc Battlemage stále podaří dostat na trh aspoň symbolicky ještě v roce 2024. Poslední informace však čím dál častěji mluví o posunutí do roku 2025 i u Battlemage.

Je třeba říct, že generace Battlemage asi původně měla konkurovat hlavně Radeonům RX 7000 a GeForce 4000 a až zpoždění celé roadmapy samostatných grafik Intelu ji posunulo do pozice, kdy vychází prakticky v době Radeonů RX 8000 a GeForce RTX 5000. O to víc by ale asi Intel byl rád, kdyby jeho karty vyšly v době, kdy ještě konkurenti novou generaci na trhu nemají. Možná se to ale i přes opoždění konkurence také nepovede.

Zdroje: Kopite7kimi, RedGamingTech, VideoCardz