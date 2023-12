To, že první generace herních samostatných grafik Intel Arc přišla pomalu a nejspíš o něco zaostala za výkony, které Intel zamýšlel, vyvolalo řadu spekulací o tom, zda Intel tento projekt neopustí. Zvlášť vzhledem k tomu, že na jiných místech už firma řeže a ruší různé produkty. Herních GPU se to ale zatím nedotklo, na internet unikla roadmapa, která slibuje vydání nové generace v nadcházejícím roce – možná tedy není zas tak daleko.

Roadmapa čili plán budoucích herních samostatných GPU od Intelu byla publikována japonským webem 4Gamer. Měla by to přitom být oficiální informace a ne neoficiální únik, protože tento dokument zřejmě Intel na vyžádání poskytl přímo někdo z Intelu zcela dobrovolně. Tento slajd (v japonštině) ukazuje různé novinky vydané letos (procesory „Core Ultra“ Meteor Lake, poslední vydanou kartu Arc A580) a vedle toho produkty pro rok 2024.

Roadmapa sice v legendě k tomuto označená uvádí jen „budoucí produkty“, to ovšem platí nejen pro GPU, ale i pro ostatní řádky, které se věnují klientských PC procesorům a procesorům pro pracovní stanice. Generace Arc „Alchemist“ by měla nyní po vydání třetího čipu ACM-G12 už být kompletní, takže v tomto případě budoucí produkty už by měly znamenat novou generaci GPU označenou Battlemage, jejíž modely by měly nést označení jako Arc B380, B580, B770 a tak dále.





Roadmapa Intelu ukazující GPU Battlemage na rok 2024 Autor: Intel, via: 4Gamer

Je třeba říct, že to není 100% zaručeno a i pokud zde nedošlo k interpretační chybě a Intel nyní plánuje vydání nové generace v roce 2024, nakonec v jeho průběhu může přiznat, že se to nezvládne a vydání odložit. Tak to ostatně probíhalo s první generací Alchemist. Slíbená byla na rok 2021, ale opozdila se na rok 2022. Intel ale ve starých roadmapách měl grafiky generace Battlemage zařazené rámcově na rok 2023–2024 (což asi vždy znamenalo spíše rok 2024, vzhledem ke zpoždění Alchemistu).

V tomto kontextu lze tedy asi roadmapu ukázanou v Japonsku brát tak, že zatím GPU Battlemage pořád zůstávají naplánovaná na příští rok, nová informace na tom je, že nedošlo k jejich dalšímu odkladu). A také pro skeptiky doklad, že tato generace grafik nebyla zrušena.

Battlemage: lepší cache a výkon pamětí, lepší ray tracing i obecný výkon

O tom, jak budou tato GPU vypadat, toho zatím není známo mnoho. Na rozdíl od generace Alchemist ještě neunikly údaje o tom, kolik budou mít jednotlivá GPU výpočetních jednotek. Dřívější plány Intelu byly takové, že další generace budou vždy mířit na o něco širší rozpětí výkonů a cenových kategorií, takže zatímco karty Arc A750 a A770 byly víceméně jen mainstream, Battlemageovky by měly konkurovat výš (dejme tomu tam, kde má Nvidia dnes GeForce RTX 4070, 4070 Ti). Samozřejmě ale bude záviset na tom, jak se Intelu zadaří, zda bude realita tomuto plánu odpovídat.

RedGamingTech před časem ukazoval kousek slajdu pocházejícího od Intelu, v kterém se o GPU architektuře Xe2 HPG, která má být v grafikách Battlemage použitá, mluví. Tato GPU mají mít vylepšenou akceleraci ray tracingu i další zlepšení v architektuře, takže při stejném počtu jednotek a taktech by výkon měl být lepší. Stejný výkon zlepšující efekt má mít i další slibované změny – GPU mají mít nový paměťový subsystém, čímž se myslí řadiče pamětí a cache, a také lepší kompresi paměti.

Jak komprese, tak cache dovolují vykřesat z určité dané propustnosti pamětí více celkového finálního výkonu ve hrách. Alchemist měl zde rezervy, kdy GPU s až 256bitovou paměťovou sběrnicí konkurovala čipům od Nvidie a AMD se 128–192bitovou sběrnicí, takže zlepšení by mohlo být přesně tím, co GPU od Intelu potřebovala k nadechnutí. Intel také slibuje nové technologie AI vykreslování, pod čímž se ale asi může skrývat vylepšený upscaling nebo techniky jako generování snímků. Battlemage by podobně jako GPU generace Ada Lovelace od Nvidie mohly pro herní upscaling a „vycpávání FPS“ interpolací používat nějaké nové specializované AI jednotky a koprocesory.

GPU Intel Arc (ilustrace) Autor: Intel

Vedle toho se dá samozřejmě očekávat zvýšení počtu výpočetních jednotek v čipech tím, jak chce Intel zaútočit na vyšší kategorie grafik GeForce a Radeon. Také by měl být použitý nový výrobní proces – asi buď 4nm technologie TSMC, nebo možná již 3nm proces – to zatím není úplně potvrzeno, spíše je asi pravděpodobný proces N4.

Zdroje: 4Gamer, VideoCardz