Nové čínské procesory konkurující AMD a Intelu: Dožene Zhaoxin KX-8000 náskok Západu?

Letošek bude ve znamení nových generací procesorů Intel (Core Ultra 400 „Nova Lake“) i AMD (Ryzeny s architekturou Zen 6), které by měly technologicky hodně pokročit. Ovšem i čínská firma Zhaoxin, vzešlá původně z linie procesorů VIA, chystá lokální alternativu v podobě nové generace vlastních x86 procesorů Kaixian KX-8000, které má také odhalit letos. Ty přinesou moderní technologie a skok ve výkonu – jak daleko, to se uvidí.
KX-7000N pro čínská AI PC
Zhaoxin má připravené přesněji dvě novinky. Ta první je méně atraktivní. Firma chystá refresh procesorů generace Kaixian KX-7000 vydané v roce 2024, ale oznámené už v roce 2023. Tato novinka se bude jmenovat KX-7000N či KX-7000N AI a spočívá v tom, že k existující architektuře CPU jader z generace KX-7000 přidá akcelerátor umělé inteligence (NPU). Snad by mohla být v novém IO čipletu, který by mohl například přidávat i podporu PCI Expressu 5.0, ale to není úplně jasné.
Tyto procesory by tedy mohly fungovat jako platforma pro tzv. AI PC a teoreticky by dokonce mohly poskytovat funkce Copilot+ PC ve Windows 11, ale to bude záležet na tom, zda bude Microsoft kooperovat. O přípravách této mezigenerace čínských x86 procesorů jsme se dozvěděli již loni, není to tedy překvapení.
Nová generace: Kaixian KX-8000
Druhá novinka je zajímavější, protože by mělo jít už o regulérní zcela novou generaci procesorů, oficiálně pojmenovaných Kaixian KX-8000. Tentokrát N v názvu není, ale lze předpokládat, že NPU opět bude přítomná. Kaixian KX-8000 bude podle výrobce opět univerzální procesor jak pro embedded a podobné trhy, tak i pro osobní počítače.
Je zachována instrukční sada x86 a s ní i kompatibilita s Windows, byť procesory Zhaoxin nejsou na seznamu podporovaných ve Windows (je možné, že jsou podporované speciální čínskou edicí). Zhaoxin na svém webu mluví o nezávislé implementaci „ZX86“, ale patrně to neznamená, že by se instrukce nějak lišily, smyslem procesorů Zhaoxin je naopak kompatibilita s čipy Intel/AMD.
Nové jádro, takt 4 GHz, AVX-512?
Ač to není přímo řečeno, měl by asi KX-8000 dostat novou architekturu jádra, takže půjde o další vývojový stupeň čínské technologie x86. Podle firmy má totiž být „signifikantně zlepšený výkon“, byť to může znamenat leccos. Firma slibuje, že se o něco zmírní i dlouho trvající frekvenční deficit jejích architektur, který přispívá k jejich zaostávání v jednovláknovém výkonu. KX-8000 má jako první čip Zhaoxinu dosáhnout frekvence 4,0 GHz, tedy zhruba dvou třetin toho, co umí procesory Intelu a AMD (jejich oficiální maximální frekvence jsou 5,7–6,2 GHz).
Zhaoxin také zmiňuje cosi o vysoce výkonné instrukční sadě, což by teoreticky mohlo znamenat přidání podpory instrukcí AVX-512. Tu mělo jádro CNS od firmy Centaur, vzniklé už před více než pěti lety. Centaur dokonce vyvinul celý procesor označený CHA a byly vyrobeny funkční vzorky, které se po prodeji firmy Intelu a její faktické likvidaci dostaly na veřejnost, Zhaoxin ale tuto architekturu dosud nikdy nevyužil a už řadu let separátně navrhuje vlastní jádra. Asi je pravděpodobnější, že implementaci AVX-512 si nezávisle vyvine sám.
DDR5 a PCI Express 5.0
Kaixian KX-8000 rovněž přinese novou konektivitu a technologie. Bude podporovat paměti DDR5, na něž trh počítačů nyní přechází (byť problémy s aktuální explozí jejich cen teď prodlužují život pamětí DDR4, nejspíš krátkodobě). Současně Zhaoxin potvrdil také to, že budou poskytovat konektivitu PCI Express 5.0, nebudou tedy už pozadu ani v možnostech připojení nejrychlejších NVMe SSD.
Po stránce jednovláknového a herního výkonu nejspíš budou tato CPU stále zaostávat za Intelem a AMD – firma by musela udělat neuvěřitelný jednorázový skok ve výkonu na 1 MHz frekvence (tzv. IPC), aby dokázala překlenout frekvenční deficit. Překvapení samozřejmě nelze vyloučit.
Nicméně v mnohovláknovém výkonu by mohly být konkurenceschopnější – firma neuvádí, kolik budou mít jader, a pokud by jim dopřála 16, mohly by soupeřit s nižšími modely AMD Ryzenů a Intel Core i přes nižší takty. Zejména, pokud by nová architektura přidala schopnost SMT, tedy výpočtu více vláken na jednom jádru.
Odhalení letos, asi však ne fyzická dostupnost
Zhaoxin ve své tiskové zprávě oficiálně říká, že procesory KX-8000 budou odhalené letos. Nejspíš to však neznamená, že budou letos i ke koupi, firma obvykle provádí „papírová vydání“ a často od nich uplyne dlouhý čas, než se produkt reálně objeví na trhu. KX-8000 tak může být třeba až věcí roku 2027, ne-li s trochou smůly pozdější. Ostatně, nejdřív musí na trh přijít onen „AI“ refresh předchozí generace KX-7000N. Je logické, že mezi vydáním této mezigenerace a nových KX-8000 bude poměrně slušný odstup, jinak by generace KX-7000N nedávala smysl.
