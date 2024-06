Nové čipsety pro Ryzeny 9000 vyjdou příští měsíc: Podrobné srovnání X870E, X870, B850 a B840

Už jsme dnes psali o odhalení desktopových Ryzenů 9000, prvních procesorů AMD s architekturou Zen 5. Tyto procesory jsou určené pro současné desky platformy AM5 a měly by po aktualizaci BIOSu fungovat ve všech s čipsety řady 600. AMD pro ně ale také uvádí nové čipsety generace 800, na nichž budou založené nové desky, vycházející v druhé polovině roku. AMD už řeklo, o co v těchto čipsetech půjde, a další informace se dostaly ven neoficiálně.

AMD zatím oficiálně sdělilo detaily pro čipsety X870E a X870, které budou použité na dražších deskách. Jak se potvrdilo, AMD skutečně přeskočilo generaci 700. Patrně proto, aby v číslech nebylo pozadu za čipsety pro procesory Arrow Lake od Intelu. Osmistovkové čipsety přinášejí některé změny vlastností a výbavy, ale nejsou úplně nové, použitý je v nich křemík, který už pohání čipové sady řady 600 (je možné, že s nějakými revizemi).

X870E: Top výbava

Čipset X870E je nástupcem předchozího nejvýkonnějšího X670E, a to včetně toho, že je složen ze dvou čipů Promontory 21, jejichž konektivita se tak sčítá (s výjimkou části linek PCIe, které jsou použité k jejich zřetězení). Celá sada přidává ke ke konektivitě PCI Express 5.0 z procesoru navíc 12 linek PCI Express 4.0 a 8 linek PCI Express 3.0. Čipset může poskytovat až 8 portů SATA.

Co je nového proti X670E, je podpora USB4. Ta není ale přítomná přímo v čipsetu – jde o to, že deska platformy X870E bude povinně osazená přídavným řadičem (zřejmě ASMedia ASM4242), který by měl používat linky čipsetu. Zkonzumuje tím čtyři z oněch 12 linek PCIe 4.0 u X870E. Čipset tak fakticky je složený ze tří čipů, skoro jako v časech starších desek doby socketu 7 a před ním.





Pokud jde o konektivitu z procesoru, všechny desky X870E musí poskytovat PCI Express 5.0 ×16 pro GPU a také alespoň jeden slot M.2 s konektivitou PCIe 5.0 pro SSD. Oficiálně je podporovaná možnost rozdělit slot pro GPU na PCIe 5.0 ×8/×8. Tyto desky by také obvykle měly mít nové WiFi 7, pokud obsahují bezdrátový modul (ten asi povinný ale není).

X870: Bez dvojčipového řešení

Kde je změna, je u druhého čipsetu. V původní generaci desek byl čipset X670 také složený ze dvou čipů Promontory, ale lišil se od „éčkové verze“ tím, že pro něj nebyla povinná podpora PCIe 5.0. Tato kombinace asi nebyla příliš populární. X870 bez éčka (neextrémní) je proto místo toho v podstatě pokračování dnešního čipsetu B650E. Obsahuje již jen jeden čip Promontory, což je levnější a efektivnější, pokud nepotřebujete konektivitu navíc. Pro herní počítače výbava B650E (X870) sedí mnohem lépe než X670E (X870E).

Procesory AMD Ryzen 9000 a architektura Zen 5 – Prezentace na Computexu 2024 Autor: AMD, via Anandtech

Tento čipset tedy poskytuje 8 linek PCIe 4.0, dále 4 linky PCIe 3.0 a čtyři porty SATA. K tomu se pak ale z CPU připojuje opět PCI Express 5.0 ×16 pro grafiku (opět je možné rozdělení na PCIe 5.0 ×8/×8) a procesor také poskytuje dva sloty M.2 pro SSD. Alespoň jeden z nich musí být PCIe 5.0 ×4. I u tohoto čipsetu je tedy povinná podpora PCIe 5.0 jak pro GPU, tak pro SSD.

Současně desky X870 také mají povinně obsahovat řadič USB4 (který opět vezme čtyři linky PCIe 4.0), takže tato technologie by měla být na všech deskách X870, což bude hlavní odlišnost proti B650E. Ovšem i existující čipset B650E se také samozřejmě dá o USB4 řadič doplnit.

Vydání v červenci, DDR5–8000 s EXPO

Podle AMD by měly desky s čipsetem X870 a X870E přijít na trh už v červenci, takže to dokonce možná stihnou již k vydání nových procesorů (ty samozřejmě fungují i v těch s čipsetem řady 600). Co by možná u desek mohlo být ještě zlepšené, bude podpora rychlých pamětí DDR5.

U některých desek by snad měly fungovat paměti s rychlostí až 8000 MHz (DDR5–8000) přes profily EXPO. To je samozřejmě přetaktování, oficiálně Ryzeny 9000 podporují DDR5–5600. Toto opět není přímo záležitost čipsetů, ale designu celé desky, jejích komponent a PCB plus firmwaru.

Specifikace čipsetů AMD pro socket AM5 Autor: AMD

Následovat bude B850… a B840?

Levnější čipsety řady 800 budou také existovat, ale asi budou oznámené až později, protože v oficiálních materiálech zatím chybí. Nicméně prosákly slajdy jednoho z výrobců desek, které uvádějí mimo X870 a X870E také další levnější čipsety. Následující informace jsou zatím neoficiální, takže je berte s rezervou, zatímco to předchozí je již přímo oficiálně potvrzené a odhalené.

B850

Zatímco B650E se přerodilo v X870, základní varianta čipsetu B650 se přejmenuje na B850. Nebude to čisté přeznačení. Zatímco B650 může být kompletně omezeno na PCIe 4.0 (u řady desek to tak je), u B850 bude vyžadována podpora PCIe 5.0 ×16 alespoň pro grafickou kartu. Nikoliv však ve slotu M.2 pro SSD, ten může zůstat na PCIe 4.0 ×4. Je zajímavé, že u B650 to bylo trošku opačně, desky neměly PCIe 5.0 ×16 pro grafiku, ale v některých případech byl poskytnutý slot PCIe 5.0 ×4 pro GPU.

Proč se teď politika mění, není jasné. Před rokem – dvěma se dalo říct, že PCIe 5.0 SSD jsou už k dispozici a užitečnější, protože ani Radeony RX 7000, ani GeForce RTX 4000 ještě PCI Express 5.0 nevyužívaly. U nové generace grafik možná už je podpora na cestě (že by AMD plánovalo PCIe 5.0 nasadit na Radeonech RX 8000?), a proto AMD předepisuje deskám podporu PCIe 5.0 na slotu pro grafiku.

Konektivita PCIe a SATA z čipsetu bude patrně stejná jako u X870, opět je použitý stejný čip Promontory 21. Platforma B850 ale už nebude mít povinný řadič USB4.

B840: Novinka?

V materiálech se objevil i čipset B840, jehož číslo na první pohled nezapadá do zavedeného schématu. Desky s tímto čipsetem nebudou mít povinný PCIe 5.0 vůbec, měly by poskytovat na slotech z procesoru jen a pouze PCIe 4.0. Povinný pro ně nebude ani řadič USB4. Současně ale asi také budou mít linky z čipsetu omezené jen na PCIe 3.0, protože dle dokumentů Gigabyte je zde použitý či Promontory 19. A to by měl být křemík používaný v čipsetu B550 na platformě AM4 (znamenalo by to, že uplink do procesoru je asi také jen PCIe 3.0 ×4).

Důležité omezení proti B850 je ještě to, že na těchto deskách nebude povoleno přetaktování CPU, jen asi u pamětí. Jde tedy ve skutečnosti o obdobu či přeznačení čipsetu A620, respektive asi jeho varianty A620A, která snad má používat právě čip Promontory 19. Označení B840 tím pádem není moc šťastné, protože uživatelé jsou zvyklí, že béčkové platformy OC umožňují. Lepší nápad by asi byl A840, ale AMD se asi rozhodlo, že B840 zní lákavěji.

Podle dokumentů je motivace za čipsetem B840 zřejmě hlavně úspora výrobních nákladů pro výrobce desek, aby výsledné základovky byly lépe konkurenceschopné vůči levným deskám pro Intel.

A620 pokračuje

Čipset A820 zatím nebude. V tomto segmentu bude dál pokračovat čipset A620, respektive A620A, což je jeho varianta s oním čipem Promontory 19 převzatým z čipsetu B550. Je asi pravda, že to, čím jsou čipsety A620, v podstatě naplňuje jak původní verze, tak i čipset B840, takže A820 asi ani není potřeba. Také u čipsetů A620 a A620A pochopitelně zůstane omezení, že umí pouze PCIe 4.0 na linkách z procesoru a jen PCIe 3.0 na linkách z čipsetu a že desky neumožňují přetaktování procesoru.

