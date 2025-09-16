Nové levné procesory AMD oficiálně vydány i u nás. I nesmrtelný socket AM4 dostal další model

Nová generace procesorů AMD s architekturou Zen 6 vyjde až příští rok, ale pro desktopové počítače teď firma vydala nové modely založené na Zenu 5, které by měly být výhodné pro herní počítače. Nemají totiž integrované GPU a výměnou za to je snížena cena. Minulý týden byl v Číně odhalen procesor Ryzen 5 9500F, nyní vychází globálně a s ním také potenciálně zajímavé osmijádro Ryzen 7 9700F. A k tomu ještě jedna „novinka“.
Ryzen 5 9500F vydán globálně, i u nás
Parametry procesoru Ryzen 5 9500F jsme probírali minulý týden, kdy AMD odhalilo kompletní specifikace, jelikož CPU bylo předběžně uvedeno v Číně. Detaily najdete v tomto článku:
V krátkosti jde o levnější alternativu k procesoru Ryzen 5 9600X, proti němuž má model 9500F zachované všechny architektonické vlastnosti architektury Zen 5 (model má šest jader a 12 vláken), ale jeho maximální boost je o 400 MHz níž, na 5,0 GHz.
Ryzen 5 9500F podporuje plně všechnu konektivitu, kterou poskytují ostatní modely generace Ryzen 9000 (PCI Express 5.0). Má však deaktivováno integrované GPU, což ho předurčuje k použití v herních počítačích, kde je přítomná samostatná grafická karta. Co zatím není známo, je zda je rozvaděč tepla (plechový kryt procesoru) ke křemíku stále připájený, nebo zda není použitá levnější pasta zhoršující teploty v zátěži.
Zatímco původní odhalení bylo jen v Číně, AMD už nyní má procesor i na mezinárodním webu. A potvrzuje se, že k 16. 9. je tento procesor vydaný globálně, tedy i pro náš evropský trh. Nicméně ze začátku asi může být (podobně jako Ryzen 5 7500F před dvěma lety) prodáván jen na OEM trhu, tedy v hotových počítačích různých výrobců. Ovšem Ryzen 5 7500F se poměrně rychle začal prodávat i samostatně „v retailu“, takže je asi slušná šance, že i Ryzen 5 9500F se postupně začne objevovat v eshopech a budete ho moci použít při vlastnoruční stavbě herního PC jako levnější alternativu k Ryzen 5 9600X.
Kvůli tomu, že je model oficiálně vedený jako OEM produkt, ovšem nebyla sdělena žádná orientační cena. Zmíněný předchůdce Ryzen 5 7500F byl dlouhou dobu jedním z nejzajímavějších modelů v nabídce AMD z pohledu poměru cena/výkon (nyní už je však lepší kupovat model 7600 či 7600X), tak by bylo pěkné, pokud by na to model 9500F navázal.
Ryzen 7 9700F: Výhodnější osmijádrový Zen 5
K šestijádrovému 9500F nyní AMD přidalo i Ryzen 7 9700F, o kterém před časem unikly zvěsti. Tento model je analogický, ale místo šesti jader Zen 5 jich má osm (16 vláken) a jde tedy pro změnu o verzi Ryzenu 7 9700X s vypnutou integrovanou grafikou. Jinak ale opět zůstává plná podpora PCI Expresu 5.0 (24 linek), pamětí DDR5–5600 (případně víc přes profily EXPO a XMP) a možnost přetaktování. TDP je stejné, 65W.
Ryzen 7 9700F má frekvence stejné jako model 9700X s iGPU. Základní takt je 3,8 GHz a maximální boost (zejména pro jednovláknové aplikace) je 5,5 GHz, tedy beze změny. Také L3 cache je zachovaná v plné kapacitě 32 MB, což je důležité pro herní výkon. Ten se tak nebude od modelu 9700X lišit, jelikož je použitý stejný křemík (nejde tedy o situaci, jako byla například mezi modely Ryzen 7 5700X a 5700, kdy model bez X byl ve skutečnosti derivát procesorů APU a měl kvůli tomu o dost horší herní výkon). V tomto případě by tak mělo být odlišné opravdu čistě jen to, že 9700F nenabízí základní integrovanou grafiku v IO čipletu.
I v tomto případě je procesor zatím oficiálně jen pro OEM trh, bohužel, a nebyla sdělená jeho cena. Navíc ho teď zřejmě AMD nabízí jenom na severoamerickém trhu, jelikož ve specifikacích má u dostupnosti uvedeno „NA“ (zatímco model 7500F je „Global“). Ani to nemusí být pro nás úplně fatální, časem se může dostupnost rozšířit ať už oficiálně, nebo neoficiálně. Pravděpodobnost, že tento procesor uvidíte brzy někde v nejbližším eshopu, tím ale klesá.
Ryzen 5 5600F, extra levný model pro socket AM4?
O obou předchozích procesorech dopředu unikaly informace. S nimi ale AMD potichu vydalo ještě jednu novinku, která je překvapením: Procesor Ryzen 5 5600F s šesti jádry Zen 3 (12 vlákny) a 65W TDP, který je odvozený od procesorů Ryzen 5 5600/5600X a je pro desky se starším socketem AM4 používající paměti DDR4. Nejde o něco vyloženě nového, jen o novou konfiguraci původních procesorů s architekturou Zen 3 z roku 2020. Jde přitom o čipletový „Vermeer“, tedy stejný základ, jaký dostanete v Ryzenu 5 5600(X), nikoliv o pomalejší derivát čipů APU. Žádné procesory Vermeer nemají integrované GPU, takže písmeno F v tomto případě neznamená jeho vypnutí, značí jenom, že jde o nižší levnější model.
Procesor má plnou 32MB L3 cache i podporu PCI Expressu 4.0 (na platformě AM4 ještě PCIe 5.0 nebyl) a měl by tedy teoreticky být schopen dávat stejný výkon ve hrách jako model Ryzen 5 5600 nebo 5600X, odhlédneme-li od vlivu frekvencí.
Právě v taktech je ale zakopaný pes, model 5600F je má výrazně snížené. Zatímco model 5600 má základní takt 3,5 GHz a maximální boost 4,4 GHz (u modelu 5600X dostanete 3,7 GHz / 4,6 GHz), model Ryzen 5 5600F má základ na pouhých 3,0 GHz a maximální boost je pouze 4,0 GHz. Jde o stejné takty, na nichž běží Ryzen 5 5500X3D nebo Ryzen 7 5700X3D, ovšem modelu 5600F nebude ve hrách pomáhat 3D V-Cache a aplikační výkon jádra Zen 3 na taktu 4,0 GHz je dnes přece jen už poměrně pozadu. Je ale pravda, že procesor je odemčený pro přetaktování, takže o něco půjde výkon zlepšit (například nastavením PBO Overdrive +200 MHz zvýšit boost na 4,2 GHz).
Ani zde zatím nevíme cenu, takže nelze říct, zda bude adekvátní. Pokud ještě dnes stavíte počítač na základě platformy AM4, je asi lepší podívat se po slevách vyšších modelů nebo dokonce koupit procesor v bazaru. Pokud už desku máte a hledáte upgrade, má smysl se dívat po nejvýkonnějších modelech, které pro tento socket jsou.
Tento procesor tak asi bude mít omezený význam, firma v něm nejspíš jenom spotřebovává zbytky z výroby, které nebyly vhodné pro ostatní modely v nabídce. AMD uvádí, že se Ryzen 5 5600F bude prodávat v boxovém balení zřejmě i volně v eshopech, ale není určený pro globální trh. Dostupnost je aktuálně omezená na asijsko-pacifickou oblast a Japonsko.