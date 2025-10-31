Cnews.cz  »  Hardware  »  Nové procesory Intelu budou pomalejší než předchozí generace. 1,8nm proces asi zklame, ale GPU je dobré

Nové procesory Intelu budou pomalejší než předchozí generace. 1,8nm proces asi zklame, ale GPU je dobré

Jan Olšan
Dnes
Odhalení procesorů Intel Panther Lake
NPU 5. generace v procesorech Panther Lake
Intel Core Ultra 300 Panther Lake pro notebooky
Konstrukce procesoru Intel Panther Lake
První benchmarky Intel Panther Lake ukazují hodně dobrý výkon integrované grafiky, ale jádra CPU využívající nový 1,8nm proces firmy mají problém vyrovnat se procesorům Arrow Lake vyráběným 3nm technologií TSMC.

Intel tento měsíc odhalil procesory Core Ultra 300 „Panther Lake“ vyráběné jeho novým 1,8nm křemíkovým procesem, které budou tvořit novou generaci jeho CPU, ovšem jen pro notebooky. Šlo zatím jenom o předběžné odhalení a tyto procesory reálně vyjdou až příští rok. Intel také nesdělil parametry včetně frekvencí, takže panuje velké neznámo ohledně výkonu, který čekat. Na internet se teď dostaly asi vůbec první testy CPU jader i grafiky…

Údajné benchmarky procesorů Panther Lake se objevily na webu Laptopreview Club. Zatím nelze mít jistotu, že jde o reálné výsledky. Protože do vydání nejspíš zbývají měsíce, je možné i to, že zatím není firmware notebooků nebo vývojových desek, které jsou pro tyto testy použité, plně vyladěný. Je tu tedy možnost, že současné testy ukazují o něco horší výkon, než nakonec uvidíme, ale momentálně žádné jiné zdroje k výkonu Panther Lake nemáme.

Výkon GPU vypadá dobře

Nadějněji vypadá skóre integrovaného GPU. To má novou architekturu Xe3 a zároveň bude část modelů mít verzi této grafiky obsahující na integrované řešení nebývalé množství výpočetních jednotek – 12 Xe Core, neboli 1536 shaderů.

Laptopreview Club uvádí výsledek procesoru Core Ultra X7 358H, který by zřejmě mohl mít plně aktivní verzi GPU (což prý budou indikovat právě ona X v modelovém označení). Procesor má v testu 3DMark Time Spy dostat 6830 bodů, což je o 73 % lepší výsledek, než ukazuje dnešní procesor Core Ultra 7 255H generace Arrow Lake-H, který má grafiku s architekturou Xe1 (Alchemist) a 1024 shadery.

Pro srovnání s konkurencí: integrovaný Radeon 890M v procesoru AMD Ryzen AI 9 HX 370 by podle NotebookChecku měl mít okolo 3434 bodů, proti čemuž by toto Panther Lake bylo prakticky dvakrát rychlejší. Jde o plnou verzi grafiky APU Strix Point s 1024 shadery architektury RDNA 3.5 a zatím nejlepší integrované GPU, které AMD má mimo pokročilý čipletový procesor Ryzen AI Max 300 „Strix Halo“. Je ale třeba říct, že skóre v 3D Marku nemusí věrně odrážet typické vzájemné pozice grafik v reálných hrách.

GPU architektura Intel Xe3 v procesorech Panther Lake

GPU architektura Intel Xe3 v procesorech Panther Lake

Autor: Intel, via: ComputerBase

Pokud by se tento vysoký grafický výkon Panther Lake potvrdil, byly by tyto SoC hodně silné řešení v herních handheldech a tenkých noteboocích nevybavených samostatným GPU.

Nová generace GPU Intel je nejrychlejší integrovanou grafikou. Co přináší architektura Xe3? Přečtěte si také:

Nová generace GPU Intel je nejrychlejší integrovanou grafikou. Co přináší architektura Xe3?

Míň velkých jader a 1,8nm proces: Regrese ve výkonu CPU?

Rozpačitěji ale vyznívají výsledky testu procesorové části (jader CPU). Laptopreview Club uvádí, že Core Ultra X7 358H teď má v mnohovláknovém testu Cinebench R23 skóre okolo 20 000 bodů. Levnější model Core Ultra 5 338H má údajně ve stejném testu okolo 16 000 bodů. Má to být při limitech spotřeby 65 W pro vyšší a 60 W pro nižší model, což nemusí nutně znamenat, že tento příděl spotřeby byl opravdu vyčerpán, ale v mnohovláknovém testu by to tak být mohlo.

Pro připomenutí: Panther Lake má celkem 16 jader / 16 vláken – 4 jádra P-Core, 8 E-core a 4 LP E-Core v tzv. úsporném ostrovu, která nejsou připojená k L3 cache. Výsledek je nicméně horší než u Ryzenu AI 9 HX 370, který se čtyřmi velkými jádry Zen 5 a osmi efektivními Zen 5c dosahuje okolo 20 655 bodů (dle NotebookChecku). SMT umožňující procesoru od AMD zpracovávat na 12 jádrech 4 vláken v testech typu Cinebench značně pomáhá.

Skóre procesorů Panther Lake je ale pozadu i za tím, kterého dosahují procesory Arrow Lake-H od Intelu, které stejně jako Panther Lake také SMT postrádají. NotebookCheck uvádí pro model Core Ultra 7 255H výsledek 18 247 bodů, ale o něco výkonnější Core Ultra 7 265H už má 20 395 bodů. Tyto procesory mají 6 jader P-Core, 8 jader E-Core a dvě méně výkonná jádra LP E-Core.

Zdá se tedy, že Panther Lake-H nemusí v mnohovláknovém výkonu být proti procesorům Arrow Lake-H velký pokrok, pokud bude vůbec nějaký. Snížení počtu velkých jader P-Core z šesti na čtyři se tedy projevilo, i když ho částečně kompenzuje přidání dvou jader LP E-Core, která mají v Panther Lake také lepší architekturu.

Mnohovláknový výkon procesoru ale hodně závisí na limitech spotřeby, chlazení a vyladění firmwaru. Snad je tedy ještě prostor pro to, aby se finální skóre Panther Lake zlepšilo. Zatím se však zdá, že výroba CPU čipletů na 1,8nm procesu Intelu nepřináší o moc lepší energetickou efektivitu (a na ní navázaný výkon) proti 3nm čipům Arrow Lake, které jsou vyráběné pomocí technologie od konkurenčního TSMC.

Odhalení procesorů Intel Panther Lake

Odhalení procesorů Intel Panther Lake

Autor: Intel, via: ComputerBase

Dostupnost notebooků s procesory Panther Lake se očekává v prvním kvartálu roku 2026, uvidíme tedy, zda se Intelu povede fungování ještě o něco zlepšit. A také zda se o něco posune jednovláknový výkon, který aktuální únik ještě neprozradil.

Zdroj: VideoCardz

Tak mňa skorej v notase poteší vyšší výkon integrovanej grafiky ako CPU, toho mám už dlho dosť, ale regresia tiež nieje to čo by som chcel.
Vlko ™

