Platforma AM4 má devět let. Vyjde pro ni ještě jeden procesor, levné čtyřjádro

Tento měsíc AMD vydávalo několik levnějších modelů procesorů a mezi nimi byl i jeden „zbytkový model“ pro platformu AM4. Ta teď slaví devět let od vydání, protože původně tento socket vyšel již pro poslední generaci APU založených na předzenové architektuře Excavator právě v září 2016. Jak dlouho ještě budou desky této platformy a procesory pro ně v běžné výrobě a prodeji, to je otázka. Ale přijde pro ně minimálně jeden další model.
Už v roce 2023 se mezi zprávami o desktopových procesorech AMD, které by měly být pro tento socket chystané, objevil Ryzen 3 5100, která ale na rozdíl od dalších podobných od té doby do prodeje nepřišel, přestože byl uveden v seznamech podporovaných CPU u různých desek. To se asi změní, protože na internetu už se teď objevilo foto tohoto modelu, který se zřejmě přece jen začal vyrábět a půjde nebo již v některých částech světa do světa.
Půjde o jeden z mála čtyřjádrových procesorů architektury Zen 3 a asi o jeden z nejlevnějších procesorů pro socket AM4, pokud pomineme vyloženě staré modely jako je Ryzen 3 1200 (nebo dokonce zapomenutý Athlon X4 970), zůstaly-li ještě někde vůbec na skladech. Procesor Ryzen 3 5100 je podobný případ jako modely Ryzen 5 5500 a Ryzen 7 5700 – jde o CPU, které vzniklo ze 7nm čipu Cezanne s integrovanou grafikou jejím vypnutím, například kvůli tomu, že měla z výroby defekt. Nejde tedy o výkonnější čipletový design procesoru (Vermeer) z Ryzenů 5000X.
V procesoru jsou čtyři jádra Zen 3 s SMT, celkem tedy osm vláken. TDP by mělo být 65W (s maximální spotřebou 88 W). AM stále nemá tento model na stránkách, ale zdá se, že by měly platit parametry, které se kdysi dávno objevily v seznamu podporovaných CPU desek Gigabyte. Základní takt by měl být 3,8 GHz a maximální boost 4,2 GHz.
Čip Cezanne má nižší herní výkon kvůli tomu, že L3 cache je jen 16MB. Jeho monolitický design by měl mít sice potenciál pro lepší latenci pamětí, ale ve hrách má větší vliv zmenšení cache. Pro hry tento procesor je tedy méně vhodný, pokud nesestavujete vyloženě levné PC s nějakou šuplíkovou grafikou. Procesor Ryzen 3 5100 ovšem kvůli absenci integrovaného GPU k provozu nějakou samostatnou grafiku potřebuje – poskytuje pro ni ovšem jen PCI Express 3.0 ×16 (a pro SSD PCI Express 3.0 ×4), čtvrtou generaci rozhraní Cezanne neumí. Výhodou procesoru je naopak nízká klidová spotřeba a nízká spotřeba v zátěži, což je výhoda designu bez čipletů a energeticky náročného propojení mezi nimi.
V současnosti AMD prodává za ceny pod 1200 Kč podobný Ryzen 3 4100, který vznikl stejným způsobem z o generaci staršího APU Renoir, které ještě obsahuje jádra Zen 2. Proti tomu by měl Ryzen 3 4100 mít znatelně lepší výkon, protože Zen 3 se proti Zenu 2 o dost zlepšil v tzv. IPC (tedy výkonu na 1 MHz frekvence). Ryzen 3 5100 by neměl být o moc dražší, protože už za nějakých 1650 Kč se dá pořídit jeho šestijádrová obdoba Ryzen 5 5500, což může být zajímavější volba.
Pokud ovšem chcete úsporný počítač pro neherní použití, je lepší pořídit Ryzen 3 5300G, což je téměř stejný procesor, ale se zachovanou integrovanou grafikou. Nebo alternativně modely 4300G či 5500GT dle toho, které ještě zbývají v eshopech. Při použití nějaké základní samostatné grafiky totiž PC bude mít trvale vyšší spotřebu, takže smysl to má právě jen tehdy, když chcete hrát hry.
Zdroj: Momomo_us