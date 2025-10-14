Podpora Windows 10 ve světě končí, Microsoftu se ale rozbila aplikace pro čistou instalaci jedenáctek

Podpora Windows 10 ve světě končí, Microsoftu se ale rozbila aplikace pro vytvoření instalačního média jedenáctek.
Zatímco v Evropě se mohou těšit ještě na roční bezplatnou podporu Windows 10, ve zbytku světa Microsoft ji ukončí 14. října. Ti uživatelé, kteří neupgradují na Windows 11, se budou muset obejít bez aktualizací, nebo podporu získat jiným způsobem: vytvořením účtu Microsoft a následnou aktivací zálohy do cloudu, případně za prodlouženou podporu platit.
I když se ale uživatelé přeci jen rozhodnou pro instalaci Windows 11, Microsoft jim situaci neusnadňuje. Oficiální nástroj pro vytvoření instalačního média přestal fungovat.
Microsoft vydal svůj Media Creation Tool ve verzi 26100.6584 před dvěma týdny, jenže jak uživatelé ihned po updatu na novou verzi zjistili, na Windows 10 nelze nainstalovat. Pokud se tedy někdo rozhodnul pro čistou instalaci pomocí bootovatelného média, případně pomocí souboru ISO, aktuálně se musí spolehnout na nástroje třetích stran.
Pokud je totiž Media Creation Tool v aktuální verzi spuštěn na Windows 10, samovolně se ukončuje bez zobrazení chybové hlášky. Microsoft dodává, že o chybě ví a intenzivně pracuje na jejím odstranění tak, aby byl co nejdřív dostupný i tento způsob upgradu na Windows 11.
Media Creation Tool v sobě kombinuje nástroj, který stáhne samotné instalační médium Windows 11 a zároveň z něj může vytvořit například bootovací flashku nebo externí disk. Pokud se nyní uživatelé musí spoléhat na cizí nástroje jako je Rufus nebo Etcher, zpravidla budou muset stahovat obraz disku ručně.
Zdroj: Neowin