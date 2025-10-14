Cnews.cz  »  Software  »  Podpora Windows 10 ve světě končí, Microsoftu se ale rozbila aplikace pro čistou instalaci jedenáctek

Podpora Windows 10 ve světě končí, Microsoftu se ale rozbila aplikace pro čistou instalaci jedenáctek

Matěj Vlk
Dnes
Instalace Windows 11 Autor: Claudio Divizia / Shutterstock
Pokud nyní uživatelé chtějí upgradovat pomocí bootavací flashky, cesta k ní se zkomplikovala.
Media Creation Tool v nejnovější verzi přestal fungovat na Windows 10, čímž mnoha uživatelům zkomplikoval zamýšlený update na Windows 11. Nejde přitom o důmyslnou politiku, ale o bug.

Podpora Windows 10 ve světě končí, Microsoftu se ale rozbila aplikace pro vytvoření instalačního média jedenáctek.

Zatímco v Evropě se mohou těšit ještě na roční bezplatnou podporu Windows 10, ve zbytku světa Microsoft ji ukončí 14. října. Ti uživatelé, kteří neupgradují na Windows 11, se budou muset obejít bez aktualizací, nebo podporu získat jiným způsobem: vytvořením účtu Microsoft a následnou aktivací zálohy do cloudu, případně za prodlouženou podporu platit.

I když se ale uživatelé přeci jen rozhodnou pro instalaci Windows 11, Microsoft jim situaci neusnadňuje. Oficiální nástroj pro vytvoření instalačního média přestal fungovat.

Microsoft likviduje další způsob, který umožňoval offline instalaci Windows 11 Přečtěte si také:

Microsoft likviduje další způsob, který umožňoval offline instalaci Windows 11

Microsoft vydal svůj Media Creation Tool ve verzi 26100.6584 před dvěma týdny, jenže jak uživatelé ihned po updatu na novou verzi zjistili, na Windows 10 nelze nainstalovat. Pokud se tedy někdo rozhodnul pro čistou instalaci pomocí bootovatelného média, případně pomocí souboru ISO, aktuálně se musí spolehnout na nástroje třetích stran.

Uživatelé si na fóru Microsoftu stěžují na nefunkční Media Creation Tool.

Pokud je totiž Media Creation Tool v aktuální verzi spuštěn na Windows 10, samovolně se ukončuje bez zobrazení chybové hlášky. Microsoft dodává, že o chybě ví a intenzivně pracuje na jejím odstranění tak, aby byl co nejdřív dostupný i tento způsob upgradu na Windows 11.

Media Creation Tool v sobě kombinuje nástroj, který stáhne samotné instalační médium Windows 11 a zároveň z něj může vytvořit například bootovací flashku nebo externí disk. Pokud se nyní uživatelé musí spoléhat na cizí nástroje jako je Rufus nebo Etcher, zpravidla budou muset stahovat obraz disku ručně.

Zdroj: Neowin

Právně je to čisté, v EULA nejsou uvedeny požadavky na hardware tj instalací na nepodporovaný HW neporušuješ žádné právní ujednání. A pokud nepoužiješ pro instalaci nástroje třetí strany ale ručně zedituješ registry tak je to čisté i softwarově (a třeba prakticky tak na polovičce PC/NB s Intel 7xxx CPU - což je nepodporované CPU - projde instalace W11 i s neupravenou instalačkou)
TO CHCI