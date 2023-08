Příchod 5,0Gb/s Ethernetu se odkládá, Realtek RTL8126 má problémy se stabilitou

V červnu jsme tu měli zprávu z Computexu 2023 o tom, že by se na základních deskách brzo měly objevit integrované Ethernety s 5,0Gb/s rychlostí díky tomu, že Realtek vyvinul takovouto síťovku v levné podobě čipu RTL8126. Ten by šel ve stopách předchozího RTL8125, jenž zase umožnil masové rozšíření 2,5Gb/ rychlosti na deskách. Bohužel to vypadá, že nástup rychlejších sítí se pozdrží, protože RTL8126 trpí chybami a první generace nevyjde.

V červnu byly informace takové, že by se tyto síťovky mohly na deskách objevit ještě letos. Měly je totiž nést už některé modely platformy LGA 1700 s čipsetem Z790, které mají být dostupné nyní na podzim coby podvozky pro nově vydané procesory Raptor Lake Refresh (Intel Core 14. generace).

Nizozemský web Tweakers.net ale píše, že plán se změnil a letošní várka nových desek ještě adaptér RTL8126 nepřinese. Tento nový 5,0Gb/s Ethernet bohužel zatím trpí chybami či problémy se stabilitou, které v současnosti neumožňují jeho nasazení. Realtek pracuje na jejich vyřešení, nicméně to nebude dostupné včas. Ze zprávy není jasné, zda jde o problémy hardwarové a bude je řešit revize čipu, nebo půjdou opravit na úrovni ovladačů či firmwaru desek.





V každém případě to ale vedlo k odkladu uvedení těchto integrovaných síťovek na trh, jak Tweakers.net zjistil u několika výrobců desek během veletrhu Gamescom. Nové desky vybavené síťovkou RTL8126 chystali například MSI a ASRock (vše by to měly být desky s čipsetem Z790). Modely, které byla na Computexu ukazovány s pětigigabitem, ale už teď na Gamescomu byly vystavovány se starším 2,5Gb/s Ethernetem Realtek RTL8125-BG, neboť je výrobci museli kvůli oněm nevyřešeným chybám předělat.

Ethernet Realtek RTL8125 Autor: Ľubomír Samák

Realtek RTL8126-CG by měl mít podobnou cenu a podobu jako právě nyní používaný Realtek RTL8125, takže o moc nezvýší cenu desek a opět by mohl vést k celkem masovému rozšíření této konektivity. Čip má rozhraní PCIe 3.0 ×1, pouzdro o rozměru 8 × 8 mm a spotřebu maximálně 1,7 W. Cena pro výrobce desek by mohla být do 5 $. Tweakers píše, že nynější alternativy, což jsou hlavně adaptéry Marvellu (Aquantia AQtion) stojí čtyřikrát až šestkrát víc. Mají také větší pouzdro a nároky na napájení či dokonce chlazení, zdaleka nejde o tak „low-cost“ řešení.

Příchod až v roce 2024

Problémy Realteku RTL8126 by snad mohly být vyřešené do příchodu další generace desek příští rok. Podle Tweakers se nyní očekává, že se objeví na deskách se socketem LGA 1851 pro nadcházející novou generaci procesorů Intelu, Arrow Lake-S, v druhé polovině roku 2024. A také na nových AM5 deskách pro procesory AMD Ryzen s architekturou Zen 5.

Zdroj: Tweakers