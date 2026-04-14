Procesor s integrovaným GPU, na němž opravdu půjde hrát. Intel plánuje desktopové APU s výkonnou grafikou

Nedávno jsme tu měli (zatím předběžný) přehled modelů desktopových procesorů Nova Lake (Core Ultra 400) chystaných Intelem, který zjistil web VideoCardz. Z pohledu integrovaného GPU moc nepotěšil, protože všechny modely podle něj měly mít jen základní grafiku s 2 Xe Core. Ovšem podle osvědčeného leakera Jaykihna Intel přece jenom bude jedna výjimka. V přípravě je prý procesor, který by naopak dostal úplně nejlepší iGPU v nabídce.
APU teď tlačí Intel…
Zatímco v předchozí dekádě tlačilo AMD koncept tzv. APU, tedy procesorů s výkonnými integrovaným GPU (aniž by nastalo nějaké velké přijetí ze strany výrobců PC), v posledních letech jako by to firma vzdala a její procesory pro notebooky se soustředí víc na jádra CPU, zatímco integrovaná grafika nedělá takové pokroky ve výkonu, jaké by možná mohla. Ještě víc to pak platí o desktopu, kde nová APU vycházejí s ročním i delším zpožděním proti jejich uvedení do notebooků.
Paradoxně (nebo možná proto, že je to teď naopak on, kdo je pod tlakem) teď prapor APU jako by převzal Intel – byť tento pojem se historicky používal jen pro procesory AMD. Jeho letos vydané procesory Core Ultra 300 však obsahují varianty s grafikou o 1536 shaderech architektury Xe3, které jsou teď nejrychlejším integrovaným GPU v osobních počítačích, pokud se pominou okrajové „Halo“ procesory (mezi něž se asi zařadí i chystané N1 / N1X od Nvidie). Výkonem se blíží mobilní GeForce RTX 4050 od Nvidie. A teď to vypadá, že by Intel mohl takový procesor vydat i v desktopu, kde by mohl být řešením snad vůbec nejvíc naplňujícím původní ideu APU za dlouhou dobu.
Podle Jaykihna Intel plánuje procesor Nova Lake s konfigurací 4+8+4+12. Šlo by tedy o CPU s menší levnější verzí CPU čipletu s 4 velká jádra (P-Core) a 8 efektivních jader E-Core (k čemuž by ještě 4 úsporná jádra LP E-Core v SoC čipletu). Ovšem integrované GPU by naopak bylo velké – 12 Xe Core neboli 1536 shaderů architektury Xe3P. Nepůjde tedy o stejnou grafiku, která je nyní v procesorech Panther Lake, ale o jednu generaci novější čiplet. Toto GPU by už mělo být označeno jako Arc řady C (Celestial).
Výkon by tedy mohl být teoreticky ještě lepší než mají dnešní GPU Arc B390 například v procesoru Core Ultra X9 388H. A to i přesto, že podle úniků není mezi Xe3 a Xe3P tak velký rozdíl jako mezi Xe2 a Xe3 (takže neoznačit Xe3 jako Celestial/Arc řady C bylo možná spíše obchodní než technicky motivované rozhodnutí).
Tento procesor by měl být skutečně určený pro desktop a pro desktopové desky se socketem LGA 1954 jako ostatní desktopové modely Nova Lake. Znamená to ovšem, že bude stále odkázán jen na 128bitové paměťové rozhraní (Nova Lake bude oficiálně podporovat DDR5–8000 a nejspíš i rychlejší moduly skrze profily XMP). GPU v procesorech Panther Lake si pomáhá velkou 16MB L2 cache. Zda bude mít novější verze GPU na bázi Xe3P stejně velkou cache, teprve uvidíme, ale patrně by to hernímu výkonu GPU v desktopové platformě dost pomohlo, jakkoli se tím samozřejmě GPU čiplet zvětšuje a prodražuje.
Určitou nevýhodou může být, že toto CPU (nebo APU, když připustíme, že APU mohou být i od někoho jiného než AMD) bude vyžadovat o něco silnější napájení integrovaného GPU. Deska musí pro větev VCCGT poskytovat minimálně dvě napájecí fáze, což možná některé levné modely nebudou.
Tato konfigurace procesoru by mohla být velmi zajímavá, zvlášť pro kompaktní a malé počítače nebo miniPC, kde by mohla opět otevřít možnost hrát se zajímavým výkonem moderní hry bez samostatné grafické karty. K tomu je i docela vhodně zvolená konfigurace CPU s jen 8+4jádrovým čipletem. Momentálně je mimo jiné u AMD praxe taková, že plně aktivní integrovaná grafika je nabízena vždy jen v nejdražším procesoru s plným počtem jader, který ale přitom pro hráče bývá cenově nevýhodný. Prakticky vždy je pak lepší koupit samostatnou grafiku a jakýkoliv levný procesor k ní. Pro herní využití by naopak bylo ideální, kdyby plnotučné integrované GPU dostávaly nižší levnější modely s méně jádry. A to by zde mohlo aspoň částečně díky využití menšího CPU čipletu platit.
Ale jaká bude cena a zda s ní řešení bude atraktivní, to se teprve uvidí. Jde také zatím jenom o předběžnou informaci – ačkoliv je takový typ procesoru připravován, mohl by ještě být zrušen nebo skončit nevydaný kvůli tomu, že nebude dávat smysl ekonomicky.
Grafika běžných modelů by mohla mít cca 75 % výkonu GPU v Arrow Lake
Zbylé modely v nabídce mají, jak už bylo zmíněno, grafiku s pouhými 256 shadery (2 Xe Core) a navíc architektury Xe3, ne Xe3P. Toto GPU bude stačit spíše na běžné kancelářské činnosti a multimédia (k čemuž se používá samostatný media engine) a k hraní moc nebude. Je to regrese proti desktopovým procesorům Arrow Lake (Core Ultra 200), které většinou mají GPU s 512 shadery (4 Xe Core), avšak už starší architektury Xe1 odpovídající zhruba generaci grafik Arc řady A, „Alchemist“.
To, že základní grafika s 256 shadery bude mít už architekturu Xe3, podle Jaykihna část ztráty výkonu dožene. GPU běžných procesorů Nova Lake nebude mít proti předchůdcům poloviční výkon, ale možná dejme tomu 75%. Jaykihn na otázku, zda by výkon mohl být okolo 60–70 % výkonu GPU v Arrow Lake, odpověděl: „minimálně takový“.