Raspberry Pi už má i vlastní monitor. Mix stolního a přenosného LCD se dá napájet přímo z RPi

Raspberry Pi včera vydalo novou generace počítače integrovaného v klávesnici Raspberry Pi 500. Do kompletního systému je k němu třeba ještě monitor a firma s ním včera uvedla na trh i vlastní LCD, takže po SSD už firma fušuje i do této oblasti (uvidíme, zda se někdy objeví i malinový notebook). V tomto monitoru je vidět podobná filozofie jako v RPi: je jednoduchý i úsporný, protože používá notebookový panel s napájením přes USB.

Raspberry Pi Monitor má úhlopříčku 15,6 palce, z čehož je notebookový původ panelu zřejmý. Jde tedy o monitor na dnešní poměry maličký – patří parametry do kategorie přenosných monitorů pro notebooky. S nějakým byste ho i mohli používat, protože používá zcela standardní připojení, není tedy omezen jen na spolupráci s počítačem RPi.

Monitor má ploché provedení, u kterého se zamýšlí, že spodní hranu postavíte přímo na stůl a obrazovka stojí díky výklopné podpěře, která je v zadní části (a údajně je kvalitně provedená). Je v ní u základu umístěný otvor, kterým se dají protáhnout kabely, aby byly méně náchylné k vytržení při neopatrné manipulaci. Na rozdíl od jiných podobných LCD určených k notebookům se ale Raspberry Pi Monitor také dá osadit na VESA držák (vzadu jsou připravené závity), což mu dodá chybějící zdvih nad plochu stolu a více desktopový charakter.





Raspberry Pi Monitor Autor: Raspberry Pi

Použitý panel je typu IPS s rozlišením 1920 × 1080 bodů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Půjde o průměrný panel, jaký typicky uvidíte v levných noteboocích, s maximálním jasem 250 cd/m² a bohužel také malým gamutem. Uvedeno je pokrytí jen 45 %, ale toto procento asi není 45 % z barevného prostoru sRGB, ale 45 % z širšího HDR prostoru DCI-P3 (pokud se měření Tom’s Hardware nemýlí). Povrchová úprava panelu je matná.

Monitor má bílé šasi s červenou plochou ze zadní strany, s níž se bude hodit spíše k Raspberry Pi 400 než k celobílému modelu 500). Spodní rámeček je dost široký a jsou v něm zabudované stereo reproduktory (2 × 1,2 W) od kterých se ale podle recenzí dá čekat jen základní úroveň audio kvality. Přítomný je i jack pro sluchátka, jako ve velkých monitorech.

Na rozdíl od jiných mobilních monitorů se Raspberry Pi Monitor připojuje přes kabel HDMI, který je separátní od USB-C kabelu, kterým se monitor napájí. Bohužel tedy nelze jak obrazový signál, tak napájení přivést jediným kabelem. Dává to trochu smysl, protože desky a počítače RPi neumí obrazový výstup přes USB-C a v monitoru by tato schopnost by asi vyžadovala elektroniku navíc.

Napájení se dá provádět samostatným USB-C adaptérem (5 V / 1,5 A), nebo lze přes USB napájet přímo z Raspberry Pi 5 (či 500). Tato varianta ale nedodává plný potřebný výkon, takže je s ní maximální intenzita podsvícení omezena jen na 60 % a hlasitost zvuku na 50 % (jas a hlasitost se jinak dají ovládat fyzickými tlačítky, jinak ale asi monitor nemá žádné pokročilé OSD pro podrobnější nastavení).

Podle testu Tom’s Hardware je spotřeba při maximálním jasu asi 5,1 W (včetně ztrát v napájecím adaptéru), což je ale bez spotřeby, kterou by generovaly reproduktory při přehrávání zvuku.

Cena této legrace je oficiálně 100 $, což s DPH vychází na nějakých 2900 Kč či 115 €. Nejde tedy o levnou náhradu za obyčejný monitor, protože klasické stolní monitory (s větší spotřebou, ale také úhlopříčkou a obvykle lepším 99–100% sRGB gamutem) lze sehnat pod dva tisíce. Tento originální monitor od RPi tak možná bude trošku „lajfstajlová“ libůstka pro fanoušky nebo opravdu pro ty, kdo potřebují přenosný monitor takovéhoto typu (ty zas tak levné nejsou a RPi Monitor mezi nimi už je cenově konkurenceschopný).

Zdroje: Raspberry Pi (1, 2), Tom’s Hardware