Seagate má v laboratoři HDD s kapacitou 69 TB. A nebude to konec vývoje, plánuje i 7–15TB plotny

Vývoj magnetických pevných disků neboli HDD není bohužel tak rychlý jako vývoj SSD. Stále ale poskytují lepší kapacitu v přepočtu na cenu a mají i některé další výhody (například delší výdrž dat při odpojení od napájení v porovnání s pamětí NAND). Naštěstí jejich výrobci stále pracují na jejich zlepšování a v budoucích letech by mohly jejich kapacity docela razantně narůst – alespoň pokud vyjdou plány, které teď prezentuje firma Seagate.
HAMR otevře dveře k rychlému růstu kapacit HDD ?
Společnost Seagate představila roadmapu či prognózu svých plánů s HDD na následující roky. Neukazuje jen přímo plánované kapacity celých HDD, ale kapacity plánované pro plotny, od nichž se pak kapacity HDD budou odvíjet.
Seagate s první generací HAMR disků uvedla plotny s kapacitou 3 TB při běžném zápisu (bez SMR). Na těchto plotnách jsou založené 30TB disky bez SMR, jelikož technologie firmy umožňují při héliovém plnění vnitřního prostoru použít 10 ploten. Konkurenční WD mezitím vyvinula disky s 11 plotnami a Toshiba dokonce chystá zařízení s 12 skleněnými plotnami, takže je možné, že v budoucnu stoupne i počet ploten v discích od Seagate. Zatím o tom ale zprávy nemáme.
Technologie HAMR by zdá se mohla umožnit rychlejší růst kapacity, než jakého jsme byli svědky v posledních letech. Firma plánuje, že v roce 2027 začne vyrábět 4TB plotny, což by mělo umožnit HDD s kapacitami okolo 40 TB (možné o něco méně, disky se záznamem SMR by ale zase mohly mít kapacitu vyšší).
O rok později, v roce 2028, by měly následovat 5TB plotny, takže by mohly kapacity jít k 50 TB. A v roce 2029 chce firma pokračovat 6TB plotnami, což by mohlo odemknout kapacity okolo 60 TB. Pochopitelně nelze vyloučit, že se vývoj protáhne a termíny se posunou dál do budoucnosti.
6,9TB plotny už se podařilo vyrobit
Seagate ale teď údajně už má funkční vzorky ploten až s kapacitou 6,9 TB při použití záznamu HAMR, které by umožnily ještě o něco vyšší kapacity. Tyto plotny jsou zatím jen v laboratořích a probíhá na nich další vývoj, snad ale dokládají, že technologie HAMR má velké rezervy a bude moci být zdrojem dalšího zvyšování kapacit ještě dlouhou dobu.
Snad tedy můžeme doufat, že aspoň někam nad 60 TB s deseti plotnami (případně víc s větším počte) by se HDD mohla ve své evoluci dostat, i kdyby toto už byl konec jejich možností. Takto velká HDD se ovšem na trh dostanou až po roce 2030 – nebo ještě později, pokud se vyskytnou zpoždění. A těmi je technologie HAMR pověstná.
Výhledově mohou HDD dosáhnout kapacit přes 150 TB
Seagate s koncem vývoje ale zatím nepočítá. Prognóza firmy mluví o tom, že někdy po roce 2031 by mohly být k dispozici plotny s kapacitou přes 7 TB a po roce 2032 až 2033 by se kapacita mohla dostat i na 10 TB a víc, eventuálně možná až někam k 15 TB. HDD s třícifernými kapacitami tedy možná nebudou sci-fi.
Jak už bylo řečeno, bavíme se tu o plánech, které se mají naplnit až za několik let (navíc někdy může to, že plotny budou „ve výrobě“, o dlouhou dobu předcházet skutečné dostupnosti na nich založených disků). A celkově je třeba brát tyto plány s rezervou. V minulosti se často podobné plány výrobců HDD ukázaly být extrémně nerealistické a na druhdy slibované kapacity HDD se pak průmysl dostal až o mnoho let později.
To se dost snadno může stát i zde. Nicméně asi bychom se úplně nezlobili, kdyby třeba ten 60TB disk byl na trhu až o dva roky později (2032, 2033) a tak dále, budeme asi rádi, pokud se cíle vůbec podaří naplnit. Pravda, také bude důležité, jestli tato velká HDD budou ekonomická. Pokud by se Seagate podařilo za osm let dostat na trh 100 TB disk, který ale bude dražší a vlastnostmi horší, než co v té době budou poskytovat SSD, tak už to moc zajímavé nebude.
Zdroj: Tom’s Hardware