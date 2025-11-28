Cnews.cz  »  Hardware  »  Seagate má v laboratoři HDD s kapacitou 69 TB. A nebude to konec vývoje, plánuje i 7–15TB plotny

Hardware

Seagate má v laboratoři HDD s kapacitou 69 TB. A nebude to konec vývoje, plánuje i 7–15TB plotny

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Pevný disk / HDD Autor: Depositphotos
Pevný disk / HDD
Technologie HDD má před sebou hodně slušnou expanzi v kapacitě disků – tedy pokud se vyplní plány, které teď ukázala firma Seagate.

Vývoj magnetických pevných disků neboli HDD není bohužel tak rychlý jako vývoj SSD. Stále ale poskytují lepší kapacitu v přepočtu na cenu a mají i některé další výhody (například delší výdrž dat při odpojení od napájení v porovnání s pamětí NAND). Naštěstí jejich výrobci stále pracují na jejich zlepšování a v budoucích letech by mohly jejich kapacity docela razantně narůst – alespoň pokud vyjdou plány, které teď prezentuje firma Seagate.

HAMR otevře dveře k rychlému růstu kapacit HDD ?

Společnost Seagate představila roadmapu či prognózu svých plánů s HDD na následující roky. Neukazuje jen přímo plánované kapacity celých HDD, ale kapacity plánované pro plotny, od nichž se pak kapacity HDD budou odvíjet.

Laserové pevné disky jsou tady: Seagate uvádí Mozaic 3+, první HDD s technologií HAMR Přečtěte si také:

Laserové pevné disky jsou tady: Seagate uvádí Mozaic 3+, první HDD s technologií HAMR

Seagate s první generací HAMR disků uvedla plotny s kapacitou 3 TB při běžném zápisu (bez SMR). Na těchto plotnách jsou založené 30TB disky bez SMR, jelikož technologie firmy umožňují při héliovém plnění vnitřního prostoru použít 10 ploten. Konkurenční WD mezitím vyvinula disky s 11 plotnami a Toshiba dokonce chystá zařízení s 12 skleněnými plotnami, takže je možné, že v budoucnu stoupne i počet ploten v discích od Seagate. Zatím o tom ale zprávy nemáme.

Technologie HAMR by zdá se mohla umožnit rychlejší růst kapacity, než jakého jsme byli svědky v posledních letech. Firma plánuje, že v roce 2027 začne vyrábět 4TB plotny, což by mělo umožnit HDD s kapacitami okolo 40 TB (možné o něco méně, disky se záznamem SMR by ale zase mohly mít kapacitu vyšší).

O rok později, v roce 2028, by měly následovat 5TB plotny, takže by mohly kapacity jít k 50 TB. A v roce 2029 chce firma pokračovat 6TB plotnami, což by mohlo odemknout kapacity okolo 60 TB. Pochopitelně nelze vyloučit, že se vývoj protáhne a termíny se posunou dál do budoucnosti.

6,9TB plotny už se podařilo vyrobit

Seagate ale teď údajně už má funkční vzorky ploten až s kapacitou 6,9 TB při použití záznamu HAMR, které by umožnily ještě o něco vyšší kapacity. Tyto plotny jsou zatím jen v laboratořích a probíhá na nich další vývoj, snad ale dokládají, že technologie HAMR má velké rezervy a bude moci být zdrojem dalšího zvyšování kapacit ještě dlouhou dobu.

Plány vývoje kapacit pevných disků a ploten HAMR od Seagate

Plány vývoje kapacit pevných disků a ploten HAMR od Seagate

Autor: Seagate, via: Tom's Hardware

Snad tedy můžeme doufat, že aspoň někam nad 60 TB s deseti plotnami (případně víc s větším počte) by se HDD mohla ve své evoluci dostat, i kdyby toto už byl konec jejich možností. Takto velká HDD se ovšem na trh dostanou až po roce 2030 – nebo ještě později, pokud se vyskytnou zpoždění. A těmi je technologie HAMR pověstná.

Výhledově mohou HDD dosáhnout kapacit přes 150 TB

Seagate s koncem vývoje ale zatím nepočítá. Prognóza firmy mluví o tom, že někdy po roce 2031 by mohly být k dispozici plotny s kapacitou přes 7 TB a po roce 2032 až 2033 by se kapacita mohla dostat i na 10 TB a víc, eventuálně možná až někam k 15 TB. HDD s třícifernými kapacitami tedy možná nebudou sci-fi.

HAMR disk Seagate IronWolf Pro

HAMR disk Seagate IronWolf Pro

Autor: Seagate

Jak už bylo řečeno, bavíme se tu o plánech, které se mají naplnit až za několik let (navíc někdy může to, že plotny budou „ve výrobě“, o dlouhou dobu předcházet skutečné dostupnosti na nich založených disků). A celkově je třeba brát tyto plány s rezervou. V minulosti se často podobné plány výrobců HDD ukázaly být extrémně nerealistické a na druhdy slibované kapacity HDD se pak průmysl dostal až o mnoho let později.

To se dost snadno může stát i zde. Nicméně asi bychom se úplně nezlobili, kdyby třeba ten 60TB disk byl na trhu až o dva roky později (2032, 2033) a tak dále, budeme asi rádi, pokud se cíle vůbec podaří naplnit. Pravda, také bude důležité, jestli tato velká HDD budou ekonomická. Pokud by se Seagate podařilo za osm let dostat na trh 100 TB disk, který ale bude dražší a vlastnostmi horší, než co v té době budou poskytovat SSD, tak už to moc zajímavé nebude.

Zdroj: Tom’s Hardware

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak nejčastěji sdílíte soubory s blízkými a přáteli?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
magnetický konzervatizmus skla nie je dostatok na kryštály a nestabilný uhlík... hliníka niet rezistory zase sú časovo nestabilné, teda bejvavalo... dátová náročnosť filmového priemyslu, serverových nezmyslov a záloh užívateľov robí aj komunikáciu v páskovom priemysle keď sa asi radšej vozia kamióny ako to poslať optikou a užívateľ si nedá pozor, či v banke nie je telefón, volá sa to potom už trocha kozmický priemysel a to ako vieme je podpultovka v TSMC, nie v Pentagone tak neviem ako…
hifron

Dále u nás najdete

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Jak funguje platforma IBM Power11?

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka