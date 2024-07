To, co rozhodne o osudu procesorů Intel Arrow Lake: Údajné frekvence top modelu byly odhaleny

Minulý týden jsme tu řešili frekvence procesorů Ryzen 9000 s jádry Zen 5. Teď se pro změnu objevila na internetu informace o tom, jaké frekvence by mohly dosáhnout procesory Arrow Lake od Intelu. To je nesmírně důležitý střípek do mozaiky, protože od Intelu už známe, jaké zhruba bude IPC jejich jader, ale frekvence byly velká neznámá. A nová širší architektura a 3nm proces TSMC místo výroby v Intelu je mohly drasticky snížit. A tím i výkon.

Nakonec se zdá, že by výsledkem mohla být určitá regrese v absolutních taktech, ale nic tragického, zvlášť s porovnáním s dopadem, který měl na frekvence generace Meteor Lake 4nm proces Intelu. Na Twitteru se objevily informace od leakera OneRaichu, který občas informace o budoucích procesorech Intelu vypouští. Je to ještě třeba brát s rezervou, z jiných zdrojů ještě tyto parametry ověřené nejsou.

Nižší takt na velkých jádrech…

Dle OneRaichu by měly procesory Arrow Lake dosáhnout frekvence 5,7 GHz na velkých jádrech. To by znamenalo deficit 5 % proti frekvencím, které dosahuje Core i9–14900K v aktuální generaci (6,0 GHz). Intel má i ještě výkonnější model Core i9–14900KS s maximálním boostem 6,2 GHz, ale to je speciální edice (a je možné, že nějaké takové „KS“ CPU pak později bude vytvořeno i od generace Arrow Lake a srovnávat pak bude třeba s ním).

Takt 5,7 GHz by asi měl platit pro nejvýkonnější model, kterým má být Core Ultra 9 285K, nižší modely v nabídce budou mít maximální takt nižší. Těchto 5,7 GHz by mělo platit pro jednovláknové aplikace (ale je možné, že i třeba pro dvě vlákna), samozřejmě je řeč o jádrech P-Core s architekturou Lion Cove. Při všech velkých jádrech aktivních (nejrychlejší Arrow Lake jich má 8) bude prý maximální takt 5,4 GHz.





Jádra Lion Cove mají podle Intelu mít v průměru o 14 % vyšší IPC než předchozí jádro, ale je trošku problém, že toto srovnání se počítá na bázi procesorů Meteor Lake, ne Raptor Lake. Každopádně kombinace 14% zrychlení díky IPC a 5% redukce frekvence by dávala nárůst jednovláknového výkonu o něco málo přes 8 %. Pamatujte ale, že IPC jádra se mění v závislosti na běžící aplikaci, někde tedy může být nárůst lepší, jinde se teoreticky může i překlopit v pokles.

…ale zlepšení u „malých“

Často se objevuje názor, že hlavní hvězdou a skrytým trumfem procesorů Arrow Lake je efektivní (tzv. malé) jádro Skymont. To totiž je ve skutečnosti velmi široké (dokonce má 8 ALU, což asi mluví za všechno) a až na instrukce SIMD je velmi výkonné, proti předchozímu E-Core má masivně zvýšené IPC. A je možné, že toto se bude dát říct i vzhledem k frekvencím. U E-Core totiž prý takty neklesnou, ale naopak by se mohly zvýšit a dosáhnout až 4,7 GHz, byť toto asi nepůjde na všech E-Core najednou. All-core boost pro jádra E-Core má být 4,6 GHz.

Není to vlastně už zas tak daleko od frekvence P-Core. Vzhledem k tomu, že se přibližuje i výkon na 1 MHz (Skymont má mít IPC na úrovni velkých jader v procesorech Raptor Lake), je možná skutečně na místě úvaha, zda Intel v některé z příštích generací architektur neopustí linii velkých jader „Cove“, která vychází ze Sandy Bridge přes Skylake a tak dále, a nenahradí velká jádra něčím založeným na linii jader „Mont“, která pocházejí z procesorů Atom, ale v posledních letech u nich Intel výrazně zvedá komplexitu a výkon. Jsou také efektivnější na plochu potřebnou na čipu, zatímco jádra „Cove“ mají hodně velký půdorys (výrazně větší než jádra linie Zen od AMD, která jim konkurují).

Uvidíme, zda by se tím také třeba nemohly vyřešit problémy procesorů Intel s vysokou spotřebou v porovnání s konkurencí (byť vysoké spotřeby jsou hlavně vědomou volbou Intelu). Možná se zde tedy rýsuje příběh, v kterém nynější velká jádra zopakují roli Pentia 4 a jeho architektury Netburst a bývalá „malá“ jádra E-Core jako kdysi disruptivní architektura Conroe převezmou trůn a stanou se novými P-Core.

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023. Nejvýkonnější modely jako Core Ultra 9 285K budou ale používat 3nm křemík TSMC místo čipu vyrobeného Intelem Autor: Intel

Snížený takt zvyšuje pravděpodobnost, že Intel proti Zenu 5 uhraje jen plichtu

Procesory Arrow Lake, snad už s definitivními specifikacemi, by měly být odhalené v září na akci Intel Innovation. Jejich samotné vydání a start prodeje by měly být v říjnu. Tehdy také asi vyjdou recenze a uvidíme, jak to celé opravdu dopadlo.

Nicméně pokud je údaj o frekvenci pravdivý, pak lze již spolu s údajem o IPC dost odhadnout o výkonu. Jednovláknový výkon by měl být rozhodně nad úrovní procesorů Raptor Lake a také Ryzenu 7000. AMD ale může se svým Zenem 5 mít mezigenerační nárůst jednovláknového výkonu vyšší, jelikož u něj regrese ve frekvenci nenastane.

Je tedy možné, že Ryzen 9000, jehož oficiální maximální boost bude také na 5,7 GHz, může v jednovláknovém výkonu být napřed před Arrow Lake. Tedy alespoň v aplikacích, kde nebyl Zen 4 pozadu za Raptor Lake (IPC různých jader se liší aplikaci od aplikace, jak už bylo řečeno). Tam, kde bývalo Raptor Lake napřed před Zenem 4, může Arrow Lake zase vyhrávat nad Zenem 5.

Situace by tedy mohla být hodně těsná a silně konkurenční, což bývá dobře. Poměry v mnohovláknovém výkonu se odhadují hůře. V hrách bychom ale asi dávali větší šanci na ovládnutí trůnu Zenu 5 s 3D V-Cache, která je výrazným zlepšením navíc nad rámec běžného hrubého výkonu jader CPU. Nižší takt Arrow Lake bude deficit a může mu zabránit AMD s V-Cache ve hrách dorovnat. Ryzen 7 9800X3D, je tím pádem pravděpodobný favorit na nejvýkonnější herní procesor pro příští dva roky.

Zdroj: OneRaichu, VideoCardz