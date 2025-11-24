Cnews.cz  »  Byznys  »  Valve vydělává na jednoho zaměstnance víc než Google, Amazon, Apple a Microsoft dohromady

Valve vydělává na jednoho zaměstnance víc než Google, Amazon, Apple a Microsoft dohromady

Dominik Dobrozenský
Dnes
Společnost Valve Autor: Wikipedia
Společnost Valve
Díky unikátnímu přístupu dokáže Valve s pouhými stovkami zaměstnanců vygenerovat až 17 miliard dolarů ročně. Na jednoho člověka tak připadá částka, kterou mohou ostatní firmy jen tiše závidět.

Valve, provozovatel platformy Steam a tvůrce nedávno představeného hardwaru Steam Machine, patří podle posledních průzkumů k nejefektivnějším společnostem na světě. A důvod je zcela jednoduchý – jen pár stovek zaměstnanců dokáže vygenerovat tržby přes 16,2 miliardy dolarů, přičemž do konce roků by se číslo mělo vyšplhat až k 17 miliardám.

Jednoduchou matematikou tak herní gigant vydělává téměř 50 milionů dolarů na jednoho zaměstnance, což je více než u korporátů jako Google, Amazon nebo Microsoft.

Průměrný plat více než 1,3 milionů dolarů

Přestože je Valve soukromou společností s nulovou povinností zveřejňovat data o svém provozu, pár zajímavých informací můžeme vyčíst. Jak jsme například informovali dříve, společnost měla v roce 2021 jen okolo 330 zaměstnanců a podle Tom’s Hardware tehdy utržila kolem 6,5 miliard dolarů, tedy zhruba 18 milionů dolarů na osobu.

Letos by se tržby měly přiblížit hranici 17 miliard dolarů. Pokud firma zaměstnává stále kolem 350 lidí, vychází to na zmíněných téměř 50 milionů dolarů na zaměstnance. Jde však jen o odhady výzkumných agentur a uniklých dat, nikoli o čísla potvrzená samotným Valve.

I tak ale čísla několikanásobně překonávají výsledky jiných světových lídrů. Pro srovnání McKesson (společnost zabývající se zdravotními službami) vydělává asi 8,2 milionu dolarů na zaměstnance, Shell okolo 3 milionů, Apple 2,4 milionu a Alphabet (Google) asi 1,9 milionu dolarů.

Veřejně dostupná příručka Valve pro nové zaměstnance uvádí: „Naše ziskovost na zaměstnance je vyšší než u společností Google, Amazon nebo Microsoft a pevně věříme, že v takovém případě je správné vrátit do kapsy každého zaměstnance maximální částku peněz.“ Jen loni tak firma podle odhadů rozdala na výplatách téměř 450 milionů dolarů, průměrně více než 1,3 milionu dolarů na zaměstnance.

zdroje: Tom’s Hardware, Visual Capitalist, síť X

