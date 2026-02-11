Výkon jako RTX 4060 v herním handheldu? Ayaneo chystá extrémně výkonnou kapesní konzoli

Čínská společnost Ayaneo patří mezi herními handheldy k těm nejznámějším. Prodávají se i v tuzemských eshopech a zpravidla nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu. Nyní má na trh zamířit high-endový model Next 2, který určitě zaujme vysokým výkonem, ale také vysokou cenou.
Výkon na úrovni RTX 4060
Základem zařízení je APU Ryzen AI Max 395 z generace Strix Halo, tedy čip kombinující výkonná CPU jádra architektury Zen 5 s výrazně posílenou integrovanou grafikou Radeon 8060S architektury RDNA 3.5. Tato platforma byla dosud spojována spíše s výkonnými notebooky než s handheldy. Výkon by měl být někde na úrovni s mobilní variantou grafiky RTX 4060.Zdroj: Youtube.com
Výrobce tím míří do segmentu, v němž nejčastěji skloňujeme handheldy ROG Ally od Asusu nebo Legion Go. Oproti nim však Next 2 slibuje podstatně vyšší grafický výkon i efektivnější běh. Nabídne potenciál pro hraní moderních AAA titulů při vyšších detailech a to jak v mobilním režimu, tak v desktopovém po připojení k monitoru.
Překvapivým parametrem je obrovský akumulátor s kapacitou 116 Wh, což často nenabízí ani herní notebooky. Zároveň je to ale limit pro leteckou dopravu, což může způsobit při hraní na cestách. O zobrazení se postará velký displej s úhlopříčkou 9“ využívající panel typu OLED s rozlišením 2 400 × 1 504 px. Ten má nabídnout špičkový jas 1 100 nitů, 100% pokrytí širokého gamutu DCI-P3 a především zobrazovací frekvenci 165 Hz.
V základu se bude Next prodávat s 32 GB operační paměti a 1TB úložištěm. za tuto konfiguraci si Ayaneo řekne o 1 800 $, což při započítání daně a cla bude znamenat částku kolem 44 tisíc. Na opačném konci cenového spektra se potom nachází nejvýkonnější varianta s 128GB RAM a úložištěm o kapacitě 2 TB. Ta vyjde na 4 300 $ (asi 106 tisíc).
Zdroj: Indiegogo