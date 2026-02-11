Cnews.cz  »  Hardware  »  Výkon jako RTX 4060 v herním handheldu? Ayaneo chystá extrémně výkonnou kapesní konzoli

Výkon jako RTX 4060 v herním handheldu? Ayaneo chystá extrémně výkonnou kapesní konzoli

Matěj Vlk
Dnes
Ayaneo Next 2
Na Indiegogo odstartovala kampaň tradičního čínského výrobce Ayaneo, ve kterém lze za zvýhodněnou cenu získat nejnovější model Next 2. Ten má být výrazně výkonnější než handheldy od zavedených výrobců.

Čínská společnost Ayaneo patří mezi herními handheldy k těm nejznámějším. Prodávají se i v tuzemských eshopech a zpravidla nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu. Nyní má na trh zamířit high-endový model Next 2, který určitě zaujme vysokým výkonem, ale také vysokou cenou.

Výkon na úrovni RTX 4060

Základem zařízení je APU Ryzen AI Max 395 z generace Strix Halo, tedy čip kombinující výkonná CPU jádra architektury Zen 5 s výrazně posílenou integrovanou grafikou Radeon 8060S architektury RDNA 3.5. Tato platforma byla dosud spojována spíše s výkonnými notebooky než s handheldy. Výkon by měl být někde na úrovni s mobilní variantou grafiky RTX 4060.

Zdroj: Youtube.com

Výrobce tím míří do segmentu, v němž nejčastěji skloňujeme handheldy ROG Ally od Asusu nebo Legion Go. Oproti nim však Next 2 slibuje podstatně vyšší grafický výkon i efektivnější běh. Nabídne potenciál pro hraní moderních AAA titulů při vyšších detailech a to jak v mobilním režimu, tak v desktopovém po připojení k monitoru.

Ayaneo Next 2

Ayaneo Next 2

Autor: Ayaneo

Překvapivým parametrem je obrovský akumulátor s kapacitou 116 Wh, což často nenabízí ani herní notebooky. Zároveň je to ale limit pro leteckou dopravu, což může způsobit při hraní na cestách. O zobrazení se postará velký displej s úhlopříčkou 9“ využívající panel typu OLED s rozlišením 2 400 × 1 504 px. Ten má nabídnout špičkový jas 1 100 nitů, 100% pokrytí širokého gamutu DCI-P3 a především zobrazovací frekvenci 165 Hz.

HR26

V základu se bude Next prodávat s 32 GB operační paměti a 1TB úložištěm. za tuto konfiguraci si Ayaneo řekne o 1 800 $, což při započítání daně a cla bude znamenat částku kolem 44 tisíc. Na opačném konci cenového spektra se potom nachází nejvýkonnější varianta s 128GB RAM a úložištěm o kapacitě 2 TB. Ta vyjde na 4 300 $ (asi 106 tisíc).

Recenze Lenovo Legion Go (SteamOS): pekelně skvělý soupeř Steam Decku, který stojí za pozornost

Zdroj: Indiegogo

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

