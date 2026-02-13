Ceny pamětí zaťaly pařát i do Raspberry Pi. Populární levné minidesky zdražily až o dvě třetiny

Netřeba asi už opakovat, že v posledních měsících nastalo bezprecedentně razantní zdražení pamětí, které tlačí nahoru ceny modulů DDR5 a DDR4, současně také ceny SSD a s nimi i ceny různých zařízení. Včera jsme sílu tohoto zdražování probírali v tomto článku. Kvůli růstu cen pamětí teď bohužel musely hodně tvrdě zdražit i Raspberry Pi, které doteď právě byly velmi úspornou cestou, jak získat náhradu kompletního počítače.
Firma Raspberry Pi přistoupila k prvnímu zdražení už na začátku prosince (a u compute modulů už v říjnu), to ještě ale nebylo úplně drastické. Minulý týden ale přišlo další, neboť zdražování pamětí docela rychle pokračuje. Firma uvádí, že ceny některých komponent (pamětí), které požívá, stouply za jedno čtvrtletí na dvojnásobek. Kvůli tomu firma zdražila Raspberry Pi znovu a tentokrát jsou to už dost výrazné nárůsty.
Zdražení se týká desek a zařízení Raspberry Pi 4 a 5 všech druhů, včetně compute modulů a také jeho all-in-one počítačů zabudovaných v klávesnici – s jednou výjimkou, ke které se ještě vrátíme.
Nové zdražení přidává k ceně 10 $ u 2GB modelů, 15 $ u 4GB, 30 $ u 4GB a 60 $ u 16GB modelů, přičemž tyto částky jsou navíc k předchozímu zdražení z prosince. Nejhorší dopad tedy bude u nezajímavějších verzí zařízení s velkou RAM, které byly nejvíce schopné nahradit klasické PC. 16GB Raspberry Pi 5 teď u nás bude s DPH stát přes pět tisíc – proti původní ceně je dražší skoro o dvě třetiny. Počítač Raspberry Pi 500+ stojí už dokonce šest a půl tisíce.
Pro názornost můžete vidět přehled v následující tabulce. České ceny nejsou oficiální, jde o přepočet podle kurzu s přidanou 21 % DPH, ale reálné ceny u lokálních prodejců se mohou lišit.
|Model
|Startovní cena
|Prosinec 2025
|Únor 2026
|Únor 2026 (CZK)
|RPi 4 1GB
|35 $
|35 $
|35 $
|866 Kč
|RPi 4 2GB
|45 $
|45 $
|55 $
|1361 Kč
|RPi 4 4GB
|55 $
|60 $
|75 $
|1856 Kč
|RPi 4 8GB
|75 $
|85 $
|115 $
|2845 Kč
|RPi 400 (4GB)
|70 $
|60 $
|60 $
|1484 Kč
|RPi 5 1GB
|–
|45 $
|45 $
|1113 Kč
|RPi 5 2GB
|50 $
|55 $
|65 $
|1608 Kč
|RPi 5 4GB
|60 $
|70 $
|85 $
|2103Kč
|RPi 5 8GB
|80 $
|95 $
|125 $
|3093 Kč
|RPi 5 16GB
|120 $
|145 $
|205 $
|5072 Kč
|RPi 500 (8GB)
|90 $
|100 $
|130 $
|3216 Kč
|RPi 500+ (16GB)
|200 $
|200 $
|260 $
|6432 Kč
Počítač Raspberry Pi 400 a 1GB desky zůstanou levné
Výrazně vyšší ceny konfigurací s větší pamětí možná i trošku dotují některé vybrané levnější produkty. Firma píše, že u 1GB verzí desek Pi 4 i Pi 5 (u pětkové generace byla 1GB verze přidaná do nabídky až v prosinci) se povedlo udržet cenu bez změny.
A co je asi nejvíc zajímavé, firma udržuje stejnou docela nízkou cenu u all-in-one počítače v klávesnici Raspberry Pi 400. Ten má 4GB paměť LPDDR4X, ale stále bude za nezměněných 60 $. Je to dokonce nižší než zaváděcí cena než původních 70 $ při uvedení, počítač v minulosti zlevnil. Tento model je nicméně omezený použitím jen microSD karty pro úložiště a onou 4GB pamětí RAM.
Novější a dokonalejší verze Pi 500 a Pi 500+, které mimo lepšího výkonu už jsou vybavené i vyššími kapacitami paměti, ale už bohužel zdražily stejně jako normální desky Pi 5.
Firma také uvádí, že má dostatečné zásoby pamětí LPDDR5, které používají starší desky až po Raspberry Pi 3 (a také Raspberry Pi Zero), takže jejich ceny se zvyšovat nebudou.
Ve zprávě oznamující zvyšování cen firma Raspberry Pi píše, že situaci na trhu pamětí vnímá jako dočasnou a toto zdražení proto nepovažuje za permanentní. Až to situace dovolí, mají být ceny opět sníženy. Doufejme, že se toho opravdu dočkáme.