Intel na rok 2027 chystá procesory Razer Lake. LGA 1851 možná skončí po jediné generaci CPU

Včera jsme psali o tom, že Intel zrušil procesory, které měly na desktopu následovat po letošní generaci Core Ultra 200 „Arrow Lake“, která už je snad za dveřmi. Prakticky současně se objevily zvěsti o vzdálenějších plánech Intelu – o procesorech, které budou následovat o dvě generace později, až po procesory Nova Lake představujících další novou generaci. Tyto novinky pro roky 2026 a 2027 ale možná zase budou vyžadovat nové desky.

Na platformu LGA 1851, která se nyní chystá na trh po procesorech Arrow Lake (Core Ultra 200), zřejmě nepřijde jejich refresh coby generace 300, který přitom už také měl být náhradou za 1,8nm generaci Panther Lake. To znamená, že až do roku 2026 zřejmě bude prodávána generace Core Ultra 200, která začne vycházet za několik týdnů.

Prakticky současně s tím se na Twitteru od leakera s přezdívkou HXL objevila informace o budoucích procesorech, které přijdou až poté, a budou představovat dokonce čtvrtou novou generaci po dnešních desktopových procesorech Raptor Lake Refresh (Core 14. generace). Tato nová generace má údajně interní jméno Razer Lake, v desktopové formě Razer Lake-S.

Jméno je to poněkud překvapivé vzhledem k tomu, že Razer je firma (která mimochodem vyrábí notebooky s procesory Intel) a značky firem se obvykle ani v interních kódových jménech nevyskytují. Nicméně v tomto případě by možná mohlo jít o „razer“ s malým R, podstatné jméno od slovesa „raze“ (kompletně zničit, srovnat se zemí). Razer Lake tedy asi nemá být jezero Razeru, ale něco jako srovnávačské jezero.





Core Ultra 500

Zatím jsme věděli o tom, že by po procesorech Arrow Lake měla přijít další generace Panther Lake jako Core Ultra 300 (ta ovšem bude jenom v noteboocích) a po ní jsme věděli ještě o generaci Nova Lake (rok 2026), což měla být generace Core Ultra 400 a ta opět má být i pro desktopové počítače. Ovšem Razer Lake má následovat až po Nova Lake, jde tedy asi už o procesory, které vyjdou jako Core Ultra 500 a asi až v druhé polovině roku 2027, pokud se Intelu povede držet roční cykly, které jsou pro tuto firmu typické.

Roadmapa procesorů Intel ukázaná na akci Intel InnovatiOn 2023. Po Panther Lake má následovat Nova Lake a nově prosákla generace Razer Lake Autor: Intel

Procesory Nova Lake mají údajně používat 2nm výrobní proces TSMC a ještě toho o nich mnoho nevíme, tím méně je pak známo o Razer Lake. Už Nova Lake by mělo mít novou architekturu jader CPU (snad Coyote Cove u jader P-Core, ale toto není potvrzené jméno) proti procesorům Arrow Lake. Zda třeba nebudou nějaké změny už v Panther Lake, nebo to bude prostě „dieshrink“, to nevíme. I Razer Lake by teoreticky mohlo přinést nějaká architektonická zlepšení proti Nova Lake a mít zase lepší proces.

Aktualizováno: Poté Titan Lake?

Zdá se, že se krátce po Razor Lake objevilo i jméno, které by mohla mít ještě další generace následující po něm. Podle leakera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou Kepler_L2 by údajně po Razer Lake měla následovat generace označená Titan Lake.

Tato informace je ale zatím asi méně jistá. Pravdivost zprávy o Razer Lake od HXL podpořil ještě další twitterista Bionic_Squash, zatímco pro Titan Lake je zatím jediným pramenem Kepler_L2.

Nový socket hned po Arrow Lake?

HXL ale uvádí jednu věc, a to desktopovou platformu. Podle tohoto zdroje by Razer Lake mohlo používat nový socket a tím nové desky místo platformy LGA 1851, kterou letos Intel zavede pro Arrow Lake a která by měla vyjít již za několik týdnů. Ba dokonce by na novém socketu, jehož jméno a počet kontaktů ještě není znám, snad měly být už ty procesory Nova Lake.

To by ale znamenalo, že platforma LGA 1851 bude mít dost omezenou působnost. V podstatě by na ní nakonec byla jen jedna generace procesorů, a to Core Ultra 200, se kterou tato platforma bude začínat. Možnosti upgradu tak budou jenom „horizontální“, tedy z nižšího modelu na vyšší ve stejné generaci.

Před časem se objevovaly domněnky, že by LGA 1851 mohlo být jako platforma naopak perspektivnější s více generacemi. Možná to tak původně i mohlo být. LGA 1851 měla totiž původně jít na trh minimálně o rok dříve a tvořit podvozek pro desktopovou verzi 4nm procesorů Meteor Lake, s nimiž původně měla tato fáze desktopové platformy Intelu začínat. Tyto desktopové procesory Meteor Lake nakonec byly vydány jen pro embedded trh a v desktopu Intel místo toho prodloužil život platformy LGA 1700 refreshem procesorů Raptor Lake. Arrow Lake mělo původně být druhá generace na LGA 1851, tímto se z něj ale stala generace první.

A možná i jediná. Třetí generací měly asi být procesory Panther Lake, ale jak už bylo zmíněno, desktopová verze této generace byla zrušená. Místo nich měl vyjít refresh Arrow Lake, který by tedy byl původně třetí, reálně druhou generací. Tento refresh měl původně přinést modely s více jádry (až 40), ale Intel nejdříve zrušil tento plán a došel k tomu, že refresh zachová počet jader (8 P-Core, 16 E-Core) a jen přidá výkonnější NPU. Nakonec ale ani toto nebude uskutečněno a údajně byl alespoň na desktopové platformě celý tento plán vydat refresh zrušen. Arrow Lake v původní podobě by asi tedy bylo prodáváno celé dva roky.

Pokud by se tedy potvrdilo, že Nova Lake má už zase novou platformu a socket, nakonec by LGA 1851 byla platforma s ne třemi, ale jen jednou generací procesorů, byť její cyklus bude trvat dva roky.

Nicméně toto je zatím jen předběžné a plány se mohou měnit. Intel by možná mohl budoucí procesory přepracovat tak, aby fungovaly v platformě LGA 1851, i když se zdá, že firma toto moc nemá tendence dělat. Ovšem také může dojít k tomu, že desktopové procesory Nova Lake narazí na problémy tak, jako se to stalo s Ice Lake nebo Meteor Lake, a Intel místo nich nakonec prodlouží život platformy LGA 1851. To by asi znamenalo, že přece jenom vznikne refresh Arrow Lake, ale asi to nebude ten původně plánovaný, nýbrž prostě původní návrh Arrow Lake-S, u kterého Intel zvýší frekvence.

Jak se situace vyvine, se asi budeme dozvídat až postupně během následujících dvou let.

Zdroje: HXL, VideoCardz, Bionic_Squash