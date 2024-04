Intel uvádí socket LGA 1851 s 4nm procesory Core Ultra. Háček je, že nejsou pro desktop

Před několika dny prosákly překvapivé informace o tom, že Intel nezrušil tak docela procesory Meteor Lake v provedení pro desktop – ač se o tom dlouho šířily zprávy a Intel to i sám přiznal. Nicméně Meteor Lake pro desktop a s ním první desky se socketem LGA 1851 nakonec budou vydány, jenže pro sektor Embedded a IoT (či úplně nejnověji, „Edge“). Intel je teď oficiálně oznámil, takže se můžeme podívat, co mohlo být, kdyby to stav 4nm procesu dovolil.

Desktopové 4nm (a také čipletové) procesory Meteor Lake byly nyní oznámeny na akci Intel Vision 2024. Jde v podstatě o stejný hardware, který Intel uvedl pro notebooky, ale předělaný pro socket LGA 1851, který měl původně již touto dobou sloužit v desktopu místo platformy LGA 1851. Asi kvůli špatným frekvencím a výkonům (a dost možná také výrobním nákladům) dosahovaným procesory Meteor Lake ale Intel tyto plány zrušil a v desktopových PC se tyto desky objeví až koncem letošního roku, kdy už ale do nich bude strkána další generace procesorů označená Arrow Lake a používající 3nm výrobní proces TSMC.

Intel ale už vyvinutou socketovou verzi procesorů Meteor Lake přece jen ponechal naživu a vydává ji pro embedded a IoT trh jako „Meteor Lake-PS“. Desky pro tyto procesory budou asi obvykle dost specifické, vyráběné specializovanými firmami a nebudou běžně v obchodech. Není asi také úplně jisté, zda by do nich v budoucnu šly osadit standardní desktopové procesory Arrow Lake pro spotřebitelský desktop.

Procesory Meteor Lake-PS mají každopádně dvě varianty:





45W Meteor Lake HL

První procesory, označené jako řada HL, vycházejí ze 45W notebookových modelů řady H s 6 velkými jádry P-Core, 8 jádry E-Core a dvěma LP E-Core. I embedded verze HL má ve výchozím stavu 45W TDP, ale volitelně umožňuje jeho zvýšení na 65 W (tomu Intel říká „Max. Assured Power“, tedy maximální garantovaná spotřeba), nebo naopak snížení na 20 W (Min. Assured Power, minimální garantovaná spotřeba?). Není úplně jasné, zda nad rámec tohoto natavení bude procesor mít ještě zvýšenou turbo spotřebu v boostu, dalo by se asi čekat, že ano.

Nejvyšší modely Core Ultra 7 mají plně aktivní konfiguraci se všemi 6+8+2 jádry a 22 vlákny, plus 24 MB L3 cache. První Core Ultra 7 165HL má takty boostu až 5,0 GHz u P-Core a 3,8 GHz u E-Core, základní takty jsou 1,9 GHz u E-Core, avšak u P-Core závisí na nastavení spotřeby – při 45 W je základní takt 2,4 GHz, při 65 W 3,1 GHz, při 20 W ale pouze 1,0 GHz.

Core Ultra 7 155HL se od toho liší jen taktem P-Core, která mají maximální boost snížen na 4,8 GHz a základní frekvenci při 65 W na 3,0 GHz (nižší spotřeby mají základy už stejných 2,4 a 1,0 GHz). Rozdíl je také ve frekvenci GPU, vyšší model ji má 2,30 GHz, nižší 2,25 GHz. Oba používají plně aktivní integrované GPU architektury Xe LPG (Alchemist) s 1024 shadery (128 EU).

Procesory Intel Meteor Lake-PS pro socket LGA 1851: 45W modely HL Autor: Intel, via: VideoCardz

Nižší modely Core Ultra 5 mají jen 4 jádra P-Core, 8 jader a dvě jádra LP E-Core plus 18 MB L3 cache. Core Ultra 5 135HL má maximální takty P-Core 4,6 GHz a E-Core 3,6 GHz, základní takty 1,0–3,2 GHz a 2,3 GHz. Je u něj zachována plně aktivní grafika, jen má takt snížený na 2,2 GHz. Model Core Ultra 5 125HL má takt boostu P-Core snížený na 4,5 GHz a o něco nižší základní frekvence (1,0–3,0 GHz, 2,0 GHz). Liší se grafikou, která je osekaná na jen 112 EU čili 896 shaderů, také ale na taktu 2,20 GHz.

Takto nějak by tedy nejspíš vypadaly procesory Meteor Lake (Core Ultra první generace) pro desktop, kdyby je Intel nezrušil. Jak můžete vidět, chybí mezi nimi model Core Ultra 9. Intel zřejmě tímto signalizuje, aby se od těchto procesorů nečekalo, že budou výkonem konkurovat nejvýkonnějším desktopovým procesorům, jako jsou Core i9 13. a 14. generace.

15W Meteor Lake UL

Pro embedded sektor bude současně vydaná i řada procesorů UL, které jsou odvozené od 15W Meteor Lake-U s 2+8+2 jádry. Základní TDP je pro ně také 15 W, přičemž minimální garantovaná spotřeba / TDP je 12 W a maximální garantovaná spotřeba / TDP je 28 W.

Intel v této řadě nabízí celkem čtyři modely Core Ultra 7 a 5 s plným počtem jader (2+8+2), 12MB L3 cache a také s plně aktivním GPU, které u těchto procesorů obsahuje 512 shaderů (64 EU) s takty odstupňovanými podle modelu od 2,00 po 1,85 GHz. Takty boostů jader CPU jsou u nejvyššího modelu Core Ultra 7 165UL až 4,9 GHz na P-Core a 3,8 GHz na E-Core, u nejnižšího Core Ultra 5 125UL už jen 4,3 GHz na P-Core a 3,6 GHz na E-Core

Procesory Intel Meteor Lake-PS pro socket LGA 1851: 15W modely UL Autor: Intel, via: VideoCardz

Kromě toho ale vzniklo i Core Ultra 3 105UL (s existencí trojkové třídy dřívější dokumenty Intelu nepočítaly, značka Ultra měla začínat u pětkových Core), které je osekáno na 2+4+2 jádra a 10 MB L3 cache. U něj jsou maximální takty jen 4,2 GHz a 3,5 GHz a také jeho grafika je osekaná na 48 EU (384 shaderů) na taktu 1,80 GHz. Tento model vypadá velmi podobně jako Core Ultra 5 115U pro notebooky, o jehož existenci jsme se také dozvěděli jen nedávno.

Platforma LGA 1851 s Meteor Lake. Bez samostatných GPU?

Obě tyto rodiny sdílejí zřejmě socket LGA 1851 a snad i stejné desky, konektivita je, zdá se, obdobná. Nepoužívají externí čipset (nebo to tak alespoň vypadá), přímo SoC poskytuje vše potřebné. Řadič pamětí je u obou verzí dvoukanálový (tedy s šířkou 128 bitů) a podporuje až 64 GB DDR5–5600. Procesor poskytuje 20 linek PCI Express 4.0, z toho dvě rozhraní ×4 jsou pro SSD a dále zbývá 12 linek (3× 4 linky).

Není jasné, zda je z nich možné vytvořit PCIe 4.0 ×8 pro grafiku, nebo je maximální podporovaná konfigurace pro sloty na desce PCIe 4.0 ×4. Procesory Meteor Lake H pro notebooky mají navíc ještě rozhraní PCI Express 5.0 ×8 pro GPU, které ale u těchto embedded verzí není uvedeno. Je tedy možné, že není podporováno.

Procesory Intel Meteor Lake-PS pro socket LGA 1851: schéma platformy a konektivity Autor: Intel, via: VideoCardz

Procesor dále poskytuje dvě rozhraní SATA 3.0, až 10× USB 2.0 a 2× USB 3.0 (či USB 3.2 Gen 1, chcete-li). K tomu ale má integrované USB4 (a zároveň Thunderbolt 4) se čtyřmi 40Gb/s porty USB-C. Vyvedeno je i rozhraní CSI pro kameru nebo SPI (je otázka, zda se to nebude u desktopových desek lišit).

Smyslem této linie je zřejmě NPU

Integrovaná grafika podporuje výstupy eDP 1.4b, DisplayPort 2.1 (ten by měl umět UHBR 20) a HDMI 2.1, které je, zdá se, plnohodnotné s propustností 48 Gb/s (FRL), poprvé u GPU Intelu. Všechny tyto modely by měly poskytovat také akcelerátor umělé inteligence (NPU) s výkonem 10 TOPS. Je pravděpodobné, že právě kvůli němu Intel tyto procesory vůbec pro embedded trh uvádí, potřebuje totiž řešení, které by splňovalo požadavky pro „AI PC“.

Některé tyto detaily se asi mohou u eventuálních desktopových desek platformy LGA 1851 lišit, například u desktopového Arrow Lake by teoreticky mohl chybět Thunderbolt nebo CSI, ale zase se u něj bude dát použít PCIe 5.0 pro SSD a zcela určitě už nebude chybět rozhraní PCIe 5.0 ×16 pro přídavnou grafickou kartu. Desktopové desky také nejspíš budou používat přídavný čipset, který přidá další porty SATA a linky PCI Express 4.0. A také procesory asi budou mít vyšší TDP.

Je zajímavé, že platforma LGA 1851 tímto dostane určitou předpremiéru. V praxi to ale nemusí mít moc velký význam. Vypadá to, že Intel má v plánu tyto procesory a LGA 1851 desky začít prodávat až docela za dlouho, uvádí totiž dostupnost s Q4 2024. A to je doba, kdy už by se mohly objevovat i ony druhogenerační regulérní desky LGA 1851 s procesory Arrow Lake.

Zdroje: Intel, VideoCardz