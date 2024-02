Odpověď Intelu na Apple M3: Vzorek čipu Lunar Lake běžící na 2,8 GHz objeven na internetu

Není to dlouho, co jsme tu měli zprávu o záznamu z testování procesoru Intel Arrow Lake s 24 jádry. Arrow Lake bude tvořit příští generaci procesorů Intel pro desktopová PC a výkonné notebooky. Pro ultramobilní zařízení ale Intel chystá speciální úsporné procesory Lunar Lake, které jsou asi koncipované i jako konkurence ARM SoC typu Apple M1/M2/M3. A pohled na Lunar Lake se naskytl nyní, díky snímku obrazovky z běžícího systému.

Tento snímek se objevil na čínské sociální síti Zhihu od uživatele Xziar, zřejmě by mohl pocházet od některého z výrobců notebooků, kteří již asi mají ES vzorky v rukou. Vzorek by prý měl představovat čip Lunar Lake v revizi A1 – před vydáním nejspíš ještě jedna nebo dvě revize přijdou. Jak už to u ES vzorků procesorů Intelu chodí, hlásí se v systému jak „Genuine Intel 0000“.

Snímek ze Správce úloh ve Windows ukazuje, že tento ES Lunar Lake má osm jader a jen osm vláken. Ukazuje to zřejmě, že stejně jako Arrow Lake velká jádra procesorů Lunar Lake ztratila Hyper Threading a již zpracovávají jen jedno vlákno. Základní frekvence je detekována 1,8 GHz, aktuálně procesor běžel na boostu 2,8 GHz. Protože ale jde o ES, toto asi nereflektuje, jaké budou finální frekvence, vzorky tohoto typu mohou zejména v raných fázích být velmi nízko taktované a sériové modely by měly běžet mnohem výš.

4+4 jádra, nová topologie a cache

Je docela otázka, jaká bude konfigurace jader. Starší únik v databázi SiSoft Sandra naznačoval, že Lunar Lake by mělo být „4+4“, tedy čtyři velká jádra (P-Core) s architekturou Lion Cove, čtyři efektivní jádra (E-Core) s architekturou Skymont.





Procesor Intel Core Ultra Meteor Lake Autor: Intel

Doklady se asi dají nalézt v údajích o pamětech cache, které Windows uvádí v součtu pro všechna jádra. L2 cache je zřejmě 2,5MB privátní u čtyř velkých jader (což je navýšení proti Raptor Lake / jádru Raptor Cove), zatímco čtyři malá jádra jsou asi zase sdružená do jednoho čtyřjádrového klastru se sdílenou 4MB L2 cache. Proto je celkově detekováno 14 MB L2 cache (4 × 2,5 MB + 1 × 4 MB).

L1 cache je uvedena v kapacitě 832 kB, což by měl být součet datových i instrukčních L1 cache. Vypadá to, že by mohly vypadat jako u Meteor Lake, kde velká jádra Redwood Cove obsahují 64kB L1 instrukční cache a 48kB L1 datovou cache, zatímco malá jádra mají 64kB instrukční a 32kB datovou L1 cache. Pro 4+4 jádra to dává 448 + 384 kB, celkem tedy 832 kB. I toto tak asi dokládá, že z osmi jader Lunar Lake budou čtyři velká.

Trochu záhadou je ale L3 cache. Té má být 12 MB. Pokud by Lunar Lake zachovávalo prstencovou sběrnici, kterou používají současné procesory Intelu pro notebooky a desktop, měla by velká jádra i klastr malých jader mít stejně velký blok L3 cache, kterých by tak mělo být pět. Jenže pak kapacita 12 MB nesedí s možnými velikostmi těchto bloků (pětkrát 2 MB, 3 MB…).

Zde se asi otevírá možnost, že Intel po dlouhé době (ringbus používá od Sandy Bridge v roce 2011) změnil topologii interní propojovací logiky, kterou jádra komunikují (že by na plné propojení alias crossbar?), a s tím by tedy mohla přijít i úplně nová koncepce paměti L3 cache. Zde by tedy mohly nastat velké změny. Také je ale možné, že vzorek má z nějakého důvodu zapnutou neúplnou kapacitu L3 cache a ve skutečnosti je ringbus pořád použitý.

Podle toho, co zatím uniklo, by Lunar Lake zřejmě neměl mít Low Power Island s dedikovanými úspornými malými jádry v SoC čipletu, jako je to u Meteor Lake. Respektive, low-power islandem zřejmě bude samotný CPU čiplet, kdežto vypínatelné periferní části budou v SoC čipletu. Tak to alespoň ukazovaly informace z interních slajdů, které se dostaly v listopadu na Twitter.

Podle toho, co tehdy ukazovaly, má Lunar Lake používat 8W TDP v zařízeních s pasivním chlazením, nebo 17–30 W v noteboocích s ventilátorem. Součástí SoC bude samozřejmě i grafické jádro, které by mělo mít již novou architekturu Battlemage (Xe2 LPG), ale tento únik o něm nic neříká. Nepřítomnost grafu zatížení GPU ve Správci úloh možná ukazuje, že systém pro něj neměl nainstalované ovladače.

Lunar Lake bude mít také specializovanou jednotku pro akceleraci AI. Ta podle Intelu bude mít třikrát vyšší výkon než v Meteor Lake, takže patrně více než 30 TOPS. Tato jednotka již v ES vzorku byla aktivní, protože Správce úloh ji vidí a ukazuje její zatížení.

Poměrně důležitý detail je, že Lunar Lake má používat tzv. on-package memory, tedy paměti LPDDR45X osazené přímo na substrátu CPU vedle hlavního křemíku. I v tomto by se tedy podobaly notebookovým procesorům Applu.

Roadmapa procesorů Intel ukázaná na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Vydání na přelomu let 2024 a 2025

Kdy budou procesory Lunar Lake na trhu, ještě není přesně známo, ale podle toho, jak roadmapa vypadá, by to mohlo nastat koncem roku 2024 nebo začátkem příštího. Lunar Lake je čistě mobilní procesor v pouzdru BGA, takže ho naleznete jen a pouze v noteboocích. Do desktopových počítačů přijde jeho sourozenec Arrow Lake, což by měly být procesory s obdobnou architekturou, ale vyššími počty jader a TDP. Arrow Lake pro desktop by zřejmě mělo vyjít v druhé polovině letošního roku, s novou platformou LGA 1851.

Zdroj: Tom’s Hardware, HXL