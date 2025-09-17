Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  One UI 8 je konečně tady. Tyto Samsung smartphony jej dostanou jako první

Mobilovinky

One UI 8 je konečně tady. Tyto Samsung smartphony jej dostanou jako první

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Samsung Galaxy S25 FE Autor: Samsung
Samsung Galaxy S25 FE
Letošní vlajky dostanou nový Android 16 už tento týden, na ostatní zařízení dorazí One UI 8 ještě letos.

Samsung začne tento týden s oficiálním uvolňováním stabilní verze One UI 8 pro svá zařízení. Jako první přijdou na řadu vlajky řady Galaxy S25, do konce roku pak přijde nový systém na skládačky, loňské vlajky a levnější smartphony.

Vlajky S25 tento týden, ostatní později na podzim

Jak stojí v blogovém příspěvku, Samsung začne s uvolňováním svého systému One UI 8 založeného na Androidu 16 už tento týden, přičemž jako první se mohou těšit letošní vlajky řady Galaxy S25, tedy včetně Galaxy S25 FE.

Recenze Samsung Galaxy S25 Ultra: když softwarová kouzla zachraňují okoukaný hardware Přečtěte si také:

Recenze Samsung Galaxy S25 Ultra: když softwarová kouzla zachraňují okoukaný hardware

V říjnu letošního roku pak podle magazínu Android Authority dostanou One UI 8 tato zařízení:

  • Loňské vlajky Samsung Galaxy S24 (včetně Galaxy S24 FE)

  • řada Galaxy S23 (včetně Galaxy S23 FE)

  • řada Galaxy Tab S10 (včetně Galaxy Tab S10 FE)

  • Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A53, Galaxy A34 a Galaxy A25

  • skládačky Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6

  • řada Galaxy S22

  • řada Galaxy Tab S9 (včetně Galaxy Tab S9 FE)

  • řada Galaxy Tab Active

  • Galaxy XCover 7 Pro

  • Galaxy Tab Active 5

Na podzim v listopadu by pak One UI 8 měla dostat One UI 8 tato zařízení:

CIF25

  • skládačky Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5

  • skládačky Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4

  • řada Galaxy Tab S8

  • řada Galaxy Tab A9

  • Galaxy Tab A11

  • Galaxy Tab Active 5 Pro

  • Galaxy A15, Galaxy A16, Galaxy A24 a Galaxy A33

Vyjde řada Galaxy S26 bez „základní“ verze? Samsung zřejmě chystá největší změnu za poslední roky Přečtěte si také:

Vyjde řada Galaxy S26 bez „základní“ verze? Samsung zřejmě chystá největší změnu za poslední roky

zdroj: Android Authority, Samsung

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI