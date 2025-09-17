One UI 8 je konečně tady. Tyto Samsung smartphony jej dostanou jako první

Samsung začne tento týden s oficiálním uvolňováním stabilní verze One UI 8 pro svá zařízení. Jako první přijdou na řadu vlajky řady Galaxy S25, do konce roku pak přijde nový systém na skládačky, loňské vlajky a levnější smartphony.
Vlajky S25 tento týden, ostatní později na podzim
Jak stojí v blogovém příspěvku, Samsung začne s uvolňováním svého systému One UI 8 založeného na Androidu 16 už tento týden, přičemž jako první se mohou těšit letošní vlajky řady Galaxy S25, tedy včetně Galaxy S25 FE.
V říjnu letošního roku pak podle magazínu Android Authority dostanou One UI 8 tato zařízení:
-
Loňské vlajky Samsung Galaxy S24 (včetně Galaxy S24 FE)
-
řada Galaxy S23 (včetně Galaxy S23 FE)
-
řada Galaxy Tab S10 (včetně Galaxy Tab S10 FE)
-
Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A53, Galaxy A34 a Galaxy A25
-
skládačky Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6
-
řada Galaxy S22
-
řada Galaxy Tab S9 (včetně Galaxy Tab S9 FE)
-
řada Galaxy Tab Active
-
Galaxy XCover 7 Pro
-
Galaxy Tab Active 5
Na podzim v listopadu by pak One UI 8 měla dostat One UI 8 tato zařízení:
-
skládačky Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5
-
skládačky Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4
-
řada Galaxy Tab S8
-
řada Galaxy Tab A9
-
Galaxy Tab A11
-
Galaxy Tab Active 5 Pro
-
Galaxy A15, Galaxy A16, Galaxy A24 a Galaxy A33
