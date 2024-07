Parametry 1,8nm procesorů Intel Panther Lake pro notebooky pro zrazené: Silné GPU, míň velkých jader?

Včera utekly na internet informace potvrzující, že Intel přes příchod nové platformy LGA 1851 a procesorů Arrow Lake paralelně ponechá na trhu platformu LGA 1700 a vydá pro ni úplně nové procesory Bartlett Lake vymykající se z nyní raženého big.LITTLE paradigmatu tím, že odeberou malá jádra a přidají další velká. Ale aby těch novinek nebylo málo, stejný zdroj rovnou prozradil i detaily 1,8nm mobilních procesorů Intel Panther Lake.





Opět stejný leaker Jaykihn, který před nedávnem začal vypouštět informace z interních dokumentů na Twitter, po informacích o Bartlett Lake prozradil schéma pouzdra procesor Panther Lake a také parametry jeho verzí pro notebooky (desktopové procesory Panther Lake byly zrušené).

Panther Lake pro notebooky bude existovat ve dvou verzích – úspornější PTL-U a výkonnější PTL-H. Obě budou mít pouzdro BGA. Zdá se, že alespoň Panther Lake-H vychází spíše z linie procesorů Meteor Lake a Arrow Lake, které mají větší množství čipletů, než z ultramobilního Lunar Lake, které je více optimalizováno na nižší spotřebu a maximální výdrž baterií.





Není ale asi vyloučeno, že verze Panther Lake-U bude mít naopak provedení podobající se procesorům Lunar Lake (tj. například i s pamětí LPDDR5X nebo LPDDR6 přímo na pouzdru procesoru). Je možné, že Panther Lake-U bude dokonce přímo následníkem Lunar Lake, takže tyto ultramobilní procesory, mající za cíl přímo konkurovat ARM čipům jako jsou procesory řady M od Applu, už nebudou představovat oddělenou rodinu jako v případě Lunar Lake.

Panther Lake-H

Výkonnější procesory Panther Lake-H budou stále používat paměti osazené externě na desce notebooku. Budou složené ze tří hlavních aktivních čipletů. Největší čiplet je „Compute Tile“ s jádry CPU. Vedle bude osazený čiplet s integrovaným GPU, které tedy stále bude na vlastním čipletu. Na boku od nich bude podlouhlý PCH čiplet který má funkce čipsetu a poskytuje konektivitu. Toto vše je osazené na základovém Base Tile. Zbylé volné místo v růžcích horní vrstvy by mělo být ještě pokryté čtvrtým a pátým čipletem, ale ty jsou již jen výplní pro zpevnění bez aktivní elektroniky.

Konfigurace bude: čtyři velká jádra (snad s architekturou Cougar Cove), osm efektivních jader E-Core (snad architektury Darkmont), a dále bude v procesoru ještě čtveřice LP E-Core, což by měla být asi zase jádra posazená mimo hlavní propojovací logiku jader CPU a mimo L3 cache. V případě nečinnosti nebo nízkých zátěží by systém používal jen tato úsporná jádra a šetřil tak baterii. Je zajímavé, že Panther Lake bude mít méně velkých jader než Meteor Lake (to má konfiguraci 6+8+2, zatímco zde je to 4+8+4). Intel se patrně chce více spoléhat na E-Core, jejichž výkon stoupá.

Dvě varianty iGPU

Integrovaná grafika bude existovat ve dvou variantách – slabší je se čtyřmi jádry Xe Core, což by mělo znamenat 512 shaderů. Toto se asi bude používat v levnějších procesorech, nebo v procesorech určených do notebooků, kde bude přidané samostatné GPU. Výkonnější verze má 12 Xe Core, tedy 1536 shaderů – konečně se tedy naplní plán, který měl Intel původně již pro procesory Meteor Lake. Tato integrovaná grafika by mohla být hodně silná, takže uvidíme, jak jí bude konkurovat AMD.

Grafika má mít architekturu „Xe3“ (asi Xe3 LPG), která by měla odpovídat samostatným grafikám Arc třetí generace „Celestial“. Toto uváděly již starší úniky, které se tímto tedy možná potvrzují. Výkon na jednu jednotku GPU by tedy měl být snad lepší, než co dosahuje nyní Meteor Lake s architekturou Xe1 LPG „Alchemist“ a Lunar Lake s Xe2 „Battlemage“.

Snížení TDP na 25 W

Leaker uvádí že Intel sníží TDP mobilních procesorů a Panther Lake-H bude mít místo 45W výchozí TDP jen 25 W. Ovšem počítejte s tím, že výrobci notebooků ho asi budou opět moci zvyšovat, a zejména může být vyšší maximální spotřeba v boostu (tzv. PL2). Čistě to, že nominální TDP je 25 W, tedy nemusí znamenat mnoho. Tato hodnota jinak platí pro obě varianty GPU, tedy jak pro PTL-H s 4+8+4 jádry a 4× Xe Core, tak pro verzi s 4+8+4 jádry a 12× Xe Core.

Intel Lunar Lake Autor: Intel

Panther Lake-U: nástupce Lunar Lake?

Mobilnější procesory PTL-U by se mohly lišit a více se blížit Lunar Lake, jak už bylo řečeno, například použitím on-package memory a menším počtem čipletů. Nemáme k nim ovšem schéma ani není znám počet čipletů, takže to není jisté.

Nicméně konfigurace jader vypadá hodně podobně jako u Lunar Lake: čtyři velká jádra Cougar Cove a čtyři úsporná jádra LP E-Core Darkmont. Prostřední stupeň s běžnými jádry E-Core je zde vypuštěn, takže procesor má 4+0+4 jádra, celkem jen osm vláken.

Integrovaná grafika má nicméně méně jader než v Lunar Lake, což zase trochu zpochybňuje, že by šlo přímo o jeho nástupce. Použita bude také méně výkonná konfigurace s čtyřmi Xe Core, čili s 512 shadery. Pokud tedy nemá jedno jádro architektury Celestial dvojnásobek jednotek, takže by varianta 4× Xe Core odpovídala 1024 shaderům (a verze 12× Xe Core dokonce 3072 shaderům).

TDP těchto procesorů bude 15 W, což odpovídá procesorům Lunar Lake (17 W), ale opět neznáme PL2, tedy maximální spotřebu během boostování. Leaker mimochodem uvádí, že Panther Lake má dle Intelu stanovenou maximální provozní teplotu 105 °C (stejná jako u Arrow Lake), zatímco u Lunar Lake je to 100 °C .

Toto sice v úniku není nikde zmíněno, ale lze očekávat, že procesory Panther Lake pro notebooky by měly přijít na trh zhruba za rok po notebookových procesorech Arrow Lake. Ty mají vyjít koncem letošního roku nebo začátkem příštího, takže Panther Lake by mělo mít premiéru na přelomu let 2025 a 2026. Pokud nebude mít zpoždění.

Má jít o první procesory vyráběné 1,8nm (18A) procesem Intelu. Poté, co Intel musel dát u Lunar Lake a Arrow Lake přednost 3nm procesu TSMC a předchozí procesory Meteor Lake s jeho 4nm procesem byly rozporuplné, to bude pro Intel první příležitost dokázat, že stále (nebo opět) patří na špičku ve křemíkové technologii a lze jej považovat za konkurenta TSMC. Na tom, jak se Panther Lake předvede, toho tedy hodně závisí.

Zdroj: Jaykihn