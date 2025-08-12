Pohled na přespříští generaci procesorů Intel pro notebooky: Kolik jader budou mít mobilní Nova Lake?

Měli jsme tu teď zprávu o plánech Intelu uvést mezi desktopovými procesory modely s 288MB L3 cache, které by se mohly vyrovnat nejvýkonnějším „X3D“ herním procesorům Ryzen od AMD. Shodou okolností se také ale objevily informace o tom, jak budou vypadat procesory Intel Core 400 „Nova Lake“ pro notebooky, které vyjdou až za rok až rok a půl. Už ale víme, jaké budou zhruba specifikace.
Intel momentálně vedle starších 7nm a 4nm CPU pro notebooky nabízí procesory Core Ultra 200 generace Arrow Lake a Lunar Lake. Letos koncem roku by měly následovat Core Ultra 300 „Panther Lake“ používající 1,8nm proces Intelu. Na internet se ale od spolehlivého leakera Jaykihna teď dostaly parametry procesorů, které přijdou ještě o jednu generaci později – mobilní procesory Core Ultra 400 „Nova Lake“. Naskýtá se tím pohled na to, co bude mít Intel v nabídce na konci roku 2026 nebo začátkem roku 2027. O procesorech Nova Lake pro desktopová PC už jsme informace měli, ale toto je poprvé, co se objevily detaily těch mobilních.
28jádra „HX“
Úplně nejvýkonnější procesory Nova Lake ve standardních řadách budou s 8 velkými jádry P-Core a 16 efektivními jádry E-Core, plus se čtyřmi LP E-Core v tzv. úsporném ostrovu na SoC čipletu, jejichž role je zejména v šetření energie při nízké zátěži. Tato konfigurace by měla být vlastně adaptací desktopových procesorů, jak to známe z rodin Alder Lake-HX, Raptor Lake-HX a Arrow Lake-HX. Tyto procesory budou asi zejména používané v herních noteboocích.
Jaykihn jinak potvrzuje, že integrované GPU má mít čtyři Xe Core, tedy zřejmě 512 shaderů, stejně jako v desktopovém Arrow Lake. Zatím není potvrzená konektivita, v tomto případě ale procesor bude asi moci pracovat s tím, co bude mít desktopové Nova Lake.
16jádrové mobilní Nova Lake s výkonnou grafikou
Vedle této varianty je chystaná varianta se 4 P-Core a 8 E-Core a opět 4 LP E-Core v SoC dlaždici, celkem tedy 16 jádry. Toto už je zřejmě varianta, která se tradičně označovala „H“, zaměřená cele na notebookové použití. Tato verze procesorů by tedy měla obvykle mít lepší efektivitu a výdrž na baterie. Vedle plné konfigurace s 16 jádry budou v nabídce pravděpodobně i nějaké ořezané levnější modely s částí jader vypnutých, což platí i po procesorech „HX“.
Intel podle Jaykihna bude zřejmě prodávat tyto procesory s dvěma verzemi GPU, na rozdíl od procesorů HX. Některé modely budou používat menší GPU čiplet se 4 Xe Core, zřejmě stejný jako v procesorech HX a těch pro desktop. Vedle toho ale budou existovat i verze s výkonnější integrovanou grafikou, která bude mít větší GPU čiplet s 12 Xe Core – 1536 shadery (pokud bude jedno Xe Core stále obsahovat 128 sahderů). Vedle plně aktivní konfigurace ale asi budou existovat i modely s pár jednotkami vypnutými (například by mohl být v nabídce model s 1280 shadery / 10 Xe Core).
Lowend nemá jádra E-Core (ale LP E-Core ano)
Nejlevnější procesory mají konfiguraci jader v CPU čipletu 4+0 a 2+0, tedy čtyři nebo dvě P-Core a žádná efektivní jádra E-Core. Hybridní architektura ale zůstává, pořád totiž budou jako doplněk přítomná ona čtyři úsporná jádra LP E-Core v SoC čipletu, což nažene nějaký výkon a procesor bude mít 8 nebo 6 vláken.
Tyto verze procesorů budou používat GPU čiplet se 4 Xe Core u verze se 4+0 jádry. Model s 2+0 jádry má mít GPU s jen 2 Xe Core (256 shadery). Zde by se asi dalo čekat, že nejde o samostatný křemík, ale o stejný čiplet s částí jader vypnutých (a totéž asi může být i u CPU čipletu).
Halo verze zatím zmíněná není
Podle nedávných zpráv Intel plánuje nebo zvažuje také model „AX“, což by měl být výkonný procesor zřejmě s počtem jader odpovídajícím HX procesorům (8+16 jader a 4 LP E-Core), ale navíc s výkonným GPU, tedy něco jako Halo procesory AMD (Ryzen AI Max). GPU by možná mohlo mít až 3072 shaderů (384 EU / 24 Xe Core). Tuto variantu ale Jaykihn ve svých informacích nezmiňuje. Zatím možná není jasné, zda opravdu vyjde.
Stejné počty jader jako u Panther Lake
Je zajímavé, že mimo z desktopu odvozených 8+16jader vypadají konfigurace procesorů stejně jako ty, které mají vyjít letos u Panther Lake. Tam jsou očekávány modely se 4+8 jádry a 4+0 jádry (k čemuž vždy budou ještě 4 úsporná LP E-Core v SoC části). Verze s 2+0 jádry by zase odpovídala levným procesorům Wildcat Lake, které mají představovat separátní doplněk Panther Lake pro lowendový trh.
Také maximální konfigurace GPU s 12 výpočetními jednotkami („GPU jádry“) Xe Core je u Panther Lake stejná. Je možné, že mobilní Nova Lake převezme SoC a GPU čiplety z procesorů Panther Lake a nahrazovat bude jen Compute čiplety s jádry CPU, u kterých budou ponechané stejné počty jader kvůli lepší kompatibilitě a usnadnění vývoje.
Toto je strategie, jakou používá i AMD u svých čipeltových procesorů, kdy IO čiplet nahrazuje ob jednu generaci. Pokud bude Panther Lake mít „uncore“ dobře navržené, nemusí to být na závadu, byť to znamená, že v Nova Lake možná nebudou nové funkce v konektivitě nebo multimediální podpoře. Stejné počty jader nicméně mohou být i pouze shoda okolností, teprve uvidíme, co se dozvíme z dalších úniků.
Nova Lake bude stát hlavně na technologii TSMC, procesy Intelu najdou uplatnění spíš okrajově
Samotné CPU čiplety budou u Nova Lake vyráběné primárně 2nm procesem TSMC (N2). To platí zejména pro nejvýkonnější čiplet s 8+16 jádry. Intel ale plánuje určit zapojení svého vlastního 1,8nm procesu. Ten se ale uplatní jen u méně kritických čipletů pro levné procesory. Podle některých informací by Intel měl na procesu 18A vyrábět malý čiplet se 4 P-Core – uvidíme, jak to dopadne.
Objevily se také informace, že by Intel mohl ve vlastních továrnách vyrábět některé z čipletů s integrovaným GPU. U těch ale má být použitý proces Intel 3, ne Intel 18A.
Zdroj: Jaykihn