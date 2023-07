Ryzen 5 7500F je sice globální produkt, ale u nás smůla. Má být na prodej jen v hotových sestavách

Když prosákla existence Ryzenu 5 7500F, vyvolal dost zájmu, protože levnější šestijádro s architekturou Zen 4 – vlastně zatím vůbec nejlevnější model pro platformu AM5 – v nabídce AMD dost chybí. Na chvíli naděje zkazilo zjištění, že se tento model má prodávat jen v Číně, ale pak následoval velký obrat k lepšímu, když byla oznámena globální dostupnost. Nicméně teď tato změna kurzu bohužel sama utrpěla korekci – až tak jednoduché to nebude.

Při onom oficiálním vydání web firmy uváděl ve specifikacích Ryzenu 5 7500F, že model je dostupný globálně. To i platí, ale je tu komplikace. AMD o něco později vyjasnilo, že dostupnost je poněkud nezvykle vymyšlená – na globálním trhu bude procesor k mání jen na OEM trhu, zatímco v Číně jak na OEM trhu, tak i retailu. Toto je stejná strategie, jakou firma nasadila i u teď nově vydané grafiky Radeon RX 7900 GRE.

Retail znamená prodej v běžném maloobchodě ve formě samostatného zboží (typicky tedy v krabici, klasickou zárukou). Tak, jak to obvykle probíhá, když kupujete hardware v eshopu nebo i kamenném obchodě jako koncový zákazník. OEM trh znamená, že se hardware prodává většinou ve větším množství ve velkoobchodě nebo od dealera dalším firmám, které z něj staví celé počítače. Balení a provedení produktu alespoň oficiálně nepočítá s tím, že by ho dostal samostatně bez kompletace do celého PC koncový zákazník.

Oficiální specifikace procesoru AMD Ryzen 5 7500F Autor: AMD

Toto jednoduše řečeno znamená, že u nás se nebude Ryzen 5 7500F dát koupit samostatně (alespoň ne normálně), místo toho ho najdete jen v hotových sestavách. Zejména asi od velkých výrobců PC, ale může jít i o menší regionální sestavovatele.

Je to zklamání, protože nejvíc atraktivní by asi tento model byl pro domácí stavitele, kteří vlastnoruční montáží z komponent tlačí cenu herního PC dolů a zejména také pro upgrady, kdy se koupí jen část komponent. Pokud byste šli sestavu s Ryzenem 5 7500F koupit někam hotovou, asi to vyjde dráž a mohli byste alternativně sestavit svoji vlastní třeba už s modelem 7600 nebo 7600X.

Nicméně zůstává asi nějaká naděje. Zvlášť u procesorů není vždycky to popisované oddělení OEM a retailového trhu úplně na sto procent. V některých případech se procesory z OEM prodejního kanálu poloficiálně začnou prodávat v retailu – výrobce počítačů například může prodávat CPU, které zjistil, že nevyužije, nebo to je rovnou cílený přeprodej. U nás se takto dostaly do prodeje Ryzeny 4000G, které měly být jen OEM, ale nabízel je například Mironet (vedle malých eshopů). Momentálně tedy nezbývá než doufat, že se takto nějak do české / slovenské distribuce Ryzen 5 7500F dostaně. V delším horizontu se pak může stát, že AMD vypustí tento nebo podobný model do běžného prodeje i oficiálně, ale to může trvat mnoho měsíců…

Zdroj: VideoCardz, Hardwareluxx