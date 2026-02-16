Cnews.cz  »  Software  »  Tuhle funkci mi Windows 11 vzal a přešel jsem na macOS. Teď ji Microsoft plánuje zavést zpět

Tuhle funkci mi Windows 11 vzal a přešel jsem na macOS. Teď ji Microsoft plánuje zavést zpět

Matěj Vlk
Dnes
Lišta ve Windows 11 Autor: Ilustrace Google Gemini
Lišta u okraje monitoru mimo jiné uvolní prostor ve vertikálním směru.
Microsoft umožňoval takřka ve všech verzích Windows přesun hlavní systémové lišty na boky monitoru. Ve Windows 10 a 11 ale tuhle funkci zrušil a naštval nejednoho uživatele.

Před 21 lety vydal Microsoft přelomový systém Windows 95, který byl v mnohém přívětivější než Windows 10 a 11. Mimo jiné nabídl možnost hlavní systémovou lištu přesunovat ze spodního okraje k tomu hornímu, případně na boky displeje. A to prosím v roce 1995, kdy všichni pracovali na monitorech s poměrem stran 4:3 a potřeba přesunovat lištu na strany takřka neexistovala.

Osobně jsem tuto možnost využíval od Windows Vista až po Windows 8.1. V desítkách mi tuto možnost Microsoft nepochopitelně zrušil a byl to jeden z důvodů pro přesun k macOS.

Návrat snad letos

Microsoft se hned od začátku roku intenzivně snaží o zhoršování reputace svého operačního systému. Místo oprav se vydávané aktualizace starají o nové chyby a nemalé části uživatelů leží v žaludku extrémní tlak na integraci Copilota do Windows včetně nesmyslných míst jako je Malování nebo Poznámkový blok. I proto se chce Microsoft tento rok věnovat ladění Windows 11 namísto protlačování umělé inteligence.

Lišta v macOS

V macOS je možné lištu upravovat i pomocí klávesových zkratek.

Autor: Matěj Vlk

Jedním z efektů by měl být právě návrat možnosti více upravovat hlavní systémovou lištu. Kromě toho, že by měla jít opět přesunout do horní či bočních částí obrazovky, má jít změnit i její velikost. I tato možnost postupně ze systému vymizela.

AIT26

Podle informací portálu Windows Central bude nová funkce představena v některé z letních aktualizací. Kromě toho by Microsoft měl pracovat i na optimalizaci využívání systémových prostředků především samotným Průzkumníkem.

Zdroj: Windows Central

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

