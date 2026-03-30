Za dostupnější SSD: Samsung představil nové moduly pro levné počítače, s QLC a RISC-V jádry

SSD teď trpí vysokými cenami kvůli nedostatku pamětí NAND, které stejně jako DRAM (operační paměti) vysává z trhu výstavba datacenter pro umělou inteligenci. Určitou pomocí z této situace by mohla být SSD se záznamem QLC, kterých lze za cenu horší životnosti vyrobit s danou omezenou kapacitou továren víc. Vypadá to, že právě na QLC, ale také nový řadič s jádry RISC-V bude sázet nové SSD Samsungu ve snaze ceny zkrotit.
Samsung BM9K1: Příští Evo?
Samsung teď představil novou generaci mainstreamových SSD. Jde o moduly u BM9K1, které jsou určená pro OEM trh, tedy pro montáž do hotových počítačů a notebooků. Na retailový trh se přímo nedostanou, ale Samsung by je nejspíš mohl pro volný prodej později vydat jako odvozený model. Pro ilustraci – například Samsung SSD 990 Evo+ víceméně vychází z OEM modulů PM9C1. Novinka by mohla nahradit současná SSD 990 Evo+ respektive moduly PM9C1, nebo se případně zařadit cenově pod ně. Z pohledu Samsungu jde totiž o nástupce nižší řady BM9C1, což byly také QLC SSD. Aktuální situace by mohla Samsung přimět tuto kategorii SSD začít prodávat i ve volném prodeji.
Moduly BM9K1 přecházejí plně do éry Gen5 SSD – jejich nový řadič poskytuje rozhraní PCI Express 5.0 ×4. Ačkoliv moduly SSD 990 Evo a SSD 990 Evo+ už také umí použít PCI Express 5.0, je to jen se dvěma linkami. To fakticky nezvyšuje nijak výkon proti použití rozhraní PCI Express 4.0 ×4 (kterého jsou také schopné).
A BM9K1 by mělo PCIe 5.0 ×4 skutečně využívat – rychlosti sekvenčního čtení mají dosáhnout 11,4 GB/s. Nebude to tedy na úrovni highendu (nejrychlejší Gen 5 moduly se pohybují v rozsahu 14,0 až 15,0 GB/s), ale výrazně nad limitem rozhraní PCIe 4.0 ×4, který je někde u 7300–7400 MB/s. Předchůdce BM9C1 měl nicméně rychlostí čtení maximálně 5000 MB/s a rychlost zápisu maximálně 4500 MB/s (použito je u něj rozhraní PCIe 4.0 ×4).
Pro nový modul BM9K1 zatím Samsung neuvádí další čísla, takže nevíme, jaké budou IOPS. Vysoká rychlost sekvenčního čtení neznamená, že zápis musí být stejně rychlý, zejména ten trvale udržitelný, který nejspíš bude na úrovni stovek MB/s kvůli použití pamětí NAND se záznamem QLC. Zápis do pseudoSCL cache ale bude výrazně rychlejší (teoreticky by také mohl jít až k 10 GB/s).
Zatím nevíme, kolik přepisovacích cyklů bude Samsung u těchto SSD garantovat. Bohužel je stále pravda, že paměti QLC vedle nižšího výkonu zápisu (mimo režim pseudoSLC cache, kde se to neprojevuje) také trpí nižší přepisovací životností. Výrobci SSD ale stále silněji zastávají pozici, že pro typické použití je stále dostatečná a tato SSD nasazují do větší a větší části své nabídky, jako je to třeba u Western Digitalu (Sandisku) s moduly WD Blue SN5100 respektive pod novým značením Sandisk Optimus 5100).
Moduly BM9K1 budou vyráběny v kapacitách 512 GB, 1 TB a 2 TB, nejde tedy o SSD pro vysoké kapacity, ale pro nižší cenový segment, kdy 512GB verze mohou být osazeny v levnějších noteboocích. Moduly budou existovat i ve zmenšených verzích (Samsung vystavil verzi v provedení M.2 2245), a bude je tak možné používat například v herních handheldech.
RISC-V pro úsporu nákladů
Tato SSD kromě osazení paměti NAND typu QLC přináší ještě jednu změnu, která je může o něco zlevnit, byť půjde spíše o drobné. Samsung totiž v řadičích svých SSD (které pocházejí z jeho vlastního vývoje) podobně jako další výrobci používal jádra Arm, takže každé SSD obnášelo malý poplatek firmě Arm.
Řadič použitý v BM9K1 je nový a zatím neznáme jeho interní jméno ani výrobní proces (předchůdce BM9C1 už používá 5nm čip, takže zde to může být 4nm nebo lepší proces). Samsung ale prozradil, že v něm budou použita jádra s instrukční sadou RISC-V, za kterou se poplatky neodvádějí. Snad to dovolí lehce snížit cenu těchto SSD, i když v aktuální situaci bude největším faktorem onen celkový nedostatek čipů, takže zlevnění bude asi hlavně dáno použitím QLC NAND, jelikož tyto čipy dosahují stejnou kapacitu při menší ploše křemíku – a i tak asi nelze čekat nějaké zázraky.
Tato SSD jsou zatím v přípravě. Samsung uvádí dostupnost v roce 2027, takže je neuvidíme v letošních noteboocích, ale až zřejmě v těch uváděných na trh příští rok. Jak to bude s případnou verzí pro volný retailový prodej, kterou si bude moci pořídit i běžný zákazník, to zatím nevíme. Možná by ale také mohla vyjít v příštím roce.
Zdroje: Tom’s Hardware, BigGo Finance