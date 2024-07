Záchrana Intelu před vymíráním raptorů: Máme parametry procesorů Arrow Lake pro desktop

Jak se pomalu blíží říjnové vydání procesorů Arrow Lake, které budou první úplně novou CPU architekturou Intelu od roku 2021, začíná sílit proud informací, které se k nim dostávají ven. Zdá se, že prosákly předběžné parametry modelů 125W řady K, která bude to první, co pro novou desktopovou platformu LGA 1851 vyjde, a také půjde o nejvýkonnější modely procesorů Arrow Lake. Objevil se i první test levnějšího modelu Core Ultra 7.

Zdroje těchto informací jsou dva. Jednak leaker OneRaichu na Twitteru, od kterého byl i první nástřel frekvencí Arrow Lake u top modelu. Nyní už ale představuje také parametry zbylých procesorů 125W řad Arrow Lake pro desktop. Je nicméně možné, že mohou být částečně předběžné a ne úplně definitivní.

Vedle toho se však objevil i první test procesoru Core Ultra 7 265KF, což bude nižší model této odemčené řady, a to v databázi Geekbench. Parametry tohoto CPU tak máme lépe doložené. Exemplář v databázi je zřejmě kvalifikační vzorek (na sériové prodejní kusy je ještě brzy), což znamená stejné parametry, jako u prodejních kusů.

K-modely desktopových procesorů Arrow Lake: Parametry

Nejvyšší model Core Ultra 9 285K má mít osm jader Lion Cove s maximálním taktem 5,7 GHz, což už jsme psali minule. Tento takt bude dostupný jen pro malé množství jader aktivních současně. Při aktivitě všech osmi jader Lion Cove má být maximum 5,4 GHz. Pro srovnání, u Core i9–14900K je maximální boost 6,0 GHz a 5,6 GHz při zátěži všech jader. U jader P-Core tedy nastala určitá regrese ve frekvenci. Zatímco vyšší IPC (údajně o 14 % vyšší výkon na 1 MHz proti předchozí generaci Meteor Lake) o něco procesor zrychlí, část tohoto pokroku si vezme zpět snížení taktu.





Naopak jádra E-Core, kterých je 16, budou mít takty vyšší. Zatímco u Core i9–14900K je jejich maximum 4,4 GHz, v Arrow Lake řady K už pojednou na 4,6 GHz. Navíc mají mít masivně vyšší výkon na 1 MHz díky nové a výrazně posílené architektuře Skymont.

První předběžné benchmarky tohoto procesoru ukázal leaker Jaykihn, psali jsme o nich zde:

Nižší model Core Ultra 7 265K, který byl zachycen v Geekbench, má 8 jader Lion Cove a 12 jader Skymont, bude to tedy podobná konfigurace jako u Core i7–14700K, ale s méně vlákny kvůli eliminaci HT u velkých jader. Maximální takt boostu je podle všeho 5,5 GHz (o 100 MHz nižší proti předchůdci) a maximální all-core boost je 5,2 GHz (o 300 MHz nižší). Jádra E-Core mají mít také maximální takt 4,6 GHz (naopak o 300 MHz vyšší než u i7–14700K).

Tento procesor bude mít také verzi Core Ultra 7 265KF (ta ostatně unikla v Geekbench, nikoliv přímo verze 285K), která se budou lišit deaktivovaným GPU a nižší cenou. Od nejvyššího modelu Core Ultra 9 nebude verze KF nabízena, takže u něj tímto stylem neušetříte (jde o změnu proti předešlým generacím, kde Core i9 „KF“ běžně byla/jsou k mání).

V Geekbench 5.5.1 pro Windows (pozor, nejde o Geekbench 6) získalo Core Ultra 7 265KF skóre 2252 bodů v jednovláknovém a 17 722 bodů v mnohovláknovém testu. Protože je to ale víc než dva měsíce do vydání, nemusí tato čísla být spolehlivá, protože firmware ještě nemusí být optimalizován. A také je to jen jeden výsledek, který nemusí být zrovna reprezentativní.

Intel Core Ultra 7 265KF v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser, via: VideoCardz

A konečně nejdostupnějším modelem má být Core Ultra 5 245K (verze Core Ultra 5 245KF má také existovat). Tento procesor má 6 jader Lion Cove a 8 jader Skymont, tedy jako dnešní káčková Core i5. Maximální takt P-Core bude 5,2 GHz (o 100 MHz nižší než u i5–14600K), ale jen 5,0 GHz v all-core zátěži (to je –300 MHz proti i5–14600K). Jádra E-Core mají maximální takt 4,6 GHz, což je +600 MHz proti malým jádrům i5–14600K. Mnohovláknový výkon se tedy může o hodně zlepšit.

Tyto modely (řada Core Ultra 200K) vyjdou v říjnu spolu s čipsetem Z890 a prvními deskami LGA 1851. Další levnější modely se 65W TDP (hodnoty TDP ale zatím pouze předpokládáme, teoreticky by mohly být změněné) a zamčenými násobiči, jakož i levnější desky s čipsety B860 a H810 vyjdou až v roce 2025, patrně v lednu během CES 2025.

Nová generace procesorů nemůže přijít příliš brzo…

Procesory Arrow Lake teď Intel potřebuje jako sůl, protože současná nabídka desktopových čipů Raptor Lake trpí velkými problémy s degradováním křemíku postupem času. Intel chystá opravu, ale není ještě ani jisté, zda ho zastaví, nebo jen zpomalí, a všechny již používané procesory již byly tímto poškozením v různé míře napadeny. Na vině je podle interních dokumentů to, že technologie řízení napětí v těchto procesorech je nevyhovující pro provoz s vysokými napětími, které se na platformě LGA 1700 mohou vyskytnout během boostování (a toto může asi teoreticky postihovat i notebookové procesory řady HX).

Důvěra, kterou lze mít v současné desktopové procesory Intel Core 13. a 14. generace na platformě LGA 1700 je tímto hodně nabourána a bylo by ideální, kdyby už si zájemci místo nich mohli pořídit novou architekturu a platformu, kde bude důvod nebo aspoň naděje se domnívat, že už bude napájení řešeno dostatečně robustně, aby se takovéto problémy nestaly. I když předchozí šlamastyka asi varuje, že Intel není značka, kde se stoprocentní jistotou nikdy nebudete mít žádné problémy, jak si občas lidé představují (a je asi třeba říct, že nic takového ani neexistuje).

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Geekbench