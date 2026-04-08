Kdysi levné Raspberry Pi už stojí i přes deset tisíc. Kvůli cenám pamětí znovu o dost zdražuje

Jan Olšan
Dnes
Raspberry Pi 5 16GB Autor: Raspberry Pi
Hype kolem AI vyhnal ceny desek a počítačů Raspberry Pi na několikanásobky. Jejich ceny už teď jsou i na úrovni regulérních PC nebo notebooků…

Jsou to jen dva měsíce, co kvůli extrémnímu zvýšení cen pamětí musely zdražit minipočítače Raspberry Pi, což ovšem nebylo poprvé. A ani naposled, teď totiž přichází další zvýšení jejich cen jdoucí napříč modely. Bohužel je opět drastické a RPi tím nejspíš ztratí smysl pro značnou část uživatelů. Firma kvůli cenám paměti také vydala nový kompromisní model s 3GB pamětí, který má být jakousi náplastí na vysoké ceny 4GB verze.


Zdražení poměrně tvrdě postihlo nejzajímavější verze Raspberry: Deska Pi 5 s 16GB pamětí zdražuje o 100 $. A počítač Raspberry Pi 500+, který má stejnou kapacitu RAM, zdražuje o 150 $ a u nás bude s DPH stát přes deset tisíc korun. Modely RPi 4, RPi 5 s 8GB pamětí a počítače Raspberry Pi 500 se stejnou kapacitou zdražují o 50 $. Modely se 4GB pamětí pak jdou nahoru o 25 $.

Tyto částky se přidávají k předchozím zdražením, která také nebyla nízká, takže u verzí s vyšší kapacitou RAM jsou teď bohužel ceny několikanásobné a dost vzdálené původní ideji levných zařízení. V tabulce níže můžete vidět výsledné ceny po této poslední úpravě.

Ceny Raspberry Pi
Model Startovní cena Prosinec 2025 Únor 2026 Duben 2026 Únor 2026 (CZK) Duben 2026 (CZK)
RPi 4 1GB 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 866 Kč 883 Kč
RPi 4 2GB 45 $ 45 $ 55 $ 55 $ 1361 Kč 1388 Kč
RPi 4 3GB 83,75 $ 2114 Kč
RPi 4 4GB 55 $ 60 $ 75 $ 100 $ 1856 Kč 2524 Kč
RPi 4 8GB 75 $ 85 $ 115 $ 165 $ 2845 Kč 4164 Kč
RPi 400 (4GB) 70 $ 60 $ 60 $ 60 $ 1484 Kč 1514 Kč
RPi 5 1GB – $ 45 $ 45 $ 45 $ 1113 Kč 1136 Kč
RPi 5 2GB 50 $ 55 $ 65 $ 65 $ 1608 Kč 1640 Kč
RPi 5 4GB 60 $ 70 $ 85 $ 110 $ 2103 Kč 2776 Kč
RPi 5 8GB 80 $ 95 $ 125 $ 175 $ 3093 Kč 4416 Kč
RPi 5 16GB 120 $ 145 $ 205 $ 305 $ 5072 Kč 7697 Kč
RPi 500 (8GB) 90 $ 100 $ 130 $ 180 $ 3216 Kč 4543 Kč
RPi 500+ (16GB) 200 $ 200 $ 260 $ 410 $ 6432 Kč 10 347 Kč

Nová 3GB verze Pi 4

Kvůli už celkem vysoké ceně 4GB verze teď přichází na trh Raspberry Pi 4 3GB, což je nová konfigurace (tato kapacita nebyla doteď nabízena). Její cena je prozatím 83,75 $ (u nás to teď vychází na něco málo přes 2100 Kč, reálně se to u prodejců ale asi může trochu lišit). Jde o model starší čtyřkové verze, takže i s méně pokročilým a výkonným SoC. Zda se třeba nechystá i 3GB (nebo 6GB) verze RPi 5, nevíme.

Raspberry Pi 400 zůstává dostupnou výjimkou z cenového běsnění

Světlou výjimkou z tohoto zdražování je počítač v klávesnici Raspberry Pi 400, který firma při předchozím zdražování držela na ceně 60 dolarů (u nás je teď cena zhruba 1700 až 2000 Kč), přestože obsahuje 4GB paměť RAM. To trvá i nyní a cena tohoto zařízení ani nyní nestoupne. Raspberry Pi chce počítač Pi 400 udržet jako dostupný produkt a zřejmě ho do nějaké míry dotuje ze zdražení ostatních produktů.

Kromě RPi 400 také nebyla zvýšena cena desek Pi 4 a Pi 5 s 1GB a 2GB pamětí, avšak od nich odvozené Compute Moduly 4, 4S a 5 zdražené byly – jejich cena stoupne o 11,25 $ u 1GB modulů a o 12,50 $ u 2GB modulů. Verze se 4GB, 8GB a 16GB pamětí zdražují o stejné částky jako základní desky Raspberry Pi 4 a 5. Pro uživatele, kteří z nějakého důvodu používali zařízení Raspberry Pi AI Hat+ 2, pak také vzroste cena o 50 $.

Školení Kubernetes

Firma Raspberry Pi opět ujišťuje, že zdražení je jen dočasné a závisí na cenách samotných pamětí, které firma pro zařízení musí pořizovat. V případě, že jejich ceny zase klesnou, mají být zlevněná i zařízení Raspberry Pi. Kdy ovšem lze něco takového čekat, to momentálně nikdo neví.

Zdroj: Raspberry Pi

Jan Olšan

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO