Nová generace desktop procesorů Intel bude mít zajímavé levné modely: Core Ultra 3 je osmijádro

Když jsme psali o připravovaných procesorech Intel Core Ultra generace 200 (Arrow Lake) pro desktop, které se chystají pro novou platformu LGA 1851, vědělo se ještě jenom o modelech Core Ultra 9, Core Ultra 7 a Core Ultra 5, které by zhruba měly odpovídat Core i9, i7 a i5. Původní informace byly, že Arrow Lake nebude ke koupi v levnější verzi Core i3 (Ultra 3). Ale to se změnilo a levný model nakonec bude. A bude zajímavější než ty dnešní.

Během června a července se na internetu objevilo hodně úniků interních informací přibližujících platformu LGA 1851, procesory Arrow Lake (ale také třeba vzdálenější Bartlett Lake a Panther Lake) od leakera s přezdívkou Jaykihn. Mezi tím i informace, že nabídka procesorů Arrow Lake by měla končit konfigurací Core Ultra 5 s 6+4 jádry, ale není chystán model Core Ultra 3 (nebo jen Core 3), který by ale teoreticky mohl být založený na refreshnutém 4nm křemíku Meteor Lake.

Teď se ale objevily informace o tom, že interní dokumenty Intelu už takový levnější model odhalily a nakonec bude založený na generaci Arrow Lake, což znamená, že bude mít nové výkonné architektury Lion Cove (P-Core) a Skymont (E-Core). A údajně má nést označení Core Ultra 3. Zřejmě buď Core Ultra 3 215, nebo Core Ultra 3 205. O těchto chystaných procesorech přinesl informace leaker s přezdívkou OneRaichu, ale poté jejich existenci potvrdil i onen poměrně osvědčený leaker Jaykihn.





Core Ultra 3 znamená 4+4 jádra

Vypadá to, že tento model Core Ultra 3 215 (nebo 205) by měl mít celkem osm jader, což ale jako u ostatních procesorů Arrow Lake bude hybridní kombinace velkých jader P-Core a malých či efektivních E-Core. Celkem by tedy procesor měl stále osm vláken jako současná Core i3, což jsou čtyřjádra s HT (tedy dvěma vlákny na jádro).

Desktopový procesor Core i3 generace Alder Lake Autor: Ľubomír Samák

Ovšem protože jádra Skymont mají mít hodně vysoký výkon (IPC je údajně na úrovni velkých jader Raptor Lake a takty přes 4 GHz), měla by konfigurace v „šípovějezerním“ Core Ultra 3 být ve skutečnosti slušný upgrade ve výkonu. Ostatně i velká jádra Lion Cove by měla přinášet zlepšený jednovláknový výkon.

Podle označení „Ultra“ by tyto procesory měly obsahovat jednotku NPU, byť ta má mít u Arrow Lake výkon „jen“ okolo 13 TOPS, takže nebude dle požadavků Microsoftu dostatečná pro tzv. Copilot+ PC s lokálně běžící umělou inteligencí. Jejich grafika má obsahovat dvě Xe Core, což znamená 256 shaderů architektury Xe LPG (Alchemist), zatímco výkonnější konfigurace desktopového Arrow Lake dostanou 384, nebo 512 shaderů.

Podle Jaykihna by spotřeba měla být zhruba podobná jako u současných Core i3 pro desktop. Existovat má 65W verze s maximální turbo spotřebou (PL2) 76 W a vedle toho také 35W model, kde by maximální turbo spotřeba byla 71 W (ten by asi mohl mít označení „T“).

Pro pořádek dodejme, že procesory Arrow Lake pro desktop by měly jít na trh během října. Ovšem týká se to 125W modelů a pro ně určených desek s čipsetem Z890. Tento model Core Ultra 3 podle všeho nebude mít 125W odemčenou verzi, podobně jako v poslední době již nejsou na prodej odemčené Core i3. Z toho vyplývá, že se patrně začne prodávat až v druhé vlně mainstreamových 65W a 35W procesorů (a desek s čipsety H810 a B860). Ta má přijít až v roce 2025, dost možná zase v lednu během CES 2025.

Zdroje: OneRaichu, Jaykihn