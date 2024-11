Plány AMD v noteboocích odhalené. V roce 2025 bude vypouštět krakena, ale pak nastane éra refreshů

Nedávno jsme tu měli zprávu o tom, že procesory s architekturou Zen 6 od AMD pořád přijdou na současnou desktopovou platformu AM5 (takže na ně půjdou upgradovat dnešní procesory). Nicméně tato nová architektura je zdá se ještě dva roky daleko. To zdá se neplatí jenom pro desktopovou verzi. Na internet se dostaly informace o tom, jaké procesory firma chystá pro notebooky, a potvrzují, že nová architektura AMD je ještě daleko.





Neoficiální roadmapu publikoval leaker s přezdívkou Golden Pig Upgrade působící na čínských sociálních sítích, který má za sebou poměrně slušné resumé. Tato roadmapa ukazuje procesory pro notebooky na následující dva roky – 2025 a 2026. Podstatným zjištěním je, že AMD nemá patrně v plánu vydat v roce 2026 novou generaci, respektive novou generaci procesorů, takže Zen 6 v APU (mobilních procesorech) se pravděpodobně a na trh dostane až v roce 2027.









Novinky v příštím roce: Víc Zenu 5 v levnějších i nejdražších segmentech

Podle Golden Pig Upgradu má AMD pro mainstreamové notebooky na rok 2025 připravenou jednu hlavní novinku – APU s kódovým označením Krackan Point (někde se dříve ojevovalo i označení Kraken Point). Tyto procesory budou levnějším doplňkem k letos v létě vydaným procesorům „Strix Point“, které pokrývají jen vyšší část trhu s 10 a 12jádrovými modely.

Krackan Point má mít čtyři jádra Zen 5 a čtyři kompaktní jádra Zen 5c a integrovanou grafiku s 8 CU (512 shadery) architektury RDNA 3.5. Integrovaná grafika bude tedy poloviční proti Strix Pointu.

V roce 2025 bude zřejmě dále celý sortiment procesorů prodávaný jako řada Ryzen AI 300. Procesory Krackan Point budou asi tvořit modely Ryzen AI 7 a Ryzen AI 5 (stále v rámci řady 300). Vedle plně aktivních modelů s 4+4 jádry budou asi v nabídce i ořezané verze, například s 3+3 jádry. Krackan Point má podporovat paměti DDR5–5600 a LPDDR5X-8000 stejně jako Strix Point (ten dostal oficiální podporu LPDDR5X-8000 až po vydání, původně AMD uvádělo oficiální podporu jen pro LPDDR5X-7500). Důležité z pohledu aktuálních trendů je, že Krackan Point bude mít integrovanou NPU s výkonem dostatečným pro tzv. Copilot+ PC (40+ TOPS).

Ani Krackan Point ale asi nepůjde cenami vyloženě nízko, protože AMD bude separátně udržovat v prodeji procesory předchozích generací pro levnější notebooky. APU Phoenix/Hawk Point, původně označené Ryzen 7040 (později 8040) má dostat další refresh i pro rok 2025. Zatím není jasné, jak se bude jmenovat, pravděpodobně Ryzen 200 (bez přívlastku „AI“, protože tyto čipy sice mají NPU, ale s nižším výkonem). Parametry budou zachovány, tedy osm jader Zen 4 a grafika se 768 shadery (12 CU), nicméně v prodeji asi bude i levnější hybridní verze (tzv. Phoenix 2) s 2+4 jádry a grafikou s 256 shadery.

V roce 2025 ale podle této roadmapy má stále být pro levné notebooky na programu i přeznačený Ryzen 6000 (později Ryzen 7735) „Rembrandt“ s architekturou Zen 3. Je pravděpodobné, že do těch úplně nejlevnějších budou dál prodávané i procesory Ryzen 7020 „Mendocino“, ale tento nejlacinější lowend už v roadmapě není ukázaný.

Highend

Kromě Krackanu budou hlavní novinkou procesory s architekturou Zen 5 v segmentu výkonných herních notebooků a mobilních pracovních stanic. Ty v roce 2025 dostanou procesory s kódovým označením Fire Range. To budou nástupci nyní prodávaných procesorů Ryzen 7945HX („Dragon Range“), které jsou odvozené od desktopových čipletových procesorů Ryzen 7000 s až 16 jádry Zen 4 a 6nm IO čipletem se základní grafikou.

Fire Range bude totéž, ale stejně jako u desktopových Ryzenů 9000 budou CPU čiplety nahrazené za nové a procesor tak dostane architekturu Zen 5 – půjde tedy více méně o Ryzeny 9000 v notebookovém provedení. Podle čínských zdrojů má opět existovat i X3D verze s CPU čiplety opatřenými 3D V-Cache (aktuálně se dá koupit Ryzen 9 7945HX3D založený na Dragon Range). To by měl být nejvýkonnější procesor pro herní notebooky, jaký bude k sehnání.

Vedle něj má ale vyjít ještě separátní produkt Strix Halo, což bude mix s tím nejlepším z obou světů – tento zřejmě čipletový procesor má mít až 16 jader Zen 5, ale současně výkonnou integrovanou grafiku Radeon s 2560 shadery architektury RDNA 3.5 (tedy dvouapůlnásobkem grafiky čipu Strix Point). Aby se GPU uživilo paměťovou propustností, má procesor 256bitový řadič, tedy starší terminologií čtyřkanálový. Paměti by opět měly oficiálně podporovat LPDDR5X-8000.

Smyslem tohoto procesoru je poskytnout velmi výkonné CPU i GPU v jednom balení bez potřeby samostatného GPU, tedy něco jako u výkonnějších procesorů Apple řady Pro a Max. Strix Halo má používat pouzdro FP11 a bude samozřejmě pájený na desku, přičemž se neočekává, že by existovala desktopová verze mimo případy, kdy bude vyrobena třeba Mini-ITX deska nebo SFF počítač založený na notebookové verzi.

Roadmapa na rok 2026 bez novinek?

AMD by tyto produkty asi mohlo všechny oznámit na CES 2025 v lednu a nejsou pro nás velkým překvapením. Ta skutečně nová informace je, co bude následovat potom. Nic, dalo by se v určitém smyslu říct. Podle roadmap od Golden Pig Upgrade totiž v roce 2026 nemá zdá se vyjít žádná úplně nová generace ani v jednom z těchto segmentů – pokud to tedy nebude v onom lowendu, který není ukázán (teoreticky by mohla vyjít novější náhrada APU Mendocino, ta ale snad měla být vyráběna na procesu Samsungu, jenž má různé potíže s výtěžností).

Podle roadmapy má v highendu dál pokračovat Strix Halo i Fire Range. V mainstreamových noteboocích pak budou rok 2026 pokrývat dál 4nm čipy Strix Point a „Krackan Point. V tomto případě ale roadmapa mluví o tom, že z nich AMD vyrobí nějaký refresh („Strix Point Refresh“ a „Krackan Point Refresh“), už to tedy možná nebude Ryzen AI 300, ale Ryzen AI 400. Tyto procesory by tedy třeba mohly mít o kousek vyšší frekvence (ale nejspíš třeba jen o 100 MHz).

Autor: AMD, via: ComputerBase

Určitý rozdíl má být, že v levnějších noteboocích už nebudou udržovány procesory Rembrandt ještě s architekturou Zen 3 a pokračovat už má jen Hawk Point s architekturou Zen 4. To ale neznamená, že se v roce 2026 už vůbec nebudou prodávat starší notebooky s Rembrandtem, uvedené na trh předtím.

Ony nové zprávy jsou tedy bohužel takové, že rok 2026 bude takový oddechový a AMD nechystá novinky (tedy přesněji chystá, ale budou vydané až později). Teoreticky je asi šance, že něco se Zenem 6 by se mohlo objevit na konci roku, ale roadmapy to pro zjednodušení neukazují. Nicméně po většinu roku 2026 budou asi k mání jen ony refreshované procesory.

Pokud jste tedy třeba doufali, že AMD vyrobí nějaký dieshrink Zenu 5 na 3nm výrobní proces, čímž by srovnalo krok s konkurencí (Applem a Intelem) a také přešlo na nejnovější technologii, bohužel to na to nevypadá. To by asi nebylo tak překvapivé, pokud bychom se bavili jen o roku 2025, ale že nebudou 3nm notebookové procesory ani v roce 2026, to už je trošku zarážející.

Vzorek procesoru AMD Granite Ridge a mobilní Ryzen AI 300 Strix Point Autor: Jack Huynh, AMD

Zen 6 zatím obestřen tajemstvím

Informace o tzv. roadmapě AMD v oblasti procesorů v poslední době skoro neexistovaly. V předchozích letech jsme mohli pracovat s různými úniky, které se značným předstihem prozradily APU Phoenix s architekturou Zen 4, tak Strix Point s architekturou Zen 5 a hybridní kombinací jader. O tom, co má má následovat, ale informace chyběly, i když se objevovaly zmínky, o následující generaci procesorů Medusa – o těch se mluví také jako o desktopových, ale asi by to mohlo být tak, že u Zenu 6 skončí schisma mezi desktopovými procesory a „APU“ a jak notebooky, tak desktop budou obsluhované společným designem procesoru.

To, že se o Meduse pořád skoro nic neví, by tedy asi mohlo být nejen tím, že je ještě vydání poměrně daleko a předtím je na cestě ještě refreshovaná generace. Také značné změny v desktopové platformě (a na druhé straně to, že notebooková APU asi poprvé budou čipletová) mohou být důvod, proč AMD zatím všechno drží v tajnosti.

Zdroje: VideoCardz, Weibo