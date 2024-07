Radeon VII je venku. Výkon mezi GeForce RTX 2080 a 2070, ale hlučný chladič

Na přelomu roku to nevypadalo, že by AMD chystalo nějakou novou herní grafiku do výkonnějšího segmentu nad mainstreamovým Radeonem RX 590 – natož pak nad pozice Radeonu Vega 56 a 64 z roku 2017. Překvapivě (a vzdor starším informacím) ale nakonec firma na CES 2019 před měsícem oznámila Radeon VII – grafiku založenou na původně výpočetně zaměřeném čipu Vega 20 z karet Radeon Instinct MI50 a MI60. Tato karta za highendových 699 dolarů (což bývala dříve cena nejdražších modelů) se včera oficiálně začala prodávat a současně také vyšly její recenze.

Vega 20 s 1TB/s HBM2 nakonec v herní kartě

Pro rekapitulaci: Radeon VII má 3840 stream procesorů s architekturou Vega, respektive její vylepšenou 7nm verzí. GPU běží na základním taktu 1400 MHz a může mít maximální frekvenci až 1800 MHz, ale jako frekvence boostu se uvádí 1750 MHz. Při 1750 MHz je teoretický výpočetní výkon v FP32 13,8 TFLOPS a v FP16 27,5 TFLOPS. TDP je nastaveno na 300 W a karta se napájí dvěma přídavnými osmipinovými konektory.

GPU Vega 20 podporuje operace s přesností INT8 a INT4 s čtyřojnásobným, respektive osminásobným výkonem proti běžné přesnosti FP32, ovšem v Radeonu VII je výkon těchto operací údajně uměle omezený. Samotné GPU také umí dvojitou přesnost FP64 s polovičním výkonem (tedy plným) proti FP32, ale i tato schopnost je povolena jen na kartách pro servery. Radeon VII měl být původně omezen na 1/8 výkonu, ale AMD se rozhodlo toto zmírnit a nakonec došlo ke zpomalení jen na poměr 1:4, což dává FP64 výkon 3,5 TFLOPS, jenž je poloviční než u plně aktivní karty Instinct. Respektive mírně vyšší než poloviční vzhledem k taktům. Z levnějších karet (pod 2000 dolarů) by měl mít výkon v dvojité přesnosti ovšem být suverénně nejvyšší. Pro pořádek je ale nutno dodat, že tato disciplína je důležitá jen pro vědecké a podobné výpočty, nikoliv pro hraní.

Finální specifikace Radeonu VII. Základní frekvence měla původně být 1450 MHz, zde došlo ke snížení. AMD také k 1800MHz špičkové frekvenci přidalo upřesnění, že „Boost clock“ je 1750 MHz. Že by problémy s chladičem?

Bez PCI Expressu 4.0

Mimochodem: i některé další „enterprise“ vlastnosti Vegy 20 má tento model vypnuté – například ECC u interních pamětí cache a podporu PCI Expressu 4.0. Ačkoliv je použitý čip první GPU s PCIe 4.0, Radeon VII je zamčen na PCIe 3.0. Smyslem těchto omezení je zřejmě to, aby tuto kartu nekupovali provozovatelé serverů místo dražších Radeonů Instinct. Také možnost propojení až čtyř karet pomocí můstků Infinity Fabric u Radeonu VII chybí.





AMD kartu sice označuje za herní grafiku, ale platit to bude tak napůl. Už při uvádění firma poukazovala také na benchmarky v aplikacích pro tvorbu obsahu a podobného softwaru, na nějž je tedy model také trochu zaměřen. V těch by měla být užitečná nadstandardně velká paměť, Radeon VII totiž nese 16 GB HBM2. Ta běží na taktu 2,0 GHz efektivně a má 4096bitovou sběrnici (čtyři čipy), takže tato grafika má k dispozici propustnost 1 TB/s. Pokud jde o jednotky ROP, ty zůstávají na 64 kusech.

GPU Vega 20 (Zdroj: techPowerUp)

Výkon mezi GeForce RTX 2070 a RTX 2080

V recenzích vychází Radeon VII výkonem někam mezi GeForce RTX 2070 a RTX 2080 (přetaktovanými, neboť v recenzích byly obvykle karty Founders Edition). Konkrétní zasazení do tohoto intervalu se zdá se liší podle skladby her, některé testy uvádějí spíš k RTX 2070 (nad), některé spíš k RTX 2080 (pod). Z naší tradiční skupiny odkazovaných webů má test k dispozici PC Perspective, The Tech Report, techPowerUp, AnandTech a Tom's Hardware a také německý ComputerBase.

Podle některých recenzí také nejsou úplně zralé ovladače, kromě různých jiných chyb také zatím nefunguje dobře přetaktování. Obecně se z recenzí zdá, že karta trpí na to, že byla dělaná narychlo. Snad bude pravdivá hypotéza, že Vega 20 opravdu neměla mít žádnou herní verzi a že AMD vydalo Radeon VII jen proto, že Nvidia nasadilo cenovku GeForce RTX 2080 nečekaně vysoko. A až díky tomu se toto výpočetní GPU přece jen vyplatilo na herní model adaptovat. Cena nastavená na 699 dolarů, ačkoliv by asi bylo atraktivnější stanovit ji někam na 599 $ (mezi RTX 2070 a RTX 2080), také asi naznačuje, že AMD nechce těchto karet prodat maximum za každou cenu a cílem je samotný fakt, že firma bude vůbec v nabídce mít grafickou kartu na této úrovni výkonu (což třeba v roce 2016 chybělo). I když je pravda, že Radeon VII má proti nim dvojnásobnou paměť, což obvykle bývá za příplatek a oněch 100 $ by se tak snad dalo vysvětlit.

AMD tvrdí, že nové hry 16GB paměť v rozlišení 4K využívají, tento slajd ukazuje zabrané objemy dat v paměti naměřené na Radeonu VII. Otázka samozřejmě je, zda by v těchto titulech vedlo k velkým problémům, pokud by jí měly k dispozici méně

Radeon VII se dá koupit i u nás

Teď něco k dostupnosti. Jak jste asi zaregistrovali, kolovaly zprávy o velmi malých počtech karet, které budou při začátku prodeje dostupné. To by se asi mělo časem srovnat, nicméně to znamená, že ze začátku by mohl být karet nedostatek. Bylo proto nejisté, zda se dostanou hned i na náš trh, nakonec ale dostupné jsou. Má je teď však zdá se jenom Alza.cz, a to za cenu 20 490 Kč, což je o 1200–1300 Kč (6,7 %) výš než doporučených 699 $ plus DPH. Počet kusů byl včera večer uveden jako „5+“.

Konkrétně jsou to verze od ASRocku, ovšem všechny karty jsou referenční se stejným hardwarem, takže na značce by nemělo záležet. Snad až na ceny, které jsou stanovené rozdílně. Alza má v ceníku i další značky za 19 990 až 20 999 Kč, ale ty včera skladem neležely. V ceně je jinak stejně jako u Vegy 56/64 balík tří her (Tom Clancy's The Division 2, Resident Evil 2 a Devil May Cry 5).

AMD Radeon VII (Zdroj: ComputerBase)

Chladič je příliš hlučný, moc se nepovedl

Chladič a PCB jsme řešili co do stavby v článku vydaném v úterý. Testy však ukázaly, že karty jsou nečekaně hlučné, navzdory chlazení nereferenčního typu. V recenzích je zdá se chladič hlasitý podobně jako referenční vzduchové chlazení Radeonu Vega 64 (údajně ale jde o aerodynamický hluk, nikoliv o nepříjemné vyšší frekvence). To je docela zklamání, protože chladič je o dost sofistikovanější a spotřeba Radeonu VII je dokonce podle testů o poznání nižší než Vegy 64. A karta je také výrazně hlučnější (někde i o 9–10 dB), než chladič karet GeForce RTX 2080 Founders Edition.

Zde je evidentně škoda, že karta nemá nereferenční verze. Je to asi neblahý důsledek kombinace toho, že byla grafika připravována narychlo a že se asi neplánuje výroba nějakého velkého množství. AMD totiž uvedlo webu KitGuru, že nereferenční modely nikomu nezakazuje. U referenčního chladiče by se asi dalo dosáhnout nějakého ztišení zpomalením ventilátorů, protože karta drží teploty docela nízko (okolo 60°C) za cenu vysokých otáček (nějakých 2900 RPM).

Spodní strana pasivu s heatpipe a vapor chamber (Zdroj: GamersNexus)

Pozor je asi třeba si dát na teplovodivou podložku pod chladičem. Zdá se totiž, že patrně vlivem krátkého času na návrh a přípravu výroby není chladič vyroben dostatečně precizně a použití teplovodivé podložky je potřebné proto, aby se vyrovnaly tolerance mezi GPU a základnou, kterými asi chladič Radeonu VII trpí. Pokud byste místo podložky použili pastu, můžete kvůli nerovnostem a silnější mezeře mezi základnou a GPU výrazně zhoršit chlazení. Grafika pak bude trpět throttlingem – toto hlásí při svých pokusech s přepastováním GamersNexus. Není tedy doporučeno chladič snímat, protože teplovodivou vložku tím zničíte a budete mít problém sehnat odpovídající náhradu. Pokud tedy na kartu nebudete místo originálu nasazovat vodní blok…