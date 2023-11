Steam Deck 2 s vyšším výkonem přijde nejdřív za dva roky. Chystaný čip se Zenem 4 byl zrušen

Minulý týden byla představena vylepšená konzole Steam Deck OLED, která mimo tohoto kvalitnějšího displeje přináší i další výhody. Valve upozorňuje, že nejde o novou generaci zařízení a po stránce výkonu a funkcí pro spouštěné hry stále jde o stejnou platformu, byť je použitý nový 6nm SoC od AMD. Vypadá to, že tento refresh bude na trhu ještě dlouho a ona nová generace je ještě daleko, cyklus do jejího vydání bude o dost delší.

Valve po odhalení Steam Decku OLED promluvilo i na téma jeho budoucího nástupce. Tím, že nejde o úplně novou generaci zařízení, logicky vyvstává otázka, kdy taková nová generace s vyšším výkonem vyjde. Podle Valve to bude relativně za dlouho, firma tedy neplánuje teď hned nějak „dohánět“ zařízení jako Asus ROG Ally nebo Lenovo Legion Go.

Podle Jaye Shawa z Valve, který Steam Deck navrhoval, firma nechce nová zařízení Steam Deck vydávat na každoroční bázi. Nynější Steam Deck OLED je z tohoto možná výjimka, motivovaná tím, že z pohledu výrobce měla první verze handheldu určité kompromisy, které stálo za to zlepšit.





Nový „Steam Deck 2“, který by posunul výkon na novou úroveň, je podle firmy Valve v plánu, ale údajně jeho vydání nebude dříve než za dva roky. Jinde je citováno, že by mohl vyjít s odstupem dva až tři roky od nynějška. Valve už před vydáním OLED verze uvádělo, že by chtělo novou verzi vydat až tehdy, když pro ni bude k dispozici hardware, který výrazně posune výkon a schopnosti zařízení, aby šlo o velký mezigenerační skok, kvůli kterému by stálo začít od znovu budovat platformu s novými výkonnostními specifikacemi oproti platformě první generace.

Toto teď bylo zopakováno – aktuální generace 4nm procesorů AMD Ryzen 7040U „Phoenix“ tedy toto asi pro Valve zatím nepředstavuje, a zřejmě tedy podle firmy dostatečným skokem ještě není ani přicházející Intel Meteor Lake a APU generace Strix Point s architekturou Zen 5, které má vyjít příští rok. Je možné, že Valve Steam Deck 2 bude čekat až na 3nm čipy.

Valve Steam Deck OLED Autor: Valve

Je, pravda, třeba pamatovat na to, že Valve má důvod, aby bagatelizovalo prospekty na brzké vydání nové generace, protože nechce, aby případní kupující upustili od pořízení nynější první generace handheldu v naději, že brzy vyjde lepší výkonnější nástupce. Je proto možné, že ona lhůta 2–3 roky je trošku nadnesená a v praxi bude o něco kratší. Jay Shaw také toto číslo neuváděl jako jistou a definitivně danou věc, ale spíše orientačně jako cosi, co nyní sám očekává (ale co by třeba rozhodnutí vedení firmy Valve klidně mohlo pozítří změnit, lze k tomu dodat…).

Čekání na nový custom procesor?

Je možné, že příchod nové generace Steam Decku bude také vázaný nikoliv na běžné notebookové procesory AMD (nebo Intelu?), ale Valve opět použije speciální čip, jako tomu bylo v první verzi Decku, a nyní v jeho LED verzi. Podle leakera Keplera z Twitteru zvažovalo AMD v jednu chvíli vyrobit speciální odvozenou verzi APU Phoenix, která by byla třetím čipem této generace po základní výkonné osmijádrové verzi a levnější big.LITTLE variantě Phoenix 2. Její kódové jméno snad mělo být „Bandit Crest“.

Tento čip ale údajně byl zrušen proto, že o něj právě ve Valve nakonec neměli zájem a ani další zákazníci z řad výrobců notebooků či ultramobilních zařízení se pro něj nenašli. Tento čip by měl nejspíš podobné TDP (4–15 W) jako SoC „Van Gogh“ alias „Aerith“ či nyní 6nm „Sephiroth“. Jádra CPU by ale byla Zen 4 nebo Zen 4c a integrované GPU by už mělo architekturu RDNA 3. Valve se možná rozhodlo čekat na nějakou další generaci podobného konceptu, možná na čip s architekturami Zen 5 a RDNA 4. Nebo dokonce následující, pokud je Steam Deck 2 až tak vzdálená věc.

Zdroje: VideoCardz, Kepler (1, 2)