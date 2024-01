Upscaling FSR se také bude dát použít pro video na webu nebo ve VLC Media Playeru

Loni Nvidia přišla s technologií RTX Video Super Resolution, což byl upscaling a postprocessing videa ve webových prohlížečích a později také v přehrávači lokálních videosouborů VLC Media Player. Vypadá to, že něco podobného bude možné používat také s grafikami AMD, ale zatímco u Nvidie jde o ekvivalent DLSS 1.0 použitý na videoobsah, v případě Radeonů bude asi upscaling založený na FSR 1.0, takže by mohl být zase univerzálně použitelný.

AMD na CES 2024 oznámilo, že upscalovací technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) také bude zpřístupněná pro lokální přehrávání a pro webové videoslužby, jako je YouTube. Tato funkce je zatím ještě v přípravě, AMD ji prozatím jen přislíbilo během CES 2024, kde na akci nazvané Advancing AI PCs oznámilo nové APU procesory Ryzen 8000G s akcelerátorem XDNA, nějaká nová CPU a APU pro socket AM4 a Radeon RX 7600 XT.

Oznámení upscalingu videoobsahu pomocí FSR mezi různými prezentacemi AI a zmíněnými novinkami nedostalo prostor přímo v online videowebcastu, který můžete vidět na YouTube. Podle novinářů o této novince AMD mluvilo v brífinku přímo pro média. Oficiálně by toto snad mohlo přijít s aktualizací ovladačů Radeon, která vyjde k příležitosti vydání recenzí Radeonu RX 7600 XT (ten se začne prodávat 24. 1.). V ten samý den má vyjít ovladač se začleněnou podporou funkcí HYPR-RX a AFMF, takže podpora škálování FSR ve videu se asi sveze s touto větší aktualizací. Stejný ovladač má údajně také obsahovat vylepšení v enkódování videa na grafikách generace Radeon RX 7000.





Jako FSR 1.0?

Zatím toho tedy k videoupscalingu moc nevíme. Zdá se, že možnosti budou podobné jako u Nvidie. Upscaling bude možné zapnout mimo jiné pro videa ve webových prohlížečích (pravděpodobně v Chrome a Edge, uvidíme, jak to bude s Firefoxem).

Vedle toho ale AMD stejně jako Nvidia zpřístupní svůj upscaling také v přehrávači videa VLC Media Player. FSR by se mělo objevit ve zvláštním buildu tohoto přehrávače někdy v budoucnu (později by ale zřejmě mělo dojít k integraci do upstreamu a všech budoucích verzí).

RTX Video Super Resolution funguje jako upscaling, vyhlazovací a ostřící postprocessing Autor: Nvidia

Vzhledem k tomu, že FSR je open-source technologie, kód je otevřený a nepoužívá žádné proprietární funkce grafik Radeon, měl by upscaling přes FSR fungovat i na konkurenčních grafikách od Intelu. A také na kartách Nvidia, pokud by z nějakého důvodu uživatel nechtěl RTX Video Super Resolution, nebo měl starší grafiku GeForce, která ho nepodporuje.

Nvidia nepoužívá pro video temporální filtrování a rekonstrukci, a jde tedy jen o ekvivalent čistě spatiálního filtru DLSS 1.0 (jenž pracuje najednou jen s pixely jednoho snímku, bez analýzy pohybových vektorů). Stejné to, zdá se, bude u AMD, takže upscaling videa bude zřejmě aplikovat filtr odpovídající FSR 1.0, tedy optimalizovaný typ algoritmu Lanczos s úpravami pro potlačení artefaktů, jako je ringing, a s možností umělého doostření obrazu. FSR 1.0 není tak kvalitní jako FSR 2.x s temporální rekonstrukcí.

Asi lze čekat, že pro přehrávání lokálního videa FSR 1.0 nebude poskytovat takovou kvalitu, jakou můžete mít s kvalitnějšími režimy MadVR, takže FSR bude asi řešení pro ty, kdo moc nechtějí laborovat v nastaveních a preferují přehrávač VLC.

Zdroje: TechSpot, AMD