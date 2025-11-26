Zamete Qualcomm s AMD v jeho vlastní disciplíně? Snapdragon X2 Elite má mimořádně silné GPU

Tento podzim byly předběžně před vydáním plánovaným na příští rok odhalené nejen procesory Panther Lake od Intelu, ale také Arm procesory Snapdragon X2 Elite od Qualcommu. A vypadá to, že budou mít s 1,8nm novinkou Intelu jeden společný rys: Jejich integrované GPU bude překvapivě silné a nejspíš po vydání o dost předběhne konkurenci od AMD, třebaže konvenčně jsou právě jeho APU spojována se špičkovými integrovanými grafikami.
Qualcomm koncem září sdělil parametry procesorové části procesorů, které přijdou na trh s 12 nebo 18 jádry a taktem dosahujícím 4,7 až 5,0 GHz. O integrované grafice ale tehdy moc nemluvil. Neznamená to však, že nebude zajímavá. Firma si detaily schovala na pozdější dobu a GPU, které má oficiální označení Adreno X2, přestavila nyní.
Adreno X2: Qualcomm má ambici kralovat integrovaným GPU
Adreno X2 by mohlo překonávat grafiky v Ryzenech AI 300 „Strix Point“ a 400 „Gorgon Point“ od AMD s 1024 shadery (16 CU po 64 shaderech) architektury RDNA 3.5 i grafiky v procesorech Apple M5, které mají 1280 shaderů (10 „GPU jader“ po 128 shaderech).
Adreno X2 má rovnou 2048 shaderů (kterým firma říká „FP32 ALU“), které jsou rozdělené do čtyř „slice“, kde každá slice obsahuje dva Shader Processory (SP), které dále obsahují dva micro Shader Processory (µSP), z nichž každý by měl mít 128 shaderů (kterým Qualcomm říká FP32 ALU). Tyto shaderové ALU podporují výpočty s hodnotami FP32, což je základní datový typ pro vekou herní grafiku na PC, ale i s hodnotami FP16/BFloat16, které často používají pro zjednodušení mobilní hry. Tyto výpočty lze ale použít i pro některé výpočty v běžných hrách.
Čistě počet jednotek neznamená, že musí celé GPU mít dvakrát vyšší výkon než grafika s 1024 shadery jiného výrobce, je to nicméně jeden z předpokladů pro vysoký herní výkon. GPU by mělo běžet na taktu až 1,86 GHz, což je nižší než frekvence až 2,5–3,0 GHz dosahované grafikami Intelu a zejména AMD.
GPU používá „wave“ o šířce 64 elementů, tedy SIMD64, což je větší šířka než SIMD32 používané grafickými architekturami Nvidie a AMD (od architektury RDNA, AMD používalo u SIMD64 v architekturách GCN). Pro architekturu Qualcommu asi tedy bude těžší dosáhnout maximálního využití výpočetních jednotek, což je s širšími wave (či warpy v terminologii Nvidie) obtížnější.
Na každý µSP připadá klastr texturovacích jednotek. GPU zvládá 128 texelů za cyklus (tedy ekvivalent 128 TMU) a jeho 8 render backendů umí vykreslit 64 pixelů finálního výstupu za cyklus (tedy ekvivalent 64 ROP) nebo 128 fragmentů při použití MSAA. L1 texturovací cache jsou vyhrazené, zatímco třeba instrukční cache a soubor registrů jsou sdílené pro celý blok SP (ten je tak možná analogií WorkGroup Processorů sdružujících dvě CU u Radeonů). Pracovní registry mají celkem 128 KB na každý µSP.
Podpora ray tracingu a DXR 1.1
Na každou jednotku µSP připadá jednotka RTU pro akceleraci ray tracingu, kterých je tím pádem 16. Kolik umí ray-tracingové jednotky analyzovat průsečíků za cyklus, není uvedeno. Mají ale akcelerovat nejen analýzu průsečíků (zmíněno je akcelerování průsečíků s BVH boxy), ale i BVH traversal (tedy procházejí stromu BVH boxů, což třeba RDNA 2 až RDNA 4 dělají pomocí shaderů). Jednotky RTU podporují API DXR 1.1 v DirectX (DXR 1.2 zatím ne) a také ray tracing v API Vulkan.
Lokální paměť AHPM s propustností 4 TB/s
Zajímavé jsou na tomto GPU cache. Zatímco třeba Intel začal sázet na hodně velké L2 cache, které mají grafice pomoci pracovat s nízkou propustností systémové RAM, Qualcomm dal GPU Adreno X2 jen relativně malou unifikovanou L2 cache s kapacitou 2 MB. Jenže každá ze slice obsahuje vlastní integrovanou lokální paměť SRAM, které Qualcomm říká AHPM (Adreno High Performance on-chip Memory). Ta má celkem 21 MB ve čtyřech blocích – tedy asi 5,25 MB na každou slice.
Propustnost, s níž mohou do této paměti přistupovat SP, má být až 4 TB/s (ale jde možná o agregované číslo pro všechny čtyři slice dohromady). Kromě výkonu má tato paměť poskytovat i energetickou efektivitu, protože ušetří energeticky náročné přístupy do paměti. Vedle AHPM obsahuje každá ze čtyř slice ještě 128KB blok paměti označený jako Cluster Cache.
GPU bude používat stejnou paměť jako procesor – tedy u modelů Snapdragon X2 Elite paměť LPDDR5X-9523 o šířce 128 bitů s propustností 152 GB/s, nebo u speciálního modelu Snapdragon X2 Elite Extreme 192bitové paměti s propustností rovnou 228 GB/s. Tento procesor by tedy mohl mít obzvlášť zajímavý herní výkon integrovaného GPU, ale bude asi dost drahý.
Na Adrenu má má fungovat 90 % her. A s lepším výkonem
Nejobtížnější bude samozřejmě pro Qualcomm vyladění softwarově-ovladačového ekosystému kolem GPU. Podle firmy bude na grafice při vydání fungovat 90 % z nejpopulárnějších her pro Windows a firma bude různé aplikace a hry aktivně testovat a ověřovat.
Důležité je, že už mají na Arm Windows fungovat různé DRM a anti-cheatové ochrany vyžadující ovladače v jádře. Ty byly často hlavním faktorem, proč nějaká hra neběžela – hry samotné totiž mohou být spuštěny pomocí emulace x86 kódu, ale tyto ovladače nikoliv. Fungovat už mají anti-cheaty Epic Games Online Services, Tencent ACE, Denuvo by Irdeto, InProtet GameGuard, BattleEye, Uncheater a také ochrana ve hře Roblox.
Oficiální benchmarky slibují vedení?
Adreno X2 by díky tomu mohlo být pro hraní seriózní volbou, byť kompatibilita menší než 100% je stále překážkou. Podle Qualcommu je GPU 2,3× rychlejší proti grafice procesorů Snapdragon X Elite první generace.
Má však porážet i x86 procesory (respektive jejich integrované GPU). Maximální konfigurace Adreno X2 v procesoru Snapdraon X2 Elite Extreme má být v průměru až o +50 % rychlejší než dnes nejlepší iGPU Intelu v procesorech Intel Core Ultra 200 „Lunar Lake“ (Core Ultra 9 288V) a až o +29 % rychlejší než integrovaný Radeon 780M v procesorech AMD Ryzen AI 9 HX 370.
Na slajdech můžete vidět srovnání pro různé hry, které si Qualcomm naměřil. Je třeba upozornit, že jde o oficiální benchmarky, které je třeba brát s rezervou, protože mohou teoreticky být různě zkreslené nebo selektivní.
Bude Snapdragon X2 lídrem v hraní na noteboocích s iGPU?
Pokud by se tato výkonnostní čísla potvrdila, měl by Qualcomm výkonnostně najednou silnou pozici v oblasti herních grafik v noteboocích. Je ale třeba říct, že ještě než Adreno X2 přijde na trh, by měl Intel hned v lednu vydat procesory Panther Lake, jejichž grafika architektury Xe3 s 1536 shadery by také měla výrazně posílit, Intel také slibuje více než o 50 % lepší výkon než u Lunar Lake – mohl by se tedy Adrenu X2 vyrovnat nebo ho dokonce předběhnout – a po stránce ovladačů a kompatibility na tom bude nejspíš lépe.
Naopak AMD na příští rok novou integrovanou grafiku nechystá, uvede Ryzeny AI 400 „Gorgon Point“, které budou refreshem Ryzenů AI 300 a budou mít stejnou grafiku s jen 1024 shadery. Ovšem AMD by mohlo Snapdragonům X2 Elite (Extreme) konkurovat pomocí čipletových APU Ryzen AI Max „Strix Halo“. Ta používají 256bitové paměti a mají GPU s 2048 až 2560 shadery, které může soupeřit s nižšími modely samostatných grafik. Nedávno firma uvedla levnější modely, které plně aktivní verzi GPU kombinují s 8 a 12 jádry Zen 5, a tyto varianty by snad mohla být schopná prodávat za relativně konkurenceschopné ceny. Otázka je samozřejmě, jak se AMD podaří prosadit je do notebooků – jejich výrobci zatím Ryzeny AI Max nepříjemně ignorovali.
H1 2026
Snapdragon X2 Elite a Elite Extreme s tímto GPU Adreno X2 by měly na trh přijít někdy v příštím roce, předpokládáme v jeho první polovině. Přesné datum zatím nebylo sděleno. Teoretiky to může být třeba až v květnu nebo červnu.
Zdroje: techPowerUp, VideoCardz