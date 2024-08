Sníží Intel konečně vysoké spotřeby procesorů? Bohužel asi ne, i Arrow Lake bude žrát až 250 W

Během léta jsme tu měli několik zpráv o vlastnostech a parametrech nadcházejících procesorů Intel, které vypustil na internet leaker s přezdívkou Jaykihn. Nyní tento zdroj vytáhl informace, na které jsme skoro nejvíc napjatí – totiž jaká bude spotřeba nových procesorů. Notoricky vysoké příkony v plné zátěži jsou jednou z největších výtek proti Intelu a chvíli se zdálo, že by u Arrow Lake mohly skončit. Ale to byl zřejmě omyl.

Jaykihn publikoval na Twitteru obsáhlou tabulku elektrických a tepelných specifikací pro procesory Arrow Lake a také Panther Lake, které jsou až následující generací, a jsou tak víc než rok vzdálené. Najdete ji zde a jsou v ní požadavky na proud a také limity „PL“.

Z těch nás zajímá hlavně PL1, což je jinými slovy TDP a lze podle něj poznat různé řady procesorů (například 125W modely K), a ještě více PL2, což je tzv. „Maximum Turbo Power“. Jde o limit, který víceméně říká, jaká je reálná maximální spotřeba procesoru v zátěži. V mnohovláknových úlohách můžete prakticky počítat s tím, že spotřeba půjde až k této hodnotě (a v poslední době je spíš problém s tím, že jde ještě výš, protože Intel ochotně nechal výrobce desek, aby limity zvyšovali nebo vypínali).

125W odemčené modely Arrow Lake

Co nám tedy tabulka říká? Procesory s odemčeným násobičem mají opět TDP (PL1) 125 W. Ona maximální spotřeba v turbu (PL2) bude záviset na modelu, ale bohužel to vypadá, že se proti Raptor Lake nesníží. Modely s 8 jádry P-Core (Lion Cove) a 16 jádry E-Core (Skymont), tedy Core Ultra 9 řady K, budou mít PL2 na hodnotě 250 W. Tedy s minimální změnou proti dnešnímu 253W PL2 procesorů Raptor Lake (doufejme, že tentokrát bude Intel vyžadovat, aby ve výchozím nastavení tato spotřeba nebyla překračována).





I modely s 8+12 jádry a 125W TDP, tedy modely Core Ultra 7 „K“ a „KF“, mají mít stejné hodnoty PL2 (maximální turbo spotřeby), 250 W. Jen odemčený 125W model Core Ultra 5 s 6+8 jádry má mít nižší PL2, jen 159 W (nynější modely mají limit 181 W).

Jaykihn uvádí, že má informace ještě o jednom modelu, u kterého zatím není jasné, jak bude označen a zda bude opravdu vydán. Ten má mít také 8+16 jader, ale 150W TDP (PL1). Podle tohoto by to mohl být limitovaný extrémní model „KS“. I tento procesor by měl mít 250W PL2.

Mimochodem, modely refreshové řady založené na čipu s 8+32 jádry (o kterém kolovaly informace před třemi lety) měly mít konfigurace s 8+24 a 8+32 jádry, které by měly obě 125W s 252W PL2, a extrémnější model s 8+32 jádry se 150W TDP (takže asi opět „KS“), který ale měl mít maximální turbo spotřebu 298 W. Nicméně vývoj této verze byl už před nějakou dobou zrušen, Arrow Lake nakonec bude existovat jen ve verzích s maximálně 8+16 jádry.

65W modely Arrow Lake pro desktop

Zamčená „ne-K“ řada má podle těchto dat opět 65W TDP (PL1). Zamčené modely Core Ultra 9 a Core Ultra 7 budou mít 8+16, respektive 8+12 jader a zde už budou maximální spotřeby snížené. Zatímco u těchto „65W“ modelů generace Raptor Lake (Core 13. a 14. generace) byla reálná maximální spotřeba 219 W, u Arrow Lake bude PL2 sníženo na 182 W, je to snížení zhruba o šestinu.

65W modely Core Ultra 5, které mají mít 6+8 jader, nebo u levnějších modelů (které budou nástupci dnešních Core i5–13400 a 14400) 6+4 jádra, mají mít maximální turbo spotřebu 121 W, což je docela únosné. I zde je to zlepšení, protože u Raptor Lake měly tyto modely PL2 148–154 W.

Model Core Ultra 3 s 4+4 jádry, o kterém prosákly informace nedávno a který bude pravděpodobně nejlevnějším Arrow Lake, jaké půjde v desktopu (pro socket LGA 1851) koupit, má mít maximální spotřebu (PL2) 76 W. Opět je to zlepšení proti maximu 110 W u modelů Core i3 generace Raptor Lake. Core Ultra 3 nemá podle všeho 125W odemčenou verzi.

Nové značení a loga procesorů Intel Core Ultra Autor: Intel

35W řada Arrow Lake „T“

I pro modely řady T už jsou k dispozici tato předběžná čísla. U ní by mělo stále zůstat 35W TDP neboli PL1, nicméně zase bude platit, že reálná maximální spotřeba PL2 bude výrazně vyšší. U modelů Core Ultra 9 a Core Ultra 7 má být údajně maximum 112 W a u Core Ultra 5 pak 114 W (kupodivu víc). Pro 35W Core Ultra 3 by měla být snížena na 71 W.

Zatím asi nejdůležitější nezodpovězená otázka je, zda bude u 65W a 35W procesorů výchozí nastavení takové, že PL2 budou procesory moci konzumovat jen po určitý čas (tzv. tau, bývalo to 28, nebo 56 sekund) a poté budou muset snížit spotřebu na úroveň PL1/TDP, nebo zda to zase bude fungovat jako u řady K, kde je spotřeba trvale na úrovni PL2 (tj. zcela bez ohledu na PL1, dokud chladič stačí držet teplotu pod specifikovaným maximem). Uvidíme, zda bude po katastrofě u procesorů Raptor Lake teď Intel důslednější ve vymáhání konzistentních specifikací a nastavení spotřeby na deskách (jako to dělá AMD).

Baseline profil bude nižší, profil Extreme zase skoro 300 W

Všechny doteď uváděné hodnoty PL2 se jinak týkají profilu „Performance“, který by měl být považovaný za výchozí. Jak jste si ale mohli přečíst třeba zde, specifikace Intelu obsahují více profilů a desky si z nich mohou vybrat. Levné základní desky se slabou napájecí kaskádou mohou zvolit tzv. profil „Baseline“, který má snížené maximální spotřeby a tím i výkon. Například u 125W procesorů Core Ultra 7 a 9 řady „K“ je v baseline profilu maximální spotřeba PL2 jenom 177 W.

A odtud také zřejmě pramenila starší informace, dle které mělo Arrow Lake snížit maximální spotřebu jen na 177 W. Platilo to však jen pro profil baseline, ve kterém má podobné omezení i Raptor Lake (takže o žádné zlepšení nejde). 125W Core Ultra 5 by mělo mít baseline PL2 jen 125 W.

U 65W modelů jsou v baseline profilu spotřeby PL2 jen 66–130 W pro různé modely a 35W modely budou mít baseline PL2 58–81 W.

Opět ale bude existovat také profil „Extreme“, který volitelně PL2 zvýší. Už ho známe z procesorů Core i9–13900KS a i9–14900KS. V generaci Arrow Lake bude také existovat pro onu zatím neznámou konfiguraci, která asi odpovídá limitované variantě „KS“, ale i pro obyčejný 125W model Core Ultra 9 „K“. Pokud deska bude používat tento profil Extreme, může PL2 nastavit na 295 W.

Specifikace integrovaného GPU

Tabulka od Jaykihna jinak uvádí také to, jaké jsou konfigurace integrované grafiky. Arrow Lake má GPU s 512 shadery (4 Xe Core) architektury Xe LPG, která dopovídá grafikám Arc Alchemist. Tato plnotučná konfigurace bude aktivní v procesorech Core Ultra 9, Core Ultra 7 všech tříd TDP a také u procesorů Core Ultra 5, ale u nich to zřejmě bude vždy jen nejdražší model (odpovídající dnešním Core i5–13600 a i5–14600).

Levnější Core Ultra 5 mají mít grafiku s 384 shadery (3 Xe Core), přičemž to se bavíme o modelech s 6+8 jádry v CPU, tedy asi o obdobách dnešních modelů Core i5–13500 a Core i5–14500. Úplně nejlevnější Core Ultra 5, která jsou osekaná na jen 6+4 jádra (takže jde o obdobu Core i5–13400 a i5–14400), mají grafiku jen s 256 shadery (2 Xe Core). A tuto konfiguraci má i 4+4jádro Core Ultra 3.

Maximální spotřeby Arrow Lake v noteboocích?

Jaykihn uvádí i konfigurace pro mobilní verze Arrow Lake. Nejvýkonnější verze „HX“ s 55W TDP budou opět hodně žravé. Intel údajně plánuje nabízet modely asi Core Ultra 5 s 6+8 jádry, které budou mít PL2 až 108 W, modely Core Ultra 7 s 8+12 jádry a maximální spotřebou PL2 až 144 W a nejvýkonnější procesory Core Ultra 9 řady HX s 8+16 jádry budou mít maximální spotřebu až 160 W. Toto jsou profily Performance, profil Baseline je 82–112 W. Tyto procesory jinak mají mít stejné integrované GPU jako v desktopu – 4 Xe Core / 512 shaderů.

Pokud to máme srovnat se spotřebou, kterou má předchozí generace Core 14. generace řady „HX“ Raptor Lake Refresh: V té měly všechny modely bez ohledu na počet jader maximální turbo spotřebu 157 W. Arrow Lake-HX tedy sníží PL2 pro nižší konfigurace s méně jádry, ale pro nejvýkonnější model s 8+16 jádry se PL2 zvýší ze 157 W na 160 W.

Více mobilní řada H má mít 6+8+2 (6 P-Core, 8 E-Core, 2 pomalejší LP E-Core v SoC čipletu) jader a výkonnější GPU s 8 Xe Core (1024 shaderů). Pro ni bude u modelů s 28W TDP platit PL2 jen 60 W, ale u dvou výkonnějších modelů s 45W TDP bude PL2 až 115 W. Baseline profily jsou 40 W a 77 W.

Řada U má uvedenou jen jednu konfiguraci s 2+8+2 jádry, 15W TDP a grafikou o 512 shaderech (4 Xe Core). Tento procesor má mít PL2 až 57 W, tedy skoro jako model s 28W TDP (Baseline je pro modely U také 40 W).

Shrnout to lze tak, že reálné maximální limity spotřeby se u mobilních Arrow Lake řady H a U neliší od poměrně vysokých turbo spotřeb procesorů Meteor Lake (Core Ultra první generace).

Procesor Intel Core Ultra 100 „Meteor Lake“ Autor: Intel

A Panther Lake za rok?

Nástřel specifikací už má Jaykihn i pro následující Core Ultra generace 300 pro notebooky, „Panther Lake“ používající 1,8nm proces Intelu (pro desktop Panther Lake nebude existovat, podobně jako se to stalo u Meteor Lake).

Výkonnější mobilní Panther Lake-H má mít 6+8+4 jádra – 6 P-Core, 8 E-Core a 4 LP E-Core v low power islandu. Budou dvě varianty – 45W model, který má PL2 80 W (takže zde je to snížení), a 28W model, který má PL2 64 W (zde je to mírné zvýšení).

Panther Lake-U má mít 15W TDP a konfigurace 4 jádra P-Core, 0 E-Core a 4 jádra LP E-Core v low power islandu. Jeho PL2 bude 54 W, jen mírně méně než u Arrow Lake-U a Meteor Lake-U. Z toho vyplývá, že Panther Lake-U nebude nahrazovat procesor Lunar Lake, který je určený pro nižší spotřeby (PL2 jen 30 W).

Definitivní specifikaci ještě Intel nevydal

Jde o velmi zajímavé informace, ale je třeba upozornit, že ještě nemusí být definitivní. Zřejmě jsou založené na hodnotách spotřeb, které jsou stanovené pro jednotlivé vzorky procesorů. Podle Jaykihna Intel doteď partnerům (výrobcům počítačů a desek) nedodal finální verzi dokumentu External Design Specifications („EDS“) s definitivními hodnotami proudových požadavků a limitů spotřeby pro jednotlivé procesory. Není tedy vyloučeno, že se ještě některé hodnoty trošku pohnou. Pravděpodobně se toho ale už u Arrow Lake nemusí odchýlit moc (větší změny by mohly být u procesorů Panther Lake, které vyjdou až koncem roku 2025, nebo začátkem roku 2026). Berte to tedy tak, že se detaily ještě mohou tu a tam zlepšit či zhoršit, nicméně celkový obraz se asi moc nezmění.

Připravte se tedy na to, že u nejvýkonnějších odemčených 125W modelů nedojde k redukci jejich maximální turbo spotřeby, jak se dříve doufalo. „PL2“ podle těchto informací naopak zůstane okolo nynějších 250 W. Případná snížení spotřeby v zátěžích proti dnešním čipům Raptor Lake tedy budou záviset na tom, zda tentokrát Intel opravdu začne vymáhat, aby základní desky limity neměnily a mohli jste se spolehnout, že ve výchozím stavu nebudete mít CPU přetaktované. Nicméně je pozitivní, že alespoň u „65W“ procesorů dojde ke snížení spotřeby na úroveň 182 W (respektive 121 W u Core Ultra 5).

Zdroj: Jaykihn